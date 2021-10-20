Milletvekillerine ayrılan ödenek yüzde 18 arttırıldı

TBMM’nin 2021 yılında 1,8 milyar TL olan bütçesinin 2022’de 2 milyar 198 milyon 221 bin TL’ye çıkarılması teklif edildi. Milletvekillerine ödenmesi gereken "ödenek, mali ve sosyal hakları" ile ilgili bütçe 235 milyon TL’den yüzde 17,8 artışla 277 milyon TL’ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Merkezi Bütçesi’nde TBMM’ye ayrılan pay yüzde 16 oranında arttırıldı. TBMM’nin 2021 yılında 1 milyar 894 milyon 56 bin TL olan bütçesinin 2022 yılında 2 milyar 198 milyon 221 bin TL’ye yükseltilmesi teklif edildi. Bütçe teklifinde; TBMM’nin 2023 yılı bütçesin 2,4 milyar TL, 2024 bütçesi de 2,5 milyar TL olarak tahmin edildi.

TBMM bütçesinde, “Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı” bütçesinin 448 milyon TL’den 2022 yılında 509 milyon 614 bin TL’ye yükseltilmesi öngörüldü.

Aynı başlık altında milletvekili maaşlarının ödendiği kalem olan ve 2021-2023 Dönemi Analitik Bütçe Hazırlaması Rehberi’ne göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenmesi gereken ödenek ile mali ve sosyal haklara” işaret eden; “Milletvekili” başlığı altında 2021 yılında 235 milyon TL olan bütçe, 2022 yılında yüzde 17’lik artışla 277 milyon TL’ye yükseltildi.

“Milletvekili” başlıklı bütçesinin olağan takvim işlerse seçimlerin yapılacağı 2023 yılında 358 milyon TL’ye yükseltilip, 2024 yılında ise 304 milyon TL’ye düşürülmesi tahmini dikkat çekti.

Bütçe teklifinde yer alan performans göstergelerine göre, “Yasamaya sunulan bilgi hizmetlerine ilişkin faaliyet ve projelerin tamamlanma oranı” 2021 yılı için yüzde 90’da kaldı. Aynı başlıkta 2022 hedefi ise yüzde 94 olarak belirtildi. Bir diğer başlık olan “Yasamaya sunulan lojistik hizmetlerine ilişkin faaliyet ve projelerin tamamlanma oranı” ise yüzde 86,3’te kaldı.

TBMM’nin 2022 planında personel bütçesi 1 milyar TL’den 1 milyar 334 milyon 710 bin TL’ye yükseldi. Bu bütçenin 336 milyonu memurlar, 119 milyon TL’lik bölümü işçiler, 585 milyon TL’lik bölümü de sözleşmeli personel için ayrıldı. TBMM’nin; “SGK Devlet Primi Gideri” 175 milyon 750 bin TL, “Mal ve Hizmet Alım Gideri” 254 milyon 24 bin TL, “Cari Transferler” 312 milyon TL, “Sermaye Giderleri” 118 milyon TL, “Sermaye Transferleri” de 2,3 milyon TL olarak öngörüldü.

Bütçeye göre, TBMM’ye 2022 yılında 3 adet binek otomobil, 1 pick-up, 2 adet de otobüs alınması planlandı.