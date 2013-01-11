Milletvekillerine 'yıpranma payı' tartışılıyor

Hülya Karbağlı/ Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın onayıyla milletvekillerine de tanınan yıpranma payı tartışılıyor. Gazeteci –milletvekili CHP’li Oktay Ekşi, “Ama, popülizm her zaman prim yapar diye düşününler ayarı kaçırdılar. Ve neticede milletvekillerini bile içine alacak şekilde fiili hizmet zammı Meclis’ten geçti. Bence hikaye budur” diyor. AKP’liler, yasayı dünden bu yana yüksek sesle savunurken MHP’nin dışındaki milletvekillerinin önemli bölümü sessiz kaldı.

Meclis’in genelinde olumlu bir hava yaratan düzenlemeye en somut İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’den geldi. Gazetecilerin yıpranma payının kaldırılmasından bugüne kadar geçen süreyi özetleyen Ekşi, “Gazeteciler gibi milletvekillerini de yaptıkları iş nedeniyle aynı derecede yıprandıkları varsayılan bir yasal hüküm 2008 yılına kadar yürürlükteydi. AKP iktidarı, 5510 Sayılı yasayı çıkarırken, milletvekillerinin ve gazetecilerin bizim deyimimizle yıpranma payı , fiili hizmet zammı hakkını kaldırdı.

Böylece, 12 ay çalışan gazeteci veya milletvekilinin emeklilik hakları hesap edilirken 15 aymış çalışmış gibi görmesine son verildi. Gazetecilerin yıpranma payı dediğimiz haklarının kaldırılmasına Türkiye Gazeteciler Sendikası itiraz etti. Bu sırada çok büyük yanlış yaptı. Meslek kuruluşları arasında dayanışma ile başarıya ulaştırılabilecek bu mücadeleyi tek başına kotarma hevesine düştü. Maalesef sonuç alamadı. Bu haksızlık bir yara şekilde uzun yıllar işledi."

Ekşi’nin kanun teklifinde milletvekilleri yok

2011 yılında gazetecilerin haklarının geri verilmesi için TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifini hatırlatan Ekşi, “Önerimde, milletvekilleri için herhangi bir talep yoktu. Hatta, gazeteciler, konusunda da benim önerim muhabir, foto muhabiri ve kameraman gibi mesleğin gerçekten çok yıpratıcı dallarında çalışan arkadaşlara bu hakkın tanınması., talep ediliyordu. Ama, popülizm her zaman prim yapar diye düşününler ayarı kaçırdılar. Ve neticede milletvekillerini bile içine alacak şekilde fiili hizmet zammı Meclis’tengeçti. Bence hikayebudur.

Kim ne dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bugünkü açıklamalarında, “ Kaldırılırken birlikte kaldırılmıştı. Dolayısıyla milletvekillerimizin de o hakkını bir anlamda iade etmiş olduk. Bizim için değil tabi, emekli olacaklara. Milletvekilleri de gece 11'lere, 2'lere, sabaha kadar çok yoğun bir çalışma içindeler. Hayırlı olsun''

‘Şerefle önergeye imza attım’

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, düzenlemenin Genel Kurul’da geçmeden önce kürsüde, “Herkese her şeyi vermek haktır ama milletvekillerinin kendileriyle ilgili olan hakkı takip etmeleri maalesef müstahak olarak görülmüyor, işte bu onun tescilidir. Ak Parti Grup Başkan Vekili olarak Grup Başkanımızın, Başbakanımızın bana verdiği yetki çerçevesinde bugün bu önergelerin altına şerefle milletvekili arkadaşlarımızın hakkını koruyabilmek adına imza atmaktan da mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.