-Milletvekillerinin sorularını yanıtladılar TBMM (A.A) - 13.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bor ile ilgili hiçbir özelleştirme politikalarının olmadığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin, bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarının bütçeleri üzerindeki soruları yanıtladı. Bakan Yıldız, ısrarla, ''Bor'un özelleştirilmesinin'' sorulduğuna dikkati çekerek, ''Bor ile alakalı hiçbir özelleştirme politikamız olmadığını söyleyebilirim. Boru özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Bor, Türkiye için de bölge için de stratejik malzemedir. Hatta öyle ki tapulu arazinizde bor bulursanız, o sizin mülkiyetinizde meta olmaktan çıkar, direkt kamunun malı olur. Dünyanın 1 numaralı satıcısı durumundayız. ABD'li firmayı da geçmiş durumdayız. Katma değeri yüzde 90'lara ulaşan bir malzemeden bahsediyoruz'' şeklinde konuştu. -Ekonomi Bakanı Çağlayan- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise ithalatın ihracatı karşılama oranlarının 2002 yılından itibaren yükseldiğine dikkati çekti. Türkiye'nin en fazla demir-çelik ve hurda ithalatı yapan ülkesi olduğunu belirten Çağlayan, ''Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak için teşvik sistemimizde en çok açık verdiğimiz demir-çelik sektörü, kimya sektörü başta olmak üzere özel stratejik yatırımlar kapsamında. Bunlara çok özel teşvikler getireceğiz'' dedi. Vize konusunda AB'nin Türkiye'ye ''iki yüzlü'' davrandığını belirten Çağlayan, ''Türk işadamlarına vize vermeyen AB, birlik üyesi olmayan birçok ülkeye farklı davranışını yaparak, onları vizesiz sokuyor. Bu Türkiye'ye, Türk işadamlarına yapılan rekabeti bozucu bir haldir'' diye konuştu. TBMM Genel Kurulunda, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bütçeleri kabul edildi. TBMM Başkanvekili Meral Akşener, oylamanın ardından birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.