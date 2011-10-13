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Politika

Milletvekillerine bilgisayar eğitimi TBMM (A.A)

13 Ekim 2011 18:22

-Milletvekillerine bilgisayar eğitimi TBMM (A.A) - 13.10.2011 - Milletvekillerine, kendilerine dağıtılan tablet bilgisayarları nasıl kullanacakları konusunda eğitim verildi. Türk Telekom ile yaptığı anlaşmayı yenileyen TBMM Başkanlığı, 550 milletvekiline tablet bilgisayar verdi.  Tablet bilgisayar firması yetkilisi de bugün isteyen milletvekilleri ve danışmanlarına, bilgisayarın özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi verdi.  Sinevizyon ekranı ile yapılan sunumda, milletvekillerinin soruları da yanıtlandı.

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