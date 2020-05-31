Milletvekili transferlerini engellemek için 3 formül masada; AKP'li bazı vekiller çalışmanın sorun yaratacağı görüşünde

TBMM salı günü yoğun gündemle yeniden çalışmalara başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin uyumu için yeni düzenlemeler planlanıyor. Bunların arasında, içtüzüğe ‘başkanlık’ rötuşu, komisyonlara yasa yapma yetkisi, vekillere zorunlu bağımsızlık ve transferlere Avrupa modeli incelemesi de var. AKP'li bazı milletvekilleri 'transfer' düzenlemesinin sorun yaratacağı görüşünde.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerileri arasında bulunan ‘milletvekili transferini engelleme’ çalışmalarında ise formüller tartışılıyor. Çalışmalar sırasında özellikle Avrupa ülkelerindeki uygulamalara bakıldığı ve bu uygulamalarla ilgili alternatiflerin çıkartıldığı dile getirildi.

Batı ülkelerine ilişkin bazı örneklerde, seçimden sonra parti gruplarının oluşması için milletvekillerine birkaç aylık bir süre veriliyor. O süre içinde milletvekilleri hangi parti grubuna katılacağına karar veriyor. Gruplar oluştuktan sonra da bir daha yeni gruplar kurulamıyor. Tartışılan örnekler arasında şunlar bulunuyor:

*Seçimlerden sonra grupların oluşması için süre verilecek. Bu süre içinde kurulan gruplar seçime kadar gidecek. Yeni grup kurulamayacak.

-Milletvekilleri partisinden istifa edip bağımsız kaldıktan sonra sadece bir kez parti değiştirme hakkı verilecek. Parti değiştirdikten sonra tekrar istifa ederse, bağımsız olarak yoluna devam edecek.

-Bir parti, seçimlere en az 6 ay varken grup kurarsa seçime katılabilecek.”

Olasılıkların araştırıldığı çalışma AKP’de sürerken, bazı milletvekillerinin bu çalışmanın sorun yaratacağına ilişkin görüşlerini parti yönetimine ilettiği öğrenildi. Anayasayla güvence altına alınmış bazı hakların, yasal düzenlemeyle engellenmesinin doğru olmadığı, bu tür yasal düzenlemenin daha çok engellenen kişilerin işine yaradığı şeklindeki görüşler iletildiği belirtildi.