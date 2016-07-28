Milletvekilleri yıpranma payından tatilde de yararlanacak

Milletvekillerinin kamuoyunda 'yıpranma payı' olarak bilinen 'fiili hizmet süresi zammı’ yönetmeliğinde yapılan değişikle tatilde de yararlanacağı belirtildi. Milletvekillerine tatilde yıpranma hakkı verilirken diğer sigortalıların ise tatil-izin günlerinde böyle bir hakları yok.

Cumhuriyet'ten Musataf Çakır'ın haberine göre, milletvekilleri tatil, izin gibi çalışmadığı günlerinde de bu haktan yararlanmaya devam edecek.

Ayrıca yasada açık hüküm olmasına karşın sigortalıların hangi işler ve işyerlerinde “yıpranma payı” hakkından yararlandırılıp, yararlandırılmayacağına SGK’nin incelemesinin ardından karar verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te” değişiklik yaptı.

Kimlerin bu haktan yararlanacakları gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda gerekse de yönetmelikte sıralanıyor.

Buna göre kurşun ve arsenik işlerinde, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretimi işlerinde, çimento fabrikalarında, kok fabrikalarıyla termik santrallarda, alüminyum fabrikalarında, demir ve çelik fabrikalarında, döküm fabrikalarında, asit üretimi yapan fabrikalar ve atölyelerde, yeraltı işlerinde (maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapım işleri), radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde, TSK, Emniyet ve MİT’te, itfaiye veya yangın söndürme işlerinde, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar, TRT’deki basın kartı sahipleri, TBMM üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar bu haktan yararlanıyor. Yasada açık hüküm bulunmasına karşın Çalışma Bakanlığı’nın dün yaptığı yönetmelik değişikliği ile yasada sayılan işlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılıp, yararlandırılmayacağını belirleme yetkisi SGK’ya bırakıldı.

Madenciye var

TSK, Emniyet ve MİT personelinin sadece ücretsiz izin dönemlerinde fiili hizmet süresi zammı kesilecek. Madenler, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında çalışan işçiler de yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya devam edecek. Ancak bu hak 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yönetmelik değişikliğine göre Ekim 2008 öncesinde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde çalışanların çalışmaları emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanmak için aranan gün sayısı hesabında dikkate alınmayacak.