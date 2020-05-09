“Milletvekilleri artık sıkılmaya başlamış: Dizi müptelası olan da var bahçıvanlık yapan da”

Hürriyet yazarı Nuray Babacan bugünkü yazısında Koronavirüs salgını nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesiyle evlere kapanan milletvekillerinin durumunu kaleme aldı. “Öğrendik ki mutfağa giren de var, dizi müptelası olan da. Yıllar sonra bahçesini keşfeden de olmuş, eski fotoğraf albümlerine dalan da” diyen Babacan, vekillerin sıkılmaya başladıklarını aktardı.

Babacan, “AK Parti milletvekilleri Recep Özel, Ramazan Can ve Alpay Özalan yürüyüş ekibinin müdavimlerinden. Bunun dışında, hiç film izlemezken filmlere takılıp kalan, hiç dizi izlemezken “Bir kerede oturup 18 bölüm izledim” diyen AK Partililere rastladık” diye yazdı.

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