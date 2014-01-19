Milletvekiliyle başkan havada asılı kaldı

Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi’nde telesiyej açılış töreninde aralarında AKP Milletvekili İsrafil Kışla ve Belediye Başkanı Emin Özgün ile ilçe kaymakamlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin bulunduğu telesiyej arıza yapınca havada asılı kaldı.

Aşırı yüklenme nedeniyle yaklaşık iki saat havada asılı kalanlar,atılan ve koltuklara bağladıkları iplerle aşağı indi. Telesiyej sistemi, yoğunluk azaldıktan tekrar çalışmaya başladı.

Olay, öğle saatlerinde yaşandı. Atabarı Kayak Merkezi’nin telesiyej sisteminin açılış nedeniyle yapılan konuşmalarının ardından sistem devreye alındı. Artvin Valisi Kemal Cirit, eşi Seval Kaya Cirit ile birlikte telesiyeje binenler, yaklaşık 700 metre uzaktaki zirveye ulaştı. Halkında yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde daha sonra telesiyeje binenler havada asılı kaldı. AKP Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün, CHP Artvin Eski Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, Kayak İl Temsilcisi Yusuf Arifağaoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve vatandaşların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, arıza nedeniyle hareketsiz kalan telesiyej koltuklarında uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Artvin Valisi Kemal Cirit de, arıza üzerine zirveden aşağı inerek olaya müdahale etti. Cirit’in müdahalesi sonrasında Atabarı Kayak Merkezi’ne çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi geldi. Bu arada telesiyej koltuklarında üşüyen bazı vatandaşlar yüksekten atladı. karların üzerine düşenler, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aralarında Milletvekili Kışla ile Belediye Başkanı Özgün ve diğer protokol üyelerinin olduğu çok sayıda kişi de aşağıdan atılan ipleri koltuklara bağladıktan sonra tutunarak aşağı indi. Yaralanan olmadığı olayda telesiyej sisteminin aşırı yüklenme nedeniyle arıza yaptığı belirlendi. Yoğunluk azaldıktan sonra telesiyej sistemi tekrar çalışmaya başladı.