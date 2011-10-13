-Milletvekilinin gözyaşları TBMM (A.A) - 13.10.2011 - Diyarbakır'da 2008'de yaşanan terör saldırısında oğlunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Komisyon üyesi milletvekilleri ve salonda bulunanlar da duygulandı ve gözleri doldu. Komisyon, bugün, gündeme ilişkin ilk toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti'li Eronat, terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesine yönelik alt komisyon kurulmasına ilişkin önergenin üzerinde konuşurken, duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Güneydoğu'ya dışarıdan bakmanın çok farklı olduğunu belirten Eronat, ''Diyarbakır halkı pandomim sanatçısı durumunda. Seçim zamanı evleri dolaşıyoruz. Kapı açılıyor, kadın konuşamıyor ve el hareketleriyle, 'Üst katımda BDP'li var, aman beni konuşturma, gözümle ben sana oy veriyorum' der ve sessizce kapı kapanır. Öbür kapıları çaldığımız zaman şiddet ve hakaret görmüşüzdür'' dedi. Eronat, KCK'nın, Diyarbakır'da esnafa kepenk kapatması için baskı yaptığını ve 14-15 yaşlarındaki çocuklara bu yönde kağıt dağıttırdığını ifade ederek, bu kağıdı gösterdi. Eronat, daha sonra ''Ben size evladımdan bahsedeyim'' diyerek, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasına şöyle devam etti: ''Bir anne evladının naaşını gördüğü zaman şükreder ve ben de şükrettim. Çünkü benim oğlum tek parçaydı, onu öpebildim, kokusunu alabildim. Benim oğlum gittiği zaman başkalarının kafaları, kolları, bacakları balkonlardan toplandı. Onunla birlikte 6 çocuk, bir baba öldü. Oğlumun cebinde ne çıktı biliyor musunuz? Tek evladımdı. Sadece fizik ve matematik formüllerinin yazılı olduğu kağıt ile hiç yanından ayırmadığı mp3 çıktı. Siyasetten haberi olmayan sevgi dolu bir çocuktu. O saldırıda yaralanan ve oğlumun kankası olan Görkem Öz, 9 Eylül Tıp Fakültesi 3. sınıfa geçti. Geçen ay da geçirdiği sayısız ameliyatlardan birisini geçirdi. Bacağı kısa kaldı. Bu acılar sürekli yaşanıyor. Geçmişte çok hatalar yapıldığının bilincindeyim. Siyasete bu yüzden girdim ama intikam amacıyla girmedim. Evladını dağda kaybeden annelerin acılarına da tanıklık ettim. Bu çocuklar bir şekilde kandırılarak dağa götürülüyor. Bu sorun mutlaka çözülmeli. Yapılan bir saldırıda genç kızlara 800 kurşun sıkılmış. Bu neyin nefretidir, intikamıdır? IRA örneği veriliyor. İrlanda, İngiltere'den kız alıp vermemiş bir örgüttür, biz de ise kan karışmış. Lütfen karşı tarafı kışkırtıcı konuşmalar yapmayın. Terör terördür, bunun haklılığı yok.''