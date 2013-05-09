Arınç: Milletvekillerine imtiyaz tanınması bugün eleştiriliyor, yarın unutulur

Dört partinin uzlaşmasıyla hazırlanıp milletvekillerine ömür boyu statü ve ayrıcalık tanıyan TBMM Üyeliği Yasa Teklifi bugün Plan-Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Meclis'teki tüm grup başkanvekillerinin imzasına karşın bazı milletvekillerinden itiraz gelirken, teklifin mimarları "Milletvekilinin genel müdür kadar değeri yok mu? Bürokrata verilen hak vekilde de olsun" görüşüyle düzenlemeyi savundular.

Milletvekillerine tanınması planlanan imtiyazlara yönelik gelen eleştirilere Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bugün eleştiriliyorsa yarın unutulacak demektir." şeklinde yanıt verdi.



Tanınacak ayrıcalıklar



Yeni tasarı ile milletvekilleri önemli ayrıcalıklara sahip olacak, üstelik bu ayrıcalıkları ölünceye kadar kullanabilecek. Başkent protokol listesinde 22'inci sırada yer alan milletvekilleri, orgenerallerin de üzerinde, 13'ncü sırada yer alacak. Bir kez milletvekili seçilen, Meclis üyeliğinin tüm haklarından ölene kadar yararlanabilecek. Vekillerin resmi ziyaret ve programlarında araçlarına geçiş üstünlüğü sağlanacak.

Mevcut uygulamada sadece görev sırasında kırmızı pasaport taşıyabilen milletvekilleri ve ailleleri, tasarı yasalaşırsa ömür boyu bu haktan yararlanabilecek. Silah ruhsatı alabilen milletvekillerinin ruhsatlarında hem süre kaydı bulunmayacak hem de belgeler için vergi ve harç alınmayacak. Tasarıya göre milletvekilleri, maaşlarını 3 aylık peşin almaya devam edecek. Vefat, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimler halinde verilen 3 aylık ödeme geri alınmayacak.

Yasa tasarısı, milletvekillerinin yasak olmayan ticari işleri yaparken "TBMM üyeliği" unvanını kullanamayacaklarını da öngörüyor.



Arınç: Bu da unutulacak



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da gazetecilerin soruları üzerine şudeğerlendirmeyi yaptı: "TBMM üyelerinin de kendilerine has bir kanunla bu yetkilerinin, sorumluluklarının, özel halleri ve durumlarının tespitedilmesinde fayda vardır. Neler getiriliyor bunu elbette kamuoyu da tartışır, Meclis Genel Kurulu da tartışır. Unutmayın ki bundan 5-6 ay önce yine Meclis'te bütün partiler arasında bir konsensüs oluşmuş, milletvekillerinin maaşları ve sağlıkla ilgili konularda Sosyal Güvenlik Kanunu'nun bir maddesinde değişiklik yapılmıştı. İşin içerisinde CHP, MHP, AK Parti ve BDP 'evet' dediğine göre Meclis'te böyle bir uzlaşmanın, oydaşmanın meydana gelmiş olması herhalde önemlidir. Bakınız o gün yapılanlardan bugün bir tek eleştiri bile kalmadı, bugün getirilmek istenen de bugün eleştiriliyorsa yarın unutulacak demektir."