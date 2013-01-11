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Politika

Milletvekillerine 'yıpranma payı' tartışılıyor

CHP'li Ekşi, 'AKP iktidarı, 5510 Sayılı yasayı çıkarırken, milletvekillerinin ve gazetecilerin bizim deyimimizle yıpranma payı , fiili hizmet zammı hakkını kaldırdı' dedi

11 Ocak 2013 18:50

Hülya Karbağlı/ Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın onayıyla milletvekillerine de tanınan yıpranma payı tartışılıyor. Gazeteci –milletvekili CHP’li Oktay Ekşi, “Ama,  popülizm her zaman prim yapar diye düşününler ayarı kaçırdılar.  Ve neticede milletvekillerini bile içine alacak şekilde  fiili hizmet zammı Meclis’ten geçti. Bence hikaye budur” diyor. AKP’liler, yasayı dünden bu yana yüksek sesle savunurken MHP’nin dışındaki milletvekillerinin önemli bölümü sessiz kaldı.

Meclis’in genelinde olumlu bir hava yaratan düzenlemeye en somut  İstanbul Milletvekili  Oktay  Ekşi’den  geldi. Gazetecilerin yıpranma payının kaldırılmasından bugüne kadar geçen süreyi özetleyen  Ekşi, “Gazeteciler gibi milletvekillerini de  yaptıkları  iş nedeniyle aynı derecede  yıprandıkları varsayılan bir yasal hüküm 2008 yılına kadar yürürlükteydi. AKP iktidarı, 5510 Sayılı yasayı çıkarırken, milletvekillerinin ve  gazetecilerin bizim deyimimizle yıpranma payı , fiili hizmet zammı hakkını kaldırdı.

Böylece, 12 ay çalışan gazeteci veya milletvekilinin emeklilik hakları hesap edilirken 15 aymış  çalışmış gibi görmesine son verildi. Gazetecilerin yıpranma payı  dediğimiz  haklarının  kaldırılmasına Türkiye Gazeteciler Sendikası  itiraz etti.  Bu sırada çok büyük yanlış yaptı. Meslek kuruluşları arasında dayanışma ile başarıya ulaştırılabilecek bu mücadeleyi  tek başına  kotarma hevesine düştü. Maalesef sonuç alamadı. Bu haksızlık bir yara şekilde uzun yıllar işledi."

 

Ekşi’nin kanun teklifinde milletvekilleri yok

 

2011 yılında gazetecilerin haklarının geri verilmesi için TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun  teklifini hatırlatan Ekşi, “Önerimde, milletvekilleri için  herhangi bir talep yoktu. Hatta,  gazeteciler, konusunda da benim önerim muhabir,  foto muhabiri  ve kameraman gibi mesleğin  gerçekten çok yıpratıcı  dallarında çalışan arkadaşlara bu hakkın tanınması., talep ediliyordu.  Ama, popülizm  her zaman  prim yapar diye düşününler  ayarı kaçırdılar.  Ve neticede  milletvekillerini  bile  içine alacak şekilde  fiili hizmet zammı Meclis’tengeçti. Bence hikayebudur.

 

Kim ne dedi?

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bugünkü açıklamalarında, “ Kaldırılırken birlikte kaldırılmıştı. Dolayısıyla milletvekillerimizin de o hakkını bir anlamda iade etmiş olduk. Bizim için değil tabi, emekli olacaklara. Milletvekilleri de gece 11'lere, 2'lere, sabaha kadar çok yoğun bir çalışma içindeler. Hayırlı olsun''

 

‘Şerefle  önergeye  imza attım’

 

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, düzenlemenin Genel Kurul’da  geçmeden önce  kürsüde, “Herkese her şeyi vermek haktır ama milletvekillerinin kendileriyle ilgili olan hakkı takip etmeleri maalesef müstahak olarak görülmüyor, işte bu onun tescilidir.  Ak Parti Grup Başkan Vekili olarak Grup Başkanımızın, Başbakanımızın bana verdiği yetki çerçevesinde bugün bu önergelerin altına şerefle milletvekili arkadaşlarımızın hakkını koruyabilmek adına imza atmaktan da mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

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