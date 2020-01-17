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Milletvekillerine 'James Bond ajandası': İçerik mikrodalgada siliniyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vekillere hediye verdi

17 Ocak 2020 09:01

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine 'akıllı' uygulamalar içeren özel bir ajanda hediye etti. Hediye edilen ajandanın mikrodalgaya konulduğunda içerik silme özelliği dikkati çekti. 

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre akıllı ajandanın en önemli özelliği gerektiğinde içeriğinin yok edilebilmesi. Ajandaya özel kalemle alınan notlar, mikrodalga fırında silinebiliyor.

Dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyor. 


 

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