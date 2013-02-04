'Milletvekilleri ve Uzlaşma Komisyonu üyeleri Başbakan’ın memurları değildir'

Hülya Karabağlı/ Ankara

Milletvekilleri ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Başbakan’ın memurları olmadığını söyleyen CHP’li Dilek Akagün Yılmaz, “Atatürk milliyetçiliği ve laiklik ilkeleri hazırlanan Anayasa metninde yer alacak mı? Anayasa’nın değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk dört maddesinin Anayasa uzlaşma komisyonunda değiştirilmesi sözkonusu mudur?” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Anayasa çalışmaları için Mart ayı sonunu gösteren Başbakan Tayyip Erdoğan’a, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e verdiği soru önergesi üzerinden yanıt vererek, “ Milletvekilleri ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Başbakan’ın memurları değildir” dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, “Başbakan tarafından bu baskıcı ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı yaklaşımı konusunda TBMM’nin onurunu korumak için bir tavır geliştirmeyi düşünüyor musunuz” diye sordu. CHP’li Yılmaz, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, yeni anayasa takvimiyle ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini sordu. Ana dilde savunmaya dikkat çeken Yılmaz, “Resmi dilin Türkçe olduğuna dair Anayasa maddesinin , yeni hazırlanan Anayasa metninden çıkartılması düşünülmekte midir” dedi.

'Uzlaşma komisyonu üyeleri başbakanı memuru değil’

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akağün Yılmaz’ın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e yönelttiği soruönregesi ve gerekçesi şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ocak 2013 günü yaptığı AKP grup konuşmasında Anayasa Çalışmalarının Mart sonuna kadar tamamlanmaması halinde AKP’nin anayasa taslağının Meclis gündemine taşınacağını ve referandum gücünü yakaladığı anda referanduma götürüleceğini açıklamıştır.

Oysaki TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığında Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışma ilkeleri belirlenirken 4 partinin oybirliği ile kararların alınacağı, bir süre sınırlamasının olmayacağı, Mecliste grubu bulunan 4 partinin onay vermediği hiçbir kararın alınmayacağı, uzlaşma ile yapılmayan bir Anayasa çalışmasının da gündeme getirilmeyeceği belirtilmişti.

Başbakan’ın son açıklamaları Anayasa Uzlaşma Komisyonunun tüm bu çalışma ilkelerine aykırı ve yürütmenin yasama üzerindeki baskıcı anlayışının ürünü olup, kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırıdır. Milletvekilleri ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Başbakan’ın memurları değildir.

20 özerk bölge konusunda AKP ve BDP’nin anlaşması var mı?

-Türkiye Büyük Millet Meclisinde dört partinin onayı ile kurulan Anayasa Uzlaşma komisyonuna karşı Başbakan tarafından bu baskıcı ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı yaklaşımı konusunda TBMM’nin onurunu korumak için bir tavır geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

-Başbakan’ın bu kadar acele etmesinin nedeni Türkiye’yi sadece kendisinin hakim olacağı bir diktatörlük ortamına götürecek olan Başkancı sistemi bir an önce getirmek istemesi midir?

-AKP’nin getirdiği modern sultanlık olan Başkancı sisteme karşılık ,BDPnin getirdiği 20 bölge Meclisli Türkiye (20 özerk bölge ) konusunda AKP ve BDP’nin anlaşması söz konusu mudur?

‘Türk ulusu kavramı ve sözleri Anayasa’dan çıkarılacak mı’?

- Basına yansıdığına göre İmralı’da yürütülen müzakerelerin sonucunda Abdullah Öcalan “Ulus Devlet istemiyorum” sözlerini söylemiştir. Bu ülkenin bütünlüğünün simgesi olan üniter devlet (ulus devlet) anlayışından vazgeçilmesine yol açacak olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı konusunda AKP ve BDP nin anlaşması sözkonusu mudur? Türk ulusu kavram ve sözleri Anayasadan tamamen çıkartılacak mıdır?

Resmi dil Türkçe Anayasa’dan çıkarılacak mı?

-Son olarak AKP ve BDP işbirliği ile TBMM den çıkartılan Türkçe bildiği halde Türkçe dışındaki dillerde savunma ve yargılama yapılmasına ilişkin yasada olduğu gibi Anayasanın değiştirilemez ilkelerinden olan resmi dilin Türkçe olduğuna dair Anayasa maddesinin , yeni hazırlanan Anayasa metninden çıkartılması düşünülmekte midir?

-Anayasa’nın 2. Maddesinde belirtilen Atatürk milliyetçiliği ve laiklik ilkeleri hazırlanan Anayasa metninde yer alacak mıdır?

İlk dört madde uzlaşma komisyonunda değiştirilecek mi?

-Anayasa’nın değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk dört maddesinin Anayasa uzlaşma komisyonunda değiştirilmesi sözkonusu mudur? Eğer böyle bir çalışma varsa bu Anayasayı ihlal ve ortadan kaldırma suçu niteliğinde değil midir?