-Milletvekillerinin yaş ortalaması 51 TBMM (A.A) - 07.09.2011 - 24. Dönem Parlamentosunda milletvekillerinin yaş ortalaması önceki döneme yakın. Parlamentoda sayısı 79 olan kadın milletvekillerinin yaş ortalaması 48. Erkek milletvekillerinin yaş ortalaması 51 olurken tüm milletvekilleri için yaş ortalaması ise yine 51. Milletvekili yaş ortalaması, 23. Dönem parlamentosunda 50 idi. Böylece, yaş ortalaması önceki döneme göre çok küçük farkla arttı. Meclis'te en çok 1965 ve 1964 doğumlular yer alıyor. 24. Dönemde 28'er kişi 1964 ve 1965 doğumlu. Daha sonra sırasıyla 27 kişi 1963, 25'er kişi 1960'lı ve 1956'lı, 23'er kişi 1959'lu ve 1966'lı, 22'şer kişi 1957'li ve 1968'li, 20 kişi 1950'li, 19'ar kişi 1962'li ve 1954'lü, 18'er kişi 1955, 1958, 1961, 1970 ve 1948'li, 15'er kişi 1967'li ve 1969'lu, 14 kişi 1953'lü, 13 kişi 1972'li, 12'şer kişi 1971 ve 1973'lü, 10 kişi 1974'lü, 9'ar kişi de 1949'lu. TBMM'nin en yaşlı üyesi CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi 79, en genç üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit 27 yaşında. 1932 doğumlu Ekşi'nin ardından TBMM'nin en yaşlı diğer üyeleri 1938 yıllında doğan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi. AK Parti Antalya Milletvekili Vecdi Gönül ve MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay da 1939 doğum yılıyla en yaşlı milletvekilleri arasında yer alıyor. Bu arada, yeni dönemde AK Parti'li milletvekillerinin yaş ortalaması 49, CHP'li milletvekillerinin 53, MHP'li milletvekillerinin 54 olarak gerçekleşti.