T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Milletvekilleri yıpranma payından tatilde de yararlanacak

TSK, Emniyet ve MİT personelinin sadece ücretsiz izin dönemlerinde fiili hizmet süresi zammı kesilecek

28 Temmuz 2016 10:36

Milletvekillerinin kamuoyunda 'yıpranma payı' olarak bilinen 'fiili hizmet süresi zammı’ yönetmeliğinde yapılan değişikle tatilde de yararlanacağı belirtildi. Milletvekillerine tatilde yıpranma hakkı verilirken diğer sigortalıların ise tatil-izin günlerinde böyle bir hakları yok.

Cumhuriyet'ten Musataf Çakır'ın haberine göre, milletvekilleri tatil, izin gibi çalışmadığı günlerinde de bu haktan yararlanmaya devam edecek.

Ayrıca yasada açık hüküm olmasına karşın sigortalıların hangi işler ve işyerlerinde “yıpranma payı” hakkından yararlandırılıp, yararlandırılmayacağına SGK’nin incelemesinin ardından karar verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te” değişiklik yaptı.

Kimlerin bu haktan yararlanacakları gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda gerekse de yönetmelikte sıralanıyor.

Buna göre kurşun ve arsenik işlerinde, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretimi işlerinde, çimento fabrikalarında, kok fabrikalarıyla termik santrallarda, alüminyum fabrikalarında, demir ve çelik fabrikalarında, döküm fabrikalarında, asit üretimi yapan fabrikalar ve atölyelerde, yeraltı işlerinde (maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapım işleri), radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde, TSK, Emniyet ve MİT’te, itfaiye veya yangın söndürme işlerinde, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar, TRT’deki basın kartı sahipleri, TBMM üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar bu haktan yararlanıyor. Yasada açık hüküm bulunmasına karşın Çalışma Bakanlığı’nın dün yaptığı yönetmelik değişikliği ile yasada sayılan işlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılıp, yararlandırılmayacağını belirleme yetkisi SGK’ya bırakıldı.

 

Madenciye var

 

TSK, Emniyet ve MİT personelinin sadece ücretsiz izin dönemlerinde fiili hizmet süresi zammı kesilecek. Madenler, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında çalışan işçiler de yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya devam edecek. Ancak bu hak 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yönetmelik değişikliğine göre Ekim 2008 öncesinde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde çalışanların çalışmaları emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanmak için aranan gün sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

ETİKETLER

TBMMçalışma ve sosyal güvenlikmilletvekiliTSKMİTmadenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24