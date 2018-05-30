Milletvekillerinden seçim nabzı: HDP, Manisa'da milletvekili çıkarır; AKP, çoğunluğunu kaybeder

24 Haziran seçimlerine geri sayım sürerken milletvekili aday listelerinin dışında kalan milletvekilleri, seçim kampanyası yürüten partilerine destek çalışmaları verirken kalan zamanda Meclis’teki odalarını toplamaya başladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye her adımında kalabalık bir grup olarak destek veren milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı ve Meclis çoğunluğunun alınacağı görüşündeler.

Görevlerini kısa bir süre sonra yenilere bırakacak olan bazı milletvekillerine göre, AKP güçlü olduğu Manisa’da yaptığı liste ile kan kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Akhisar Stadyumunda düzenlediği mitingin beklenilen altında ilgi gördüğünü ifade eden vekiller, HDP, İYİ Parti ve MHP Manisa’da birer milletvekili çıkarma potansiyeli var. CHP’nin 3 milletvekili çıkarması halinde AKP’nin 4 milletvekili ile sınırlı kalabileceği belirtiliyor.



Ankara ne konuşuyor?



Seçim nabzı meydanlara taşınmış olsa da Ankara’nın siyasi kulislerinde nabız atmaya devam ediyor. Ankara mevcut denklemin korunacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda kazanacağı ve ikinci tura kalmayacağı görüşleriyle dikkat çekiyor. Bu kulislere göre, seçmen son dakikada Meclis çoğunluğunu AKP iktidarına verecek. Ancak, Millet ittifakının sayısal çoğunluğu alacağı olasılığı da bir kenarda tutulmuyor değil.

Genel Kurul’da 600 vekil düzeni

TBMM’nin 27. yasama döneminde 600 milletvekili görev yapacak. Bu nedenle TBMM yerleşkesinde tarihi ana binadan, milletvekili çalışma ofislerinin olduğu Halkla İlişkiler Binası’nda düzenleme yapılacak. Genel Kurul Salonunda 60’a yakın sandalye konulması bekleniyor. Halkla İlişkiler Binası’nda yapılacak tadilatla 50 milletvekiline çalışma ofisi alanı açılacak.