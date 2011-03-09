-MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞINDA İSTİFALAR DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Milletvekili genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlileri, istifa ve emeklilik dilekçelerini kurumlarına vermeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, aday olacak kamu görevlilerinin yarın saat 17.00'ye kadar emeklilik veya istifa dilekçelerini kurumlarına vermeleri gerektiği yönünde karar almıştı. YSK'nın kararı doğrultusunda milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak üzere kurumlarına istifa veya emeklilik dilekçesi veren kamu görevlileri şöyle: ''Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yücesoy, Ankara Emniyet Müdürlüğünde Şube Müdürü Alparslan Gürgenç, Sağlık Bakanlığı İletişim Koordinatörü/Daire Başkanı Osman Güzelgöz, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şanal Tosun, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Personel Daire Başkanı Dr. İdris Karakuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, TBMM Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanı Fatih Uğurlu, TBMM Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nedim Küçüker, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürü Mustafa Sever, DTM Müsteşarlık Müşaviri Selahattin Armağan Vurdu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Tombul, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Ömer Ulu, EGO Genel Müdür Yardımcı Cenap Aşçı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Nazlı Ergül, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Ankara İl Tarım Müdürü Ruknettin Ceyhun, Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Emin İzol, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İzzet Korkmaz, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd Doç. Dr. Halil Özcan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Bakır, Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan, Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhemşiresi Ayşe Keskin, Amasya Çevre ve Orman İl Müdürü Yaşar Kayataş.'' Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre, hakim, savcı, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların istifa veya emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.