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Politika

Milletvekillerine üçüncü personel TBMM (A.A)

08 Eylül 2011 14:55

-Milletvekillerine üçüncü personel TBMM (A.A) - 08.09.2011 - Milletvekilleri, 1 Ekim'den itibaren üçüncü personel ile çalışma imkanına kavuşuyor.   AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanlık Divanı'nda 23. Dönem'de karar alınan üçüncü  personelin niteliği yeni dönem başında belirlenirken, Genel Sekreter Sadettin Kalkan tarafından milletvekillerine gönderilen yazıda, konuya açıklık getirildi.  Yazıda, TBMM Başkanlık Divanının son yaptığı toplantıda konuyla ilgili karar hatırlatılarak, milletvekillerinin hak tanınan üçüncü personelin, en az lise mezunu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından görevli, geçici görevli veya dışarıdan sözleşmeli ''yardımcı personel'' olarak istihdam edileceği, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Komisyon Başkanları hariç, Başkanlık Divanı üyelerinde görevli üç sekreterden birinin yardımcı personel olarak görev yapacağı belirtildi. TBMM Başkanlığına verilen yetki doğrultusunda ''Milletvekili Yardımcı Personeli Çalıştırılması Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları''nın düzenlendiği kaydedilen yazıda, milletvekili yardımcı personeli olarak istihdam edileceklerde aranacak şartlar, ücretleri, sosyal imkan ve yardımlarının burada belirlendiği ifade edildi.  Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda yasama faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görevlendirilecek milletvekili yardımcı personelinin TBMM personeli, kamu kurum ve kuruluşları mensupları veya açıktan sözleşmeli olarak istihdam edilecek.  Bu personelin görev süresi, yasama dönemi ile sınırlı olacak. Dönem içinde kendilerinden yararlanılmaması halinde, milletvekillerinin talebi üzerine devlet memuru olanlar eski görevlerine iade edilecek, sözleşmelilerin sözleşmeleri ise herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın feshedilecek.  Milletvekillerine üçüncü personel, 1 Ekim'den itibaren görevlendirilecek.

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