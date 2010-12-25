-MİLLETVEKİLLERİ PİSTİ AĞLATIYOR ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 90. yılı nedeniyle yarın engelliler yararına gerçekleştirilecek otomobil slalom yarışı için antrenman turu yaptılar. Parlamenterler Spor Kulübü Derneği ile Ankara Otomobil Sporları Kulübü'nün (ANOK) ortaklaşa düzenleyeceği yarışma öncesi milletvekilleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) pistte eğitmen eşliğinde antrenman turu gerçekleştirdiler. Parlamenterler Spor Kulübü Derneği Başkanı 22. Dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı, vekillerin bir kısmının bugün ısınma turlarına katıldığını kaydetti. Önceden deneyimli olan milletvekillerinin yanı sıra yarışmaya yeni katılacak isimlerin de bulunduğunu belirten Tatlı, şunları söyledi: ''TBMM'nin bu organizasyonu 2000 yılında da depremzedeler için yapıldı. Yarışma şimdi de TBMM'nin 90. yılı nedeniyle engelliler yararına yapılacak. Parlamenterler Spor Kulübü Derneği ve TBMM'nin ortaklaşa yaptığı bir organizasyon. Bu organizasyondan sponsorlar vasıtasıyla sağlanacak gelirlerle engellilere 90 akülü araç hediye edeceğiz. 40 milletvekili ve 2 bakanımız katılacak. Sayın Faruk Nafiz Özak ile Selma Aliye Kavaf bakınımız da katılacak.'' Yarışmada vekillerin parkurda birer gidiş geliş biçiminde yarışacağını anlatan Tatlı, ''Zamana karşı yarışacaklar. Tabi onlar kaçar dakika ya da saniyede bitirebilirlerse... Eğer kupayı kazanmak istiyorlarsa hızlı olmak zorundalar. İnşallah herhangi olumsuz birşey yaşamayız'' dedi. -SON ŞAMPİYON İDDİALI- Marmara Depremi'ndeki depremzedeler yararına 2000 yılında düzenlenen yarışmanın şampiyonu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol de bugün ısınma turları yaptıklarını söyledi. Diğer milletvekilleriyle birlikte slalom yarışmasına katılacağını ifade eden İzol, şöyle konuştu: ''Geçen dönemde 2000 yılında slalom yarışmasında birinci olmuştum. 140 bin ABD doları ödül kazandım ve bunu depremzedelere bağışlamıştım. Kupam ise evde duruyor. Bu dönem de kupayı almak için büyük bir çaba sarf edeceğim. Burada da ödül var. Engelliler adına yarışıyoruz. Bu sene ödül sosyal içerikli olacak. Engellilere dağıtmaya çalışacağız. Arkadaşlarımın da iyi bir yarış çıkaracağına inanıyorum ama yarışmanın favorisi yine ben olacağım.'' Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 40 milletvekilinin katılması beklenen yarışma yarın saat 10.00'da yapılacak.