Milletvekillerinin SMS’leri de TBMM bütçesinden karşılanacak

TBMM'nin bugün açıldı ve ilk haber milletvekillerine yaradı.Telefon faturaları ödenen milletvekillerinin bundan sonra SMS ücretleri de bütçeden karşılanacak.

TBMM Telefon Yönetmeliği’ne göre, her milletvekilinin çalışma odalarında kullandığı sabit hatları ile iki farklı operatöre ait bildirdikleri cep telefonu faturaları, bir yıl içerisinde ödenen aralık ayı ödenek ve yolluklarının iki katı dahilinde TBMM bütçesinden karşılanıyor. Ancak milletvekillerinin çoğu bu limiti dolduramıyor.

Telefon faturaları karşılanan milletvekillerinin, bayramlarda attıkları kutlama, bilgilendirme mesajları gibi SMS’leri ise karşılanmıyordu. Başkanlık Divanı’nın aldığı karar doğrultusunda bundan sonra milletvekillerinin SMS’leri de ödenecek limite dahil edildi.

TBMM, bu doğrultuda GSM operatörleri ile bu ay bir anlaşma yaptı. Anlaşmayla, 1 SMS ücreti olarak telefon şirketlerine 2,84 ile 2,86 kuruş arasında ücret ödenecek.

Operatörlerin, milletvekillerinin sekretaryalarındaki bilgisayarlara kuracağı programdan sonra SMS hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.