Milletvekillerine çağrıda bulunan Yeni Şafak yazarı Öztürk: Genel Kurul’da Vergi Kanunu’na bir madde daha ekleyin; fakir fukara sevinsin

Daha önceki yazılarında “Zenginden alın fakire verin” diyen Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında milletvekillerine çağrıda bulunarak “Genel Kurul’da Vergi Kanunu’na bir madde daha ekleyin; fakir fukara sevinsin” dedi.

Son 5 ay içinde yazılarında iki kez “Zenginden alın fakire verin” diye yazan Öztürk, pandemi döneminde fakirleşen insanlar olduğu gibi “zenginleşen” insanların da bulunduğunu belirterek "Bu hayat pahalılığından fazlasıyla etkilenen dar gelirliler için “kârlarından bir kısmını feda etmesini beklemek” hepimizin hakkıydı” şeklinde yazdı.

28 Eylül’deki yazısında daha dikkat çekmek için “Geçici süreli varlık vergisi” önerdiğini yazan Öztürk, şöyle devam etti:

Önerimizin bir kısmının karşılık bulduğunu gözlemliyoruz.

Önceki gün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklifle; çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL’nin altındaki (yani aylık cirosu 20 bin TL’nin altındaki) 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, getiriliyor.

Teklif yakın zamanda Genel Kurul’a gelecek.

Milletvekillerine bir önerim var. Plan ve Bütçe’de kabul edilen teklife siz de bir katkı verin. 'Bu dönemde pozitif ayrımcılık yapılması gerekenlere' ödenmek üzere 'Bu dönemde zenginleşenlere bir defalığa mahsus ek vergi' getirin. Komisyonda kabul edilen yasa teklifini milletin yüzünü güldürecek şekilde daha da güçlendirin.

Olmaz mı?”

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