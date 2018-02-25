Milletvekillerine implant kıyağı; 8'den 12'ye çıkarıldı!

TBMM ’de yapılan yönetmelik değişikliğiyle yeni ve eski milletvekillerin diş tedavilerinde bedeli karşılanacak implant sayısı 8’den 12’ye çıkarıldı. Değişiklikten, emekli olan milletvekillerinin yakınları da yararlanacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şu anda görevde bulunan milletvekilleri, eski milletvekilleri, dışarıdan atanan eski bakanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ölenlerin dul ve yetimlerinin ayakta veya yatarak tedavileri yönetmelik ile düzenleniyor. “Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik”te bedeli devlet tarafından karşılanacak sağlık hizmetleri ayrıntılandırılıyor.

Her çeneye 6 hak

TBMM Başkanlığı dün bu yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin “diş hastalıklarının tedavisi” başlıklı maddesi yeniden düzenlendi. Mevcut maddeye göre, ağız ve diş sağlığı ile her türlü restoratif, cerrahi ve protetik tedaviler, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabiliyor. Tedaviye ait giderler serbest diş hekimlerine, TBMM ile Türk Diş Hekimleri Birliği arasında yapılan protokol hükümlerine, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına TBMM ile yapılan sözleşme hükümlerine göre ödeniyor. Eski yönetmelikte, “Hak sahipliği süresince sekiz adet kemik içi implant bedeli ödenir” ifadesi yer alıyordu. Bu ifade dün “Hak sahipliği süresince her bir çene için en fazla altı adet kemik içi implant bedeli ödenir” şeklinde değiştirildi.

Enflasyon da hesaplandı

Alt ve üst olmak üzere iki adet çene olduğu dikkate alındığında bedeli devlet tarafından karşılanacak implantların sayısı da toplamda 12’ye kadar çıkarılmış oldu.

Kemik içi implant uygulamalarında kullanılan implant gövdesi, iyileşme başlığı ile daimi başlığı ile protezlerde kullanılan hassas tutucu malzeme bedelleri TBMM Başkanlık Divanı’nca tespit edilen tutarlar üzerinden TBMM Başkanlığı tarafından karşılanacak. Ancak yapılan değişiklikle bu bedeller 1 Ocak 2019’dan sonra yeni bir TBMM Başkanlık Divanı kararına gerek kalmaksızın TÜİK tarafından her yıl açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranında artırılacak. Yani ödenecek bedeller her yıl enflasyon oranında artmış olacak. TBMM Başkanlık Divanı 2019’dan itibaren yeni bir karar almayacak. Enflasyon oranında artan bedeller de TBMM Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Gözlük ve işitme cihazı da dahil

Aynı şekilde TBMM Başkanlık Divanı tarafından yeni, eski milletvekilleri, dışarıdan atanan eski bakanlar için gözlük camı ve çerçevesinde ödenecek tutar da 1 Ocak 2019’dan sonra TBMM Başkanlık Divanı kararına gerek kalmaksızın enflasyona göre artacak. Tutarlar TBMM Başkanlığı tarafından ödenecek. İşitme cihazları bedelleri ile bozulması halinde tamir bedelleri TBMM Başkanlık Divanı’nca tespit edilen fiyatlardan ödenecek. 1 Ocak 2019’dan sonra bu tutarlar için yeni bir Başkanlık Divanı kararı alınmayacak. Tutarlar Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış sağlanarak TBMM Başkanlığı tarafından karşılanacak.