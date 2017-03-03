Milletvekilinin 'kadınlar zayıf, daha az zeki' sözlerine soruşturma

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı üyelerinden Janusz Korwin-Mikke'nin kadınların "daha zayıf, daha küçük ve daha az zeki oldukları için erkeklerden daha az kazanmaları gerektiği" yönündeki sözleri hakkında soruşturma açıldı.

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı, milliyetçi Korwin-Mikke'nin sözlerinin kurumun kurallarını ihlâl edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattı.

Sosyalist ve Demokratlar grubu, AP Başkanı Antonio Tajani'ye "utanç verici" sözlerinden dolayı Korwin-Mikke'nin cezalandırılması çağrısı yaptı.

AP kuralları; hakaret, ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı içeren söz veya davranışları yasaklıyor.

AP basın ofisinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, bu tarz davranışlar için uygulanacak cezalar kınamadan para cezasına ve geçici olarak uzaklaştırmaya kadar değişebiliyor.

Kendi kurduğu partiden bağımsız milletvekili olan Korwin-Mikke, daha önce de AP tarafından cezaya çarptırılmıştı.

Geçen yıl, 10 günlük katılım ödeneği kesintisi (3 bin 06 Euro) cezasına çarptırılmış ve Avrupa'ya göçmen akınını da "dışkıya" benzetmesinden dolayı beş gün uzaklaştırılmıştı.

Ekim 2015'te de oturum sırasında Nazi selamı verdiği için 10 gün boyunca uzaklaştırma cezası almıştı.