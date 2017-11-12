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Yaşam

Milletvekilleri ALİKEV ve “Benim Kızım Okuyacak” projelerine destek için İstanbul Maratonu’nda koşuyor

Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Akif Hamzaçebi ve Utku Çakırözer de İstanbul Maratonu'na katılacak

12 Kasım 2017 01:38

39. İstanbul Maratonunu için geri sayıma geçilirken HDP ve CHP’li milletvekilleri de koşuya katılıyor. HDP Grup Başkanvekili  Filiz  Kerestecioğlu, Halkevleri’nin, “Benim Kızım Okuyacak” projesine destek amacıyla koşarken, CHP İstanbul Milletvekili Akif  Hamzaçebi  ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında polislerce dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz anısında kurulan ALİKEV’e destek için koşacak.

Kerestecioğlu Facebook hesabında, “12 Kasım'da İstanbul Maratonunda "Benim Kızım Okuyacak" projesi için koşuyorum. Proje irili ufaklı desteklerinizi bekliyor! “ derken,  CHP’li Çakarözer’de şu açıklamayı yaptı:

“12 Kasım Pazar günü Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) üniversite öğrencilerine Burs Fonu projesini desteklemek için Büyük İstanbul Maratonu’nda koşacağım... ALİKEV bu yıl burs verdiği 100 öğrencinin geleceğine ışık oluyor. Burslu öğrenci sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artması için ben de koşuyorum. Ali İsmail’in düşlediği sevgi ve kardeşlik dolu yarınları gelin birlikte yaratalım. Pazar günü yapacağım koşuya bağış yaparak, ALIKEV burs fonuna siz de istediğiniz miktarda katkı sağlayabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatan ALİKEV, sağlanacak bursla üniversite eğitimlerini tamamlayacak gençlerimiz ve kendi adıma yürekten teşekkür ederim.”

Kredi kartı ile de yapabileceğiniz bağışlarınız için lütfen tıklayın:

Kampanyamın son durumunu merak ediyorsanız: https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC21810

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