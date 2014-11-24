Milletvekillerinin makam telefonları dinleniyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, milletvekili makam telefonlarının dinlediğine ve ortak internet ağından bilgisayarlarındaki tüm yazışmalarının kayıt altına alınabildiğine ilişkin iddiaları Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e sordu.

Tanal, “2002 tarihinden işbu önerge tarihine kadar herhangi bir Milletvekili’nin ve/veya personelin telefon görüşmeleri, internet yazışmaları ve/veya bilgisayarındaki kayıtlar incelenmiş, depolanmış ve/veya herhangi başka bir müdahaleye maruz bırakılmış mıdır” sorusunu sordu.

Tanal’ın, Çiçek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle.

-TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı’ndan sorumlu TBMM yöneticileri kimlerdir?

- TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı’nda çalışan görevliler, Milletvekilleri de dahil olmak üzere TBMM’de çalışan herkesin telefon ve internet kayıtlarına ulaşabilmekte midir? Bunu sağlayacak bir sistem mevcut mudur?



-TBMM’de Milletvekilleri dâhil tüm personelin telefon görüşmelerine ve internet bağlantısı yoluyla bilgisayar kayıtlarına ulaşabilen TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı’nın, personellerin ve Milletvekillerinin, bilgi güvenliğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediği kimler tarafından kontrol edilmektedir?

-TBMM’deki Milletvekilleri’nin özel telefon konuşmalarının, bilgisayarlarındaki kayıtların ve internet üzerinden yaptıkları yazışmaların ulaşılabilirliği herhangi bir izne bağlı mıdır? Herhangi bir izne bağlı ise bu izni kim veya kimler verebilmektedir? Bu iznin verilebilmesi için gerekli kılınan koşullar nelerdir?

-2002 tarihinden işbu önerge tarihine kadar herhangi bir Milletvekili’nin ve/veya personelin telefon görüşmeleri, internet yazışmaları ve/veya bilgisayarındaki kayıtlar incelenmiş, depolanmış ve/veya herhangi başka bir müdahaleye maruz bırakılmış mıdır? Böyle bir durum söz konusu ise nedenleri nelerdir ve bunun yasal dayanağı nedir?