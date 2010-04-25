Milletvekilleri albümü hazırlandı

T24 -

Meclisin açılışının 90. yılı dolayısıyla Meclis Başkanlığı tarafından 4 cilt halinde bastırılan "1920-2010 TBMM Albümü"nün dağıtımına başlandı. Albümde 23 Nisan 1920-23 Nisan 2010 döneminde görev yapan milletvekillerinin, seçildikleri dönemler itibariyle fotoğrafları ve kısa öz geçmişlerine yer verildi.



Albümde yer alan yasama organı üyelerinin belirlenmesinde, sicil kütüklerine işlenmiş olmaları esas alını. Meclise katılmadan veya katıldıktan sonra üyelikleri düşenlerden sicil kütüklerine işlenmiş olanların erişilebilmiş bilgileri ve fotoğraflarına ulaşılarak albümde yayınlandı.



11 BİN 752 ÜYE

1920-2010 arasındaki 23 yasama döneminde toplam 10 bin 770 milletvekili; 1961-1980 tarihleri arasında 496 Cumhuriyet Senatosu üyesi; 1060-1961 tarihleri arasında 38 Milli Birlik Komitesi üyesi ve 280 Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 318 Kurucu Meclis üyesi; 1980-1983 yılları arasında Milli Güvenlik Konseyinin 5 üyesi ve Danışma Meclisinin 163 üyesi olmak üzere toplam 168 Kurucu Meclis üyesi görev yaptı. Yasama dönemlerinin tamamının toplam milletvekili sayısı ise 11 bin 752.



Unvan ve lakaplara da yer verildi



Milletvekillerinin öz geçmişinde, fotoğrafının altında adı, soyadı, partisi, doğum yeri, doğum tarihi, ana-baba adı, bitirdiği son okul, uzmanlığı, akademik kariyeri, bildiği diller, yaptığı görevler, parti genel başkanlıkları, yasama görevleri, komisyon başkanlıkları, bakanlıkları, aldığı ödül veya madalyalar, medeni durumu ile ölüm tarihleri bilgisine yer veriliyor. Medeni durum ve çocuk sayılarına ilişkin bilgiler ise dönem tarihine göre yazılmış, vefat eden çocuklar da çocuk sayısına eklenmiş olarak albümde bulunuyor.



Milletvekillerin albümdeki unvan ve lakaplarına da yer veriliyor. Tekke ve zaviyelerin kapatıldığı 1925'e kadar milletvekillerinin öz geçmişinde bulunan postnişin, tarikat şeyhi gibi unvanlar ile Soyadı Kanunu yürürlüğe girdiği 1935'e kadar milletvekillerinin adlarının önünde yer alan hafız, hacı gibi sıfatlar ile adlarının sonunda yer alan bey, efendi, ağa, paşa gibi lakaplar da kayıtlara geçtiği şekliyle korunarak yer veriliyor.













