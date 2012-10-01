T24 LogoT24 Logo
Politika

Milletvekillerinin SMS’leri de TBMM bütçesinden karşılanacak

1 SMS ücreti olarak telefon şirketlerine 2,84 ile 2,86 kuruş arasında ücret ödenecek

01 Ekim 2012 20:24

 

TBMM'nin bugün açıldı ve ilk haber milletvekillerine yaradı.Telefon faturaları ödenen milletvekillerinin bundan sonra SMS ücretleri de bütçeden karşılanacak.
 
TBMM Telefon Yönetmeliği’ne göre, her milletvekilinin çalışma odalarında kullandığı sabit hatları ile iki farklı operatöre ait bildirdikleri cep telefonu faturaları, bir yıl içerisinde ödenen aralık ayı ödenek ve yolluklarının iki katı dahilinde TBMM bütçesinden karşılanıyor. Ancak milletvekillerinin çoğu bu limiti dolduramıyor.
 
Telefon faturaları karşılanan milletvekillerinin, bayramlarda attıkları kutlama, bilgilendirme mesajları gibi SMS’leri ise karşılanmıyordu. Başkanlık Divanı’nın aldığı karar doğrultusunda bundan sonra milletvekillerinin SMS’leri de ödenecek limite dahil edildi.
 
TBMM, bu doğrultuda GSM operatörleri ile bu ay bir anlaşma yaptı. Anlaşmayla, 1 SMS ücreti olarak telefon şirketlerine 2,84 ile 2,86 kuruş arasında ücret ödenecek.
 
Operatörlerin, milletvekillerinin sekretaryalarındaki bilgisayarlara kuracağı programdan sonra SMS hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
 

ETİKETLER

tbmmcep telefonubedava sms

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24