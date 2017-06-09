Milletvekilleri Meclis'te bisikletle tur attı: Siyasetin yokuşlarını aratmıyor

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Meclis'te gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, AKP Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile iktidar ve muhalefetten bazı milletvekilleri, Kahramankazan'dan gelen 30 çocukla birlikte Meclis'in çevresinde bisikletle tur attı. Tur sonrası gazetecilere açıklama yapan Aydın, "Bisikletin yokuşları siyasetin yokuşlarını aratmıyormuş hiç. Her işin kendine göre güzelliği ama zorluğu da var" dedi. MHP milletvekili Saffet Sancaklı turu ilk tamamlayan kişi oldu.

Aydın, bisiklet turu öncesi yaptığı açıklamada, etkinliğe izin verdiği için TBMM Başkanıİsmail Kahraman ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının anayasal güvence altında olduğunu anımsatan Aydın, "İnsan olarak, hem kendimizden hem çevremizden hem de güzel bir dünyayı gelecek kuşaklara aktarmaktan her birimiz mesulüz. Bu sadece devletin değil vatandaş olarak her birimizin asli ödevi, bireysel sorumluğudur." diye konuştu.

Etkinliği bu sorumluluk çerçevesinde düzenlediklerini söyleyen Aydın, Meclis'in her zaman Genel Kurul tartışmalarıyla gündeme gelmesini istemediklerini ifade ederek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminde Kahramankazan'da şehit olan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ın çocukları Yurdagül ve Hüseyin'in de aralarında bulunduğunu aktaran Aydın, tüm şehitlere rahmet diledi.

Karaaslan ise Dünya Çevre Günü kapsamında Meclis çatısı altında bisiklet kullanımına dikkati çekmek istediklerini dile getirerek, günlük hayatında da çocuklarıyla bisiklet kullandığını, bugün de kızı Sare ile etkinliğe katıldığını anlattı.

Karbon salınımı azaltmak için Meclis'in bir öncülük yaptığını belirten Karaaslan, bunun tek günle sınırlı kalmamasını, külliye içerisinde bisiklet kullanımının artmasını istediklerini vurguladı.

Konuşmalar sonrası TBMM Başkanvekili Aydın ile milletvekilleri çocuklarla birlikte Meclisin çevresinde bisiklet turu attı.

"Bisikletin yokuşları siyasetin yokuşlarını aratmıyor"

Tur sonrası gazetecilere açıklama yapan Aydın, "Bisikletin yokuşları siyasetin yokuşlarını aratmıyormuş hiç. Her işin kendine göre güzelliği ama zorluğu da var." dedi.

Muhabirlerin ilk gelen kişinin MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı olduğunu belirtmesi üzerine Aydın, kendisinin geriden başladığını ve bunun bir yarış olmadığını söyledi.

"Hile yapmış." sözleri üzerine Aydın, "Saffet Bey futbolda da şikeye karşıydı. Burada da herhalde şike yapmamıştır." ifadesini kullandı.

Saffet Sancaklı da yarış yapmadıklarının altını çizerek, ailelere kötü alışkanlıklar edinmemeleri için çocuklarını spora yönlendirmesi tavsiyesinde bulundu.

Ahmet Aydın ile diğer milletvekilleri, etkinliğe katılan çocuklara bisiklet hediye etti ve katılım sertifikası verdi.