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Dünya
Deutsche Welle

Milletvekilinin uyuşturucu itirafı

Almanya'da uyuşturucu madde yasasını ihlal ettiği ileri sürülen milletvekili Michael Hartmann savcılığa itiraflarda bulundu.

10 Temmuz 2014 13:38


Federal Meclis milletvekili Michael Hartmann hakkında uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak iddialarından ötürü Berlin Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Hartmann'ın meclis bürosu ve evi aranmıştı. Michael Hartmann, Sosyal Demokrat Parti (SPD) parti içişleri sözcülüğünden de istifa etmek zorunda kalmıştı.

Hartmann'ın avukatı Johannes Eisenberg, milletvekilinin savcılık sorgusunda kısa süreyle uyuşturucu kullandığını itiraf ettiğini söyledi. Avukat Eisenberg, "2013 sonbaharında kişisel ihtiyaçları için uyuşturucu madde yasasınca yasaklanan Methamphetamin'i temin edip kullandı. Maddeyi bir ay kullandıktan sonra buna tamamen son verdi" dedi.

Avukat Johannes Eisenberg, "Müvekkilimde uyuşturucu kullanımı herhangi bir bağımlılığa yol açmadı. Yapılan tıbbi ve psikiyatrik incelemeler de bunu doğruluyor" diye konuştu. Eisenberg, milletvekili Hartmann'ın uyuşturucu satın alıp tükettiği için pişman olduğunu da bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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