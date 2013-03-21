Milletvekillerinin 'mal' kavgası!

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a, "TSK'yı temsil edemeyen bir adamsın. Sen PKK'yı mı temsil ediyorsun?" dedi. Yılmaz ise Vural'a, "Sen MHP'yi temsil etme yeteneğinin bile dışında olan birisin, sen MHP'yi de temsil edemezsin!" karşılığını verdi.

'Diz çöktünüz'

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yaşanan tartışma ve diyaloglar, tutanaklara şöyle yansıdı:

Bakan Yılmaz: Türkiye'nin son iki yılda terörizme karşı vermiş olduğu mücadele, geçmiş otuz yılda en başarılı dönemdir.

Özgür Özel (Manisa Milletvekili): - Hadi oradan!

Kamer Genç (Tunceli Milletvekili): - İnsaf ya!

Oktay Vural(İzmir Milletvekili): - PKK için en başarılı diyorsun değil mi!

Bakan Yılmaz: Herkes öyle diyor!

Oktay Vural(İzmir Milletvekili): - Gurur duyuyorsunuz!

Bakan Yılmaz: İdeolojik körlükle olanların dışında hiç kimse bir şey diyemez, en başarılı olduğu dönemdir…

Muharrem İnce(Yalova Milletvekili): Teslim oldunuz, teslim!

Muharrem Varlı(Adana Milletvekili): Diz çöktünüz!

'Sen PKK'yı mı temsil ediyorsun'

Oktay Vural(İzmir): Sivas'ta "Bu açılım terörü durdurmaz" diyen sen değil misin Sayın Bakan?

Bakan Yılmaz: Hiç merak etmeyin, Sivaslı da biliyor, millet de biliyor.

Oktay Vural(İzmir): Biliyor, biliyor! Bu açılım terörü durdurmaz diyen…

Bakan Yılmaz: Yani ne söylediğini biliyorsun, ne anladığını… Sen MHP'yi temsil etme yeteneğinin bile dışında olan birisin, sen MHP'yi de temsil edemezsin!

Oktay Vural(İzmir): Sen Hükümeti temsil edemeyen, TSK'yı temsil edemeyen bir adamsın. Sen PKK'yı mı temsil ediyorsun?

Bakan Yılmaz: Biz Türk milletinin temsilcisiyiz. Bizim hiçbir terörist örgütün, herhangi bir ülkenin listesinden çıkarılma gibi bir gayretimiz, çalışmamız yoktur. Biz masumu öldüren herkesi terörist olarak kabul eder ve bunu böyle değerlendiririz.

Oktay Vural(İzmir): Terörist örgütü muhatap kıldınız ya. İnsan biraz utanır, utanır. Siz kim, MHP kim, millet kim, milliyetçilik kim! İşiniz gücünüz bu millete hakaret.

Bakan Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Savunma Bakanı olarak da söylüyorum ki, karşılıklı ateşkes denen bir husus yoktur, terörle mücadeleden zerre kadar taviz verilmeden devam edilecektir.

'Mal sensin, haysiyetsiz!'

Recep Özel(Isparta Milletvekili): Sayın Bakan cevap veriyor, susun da dinleyin; soru sordunuz, cevaplasın.

Oktay Vural: Sana ne! Sen de gel sor! Avukat mısın sen, avukatı mısın?

Recep Özel: Avukatım tabii, ben de avukatıyım!

Oktay Vural: Avukatıysan çık otur oraya!

Bakan Yılmaz: Sayın milletvekilleri, Karayılan ile terör örgütü yöneticileri olan…

Lütfü Türkkan(Kocaeli): Sen sadece fasonda konuş!

Recep Özel: Düzgün konuş, hakaret etme, hakaret etme!

Lütfü Türkkan: Fason hakaret değil; fason bir yönetim şekli!

Recep Özel: Senin ne mal olduğunu biliyoruz!

Lütfü Türkkan: Mal sensin lan, malın da parasız olanı! Elden ele gezen bir malsın sen!

Recep Özel: Ayıp ya!

Lütfü Türkkan: Haysiyetsiz!