Milletvekilleri yedikleri ekmeğin kalorisini bilecek

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM, çavdardan kepeğe kadar servise sunduğu ekmeklerin kalorisini yazacak. Düzenlemeye en kısa sürede geçilmesi amaçlanıyor.

‘Tabakların kenarına konulan ekmekler çöpe mi gidiyor'

Dilekçe Komisyonu bünyesinde ekmek israfını araştıran ve çözüm önerilerini belirleyecek olan alt komisyon, bugün Türkiye’nin bol kepçe lokantası TBMM yetkililerini dinledi. Destek Hizmetleri Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Ağbal, “Meclis’te çöpe giden ekmeğimiz yok” dedi. Ağbal’ın bu sözleri üzerine milletvekilleri çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti ve “Tabakların kenarlarına konulan ekmeklernereye gidiyor. Çöpe gitmiyorsa nereye dökülüyor" diye sordu.

Meclis’te 50 gramlık ekmek

Ağbal milletvekillerine, “Bu ekmeklerin nereye gittiğine bakarım” demekle yetindi. Ağbal’ın verdiği bilgelere göre, 50 gramlık poşetli ekmek satın alınıyor. Rol ve kepekli ekmek, çavdar ve tam tahıllı ekmekten daha çok tüketiliyor. Meclis’e alınan ekmek fabrikasyon yapılıyor. 2011 yılında Meclis’e, 1 milyonun üzerinde ekmek alındı. Meclis, konuk sayısı ve lokantalarından tüketilen ekmek miktarında tahminlerinde yanılmadığı için israf yok denecek kadar az. Ağustos ayından itibaren Halk Ekmek’ten alım yapılacak. Son 15 gündür Halk Ekmek’ten az miktarda da olsa alımlar başladı.

Komisyon başkanı İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol, TBMM yetkililerine, “Mönülerde yemeklerin ve tatlıların kalorisi yazıyor. Neden ekmeklerin kalorisi yok” diye sordu. Diğer milletvekilleri de ekmek kalorisini yazılması konusunda komisyon başkanına destek verince, yönetimden ‘kaloriyi yazarız’ yanıtı geldi.