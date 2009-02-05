T24 LogoT24 Logo
Politika

Milletvekiline İmralı tepkisi

AKP'li Abdurrahman Kurt'un inceleme için Silivri'ye gideceksek İmralı'ya da gidelim önerisine tepki gösterildi.

05 Şubat 2009 02:00

AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, Diyarbakır E ve F tipi cezaevlerindeki incelemelerin görüşülmesi sırasında alt komisyonun İmralı’ya da gitmesi önerisinde bulundu. Kurt’un önerisine komisyon üyeleri “Önce Başbakan’a bildir, onay çıkarsa gidilir” tepkisi gösterdiler.

Meclis, Ergenekon cezaevini inceleyecek

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt’un önerisi tartışmaya neden oldu. Komisyon bünyesindeki cezaevleriyle ilgili daimi alt komisyonun Silivri Cezaevi’nde incelemelerde bulunma kararı alması üzerine AKP’li Kurt, “Silivri’ye gideceksek İmralı’ya da gidelim” önerisinde bulundu.

Kurt’un bu önerisine başta AKP’li milletvekilleri olmak üzere komisyon üyeleri tepki gösterdi. AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Kurt’a “Bu konuyu daha önce tartıştık, konu kapandı” diyerek tepki gösterirken, diğer milletvekilleri de tepkilerini “Önerini önce Başbakan’a bildir, onay çıkarsa gidilir” diyerek gösterdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24