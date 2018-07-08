Milletvekillerinin araba sevdası; AKP'li Sofuaoğlu'nun Lamborghini'sinden sonra HDP'li Aslan'ın 96 model Corolla'sı

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Meclis'e Lamborghini ile gelmesinin ardından HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da petrol yeşili 1996 model toyota Corolla'sıyla Meclis'e geldi. Aslan Meclis'e otomobiliyle geldiği fotoğraflarını Twitter adresi üzerinden paylaştı.

Ardından kullanıcılar söz konusu otomobilin Aslan'a ait olmadığını ifade eden mesajlar gönderdi. Bunun üzerine milletvekili aracının TBMM'ye kayıtlı olduğu giriş belgesinin fotoğrafını Twitter üzerinden paylaştı.

AKP milletvekili Sofuoğlu hafta içi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı kayıt işlemlerine Lamborghini marka 3.8 milyon TL’lik otomobiliyle gelmişti.

91-96 Corolla'nın özellikleri

7. nesil toyota Corolla 1991-1996 yılları arasında üretildi. 1990lı yıllarda üretilmiş olan en aerodinamik olan tasarıma sahip. Diğer Corolla modellerinden daha geniş ve daha büyük. Kilometre ve kazasına göre 13 bin TL ile 45 bin TL arasında değişen piyasası var. 1.3 ve 1.6 litrelik iki farklı motor seçeneği mevcut.