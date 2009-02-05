Milletvekiline İmralı tepkisi

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt’un önerisi tartışmaya neden oldu. Komisyon bünyesindeki cezaevleriyle ilgili daimi alt komisyonun Silivri Cezaevi’nde incelemelerde bulunma kararı alması üzerine AKP’li Kurt, “Silivri’ye gideceksek İmralı’ya da gidelim” önerisinde bulundu.Kurt’un bu önerisine başta AKP’li milletvekilleri olmak üzere komisyon üyeleri tepki gösterdi. AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Kurt’a “Bu konuyu daha önce tartıştık, konu kapandı” diyerek tepki gösterirken, diğer milletvekilleri de tepkilerini “Önerini önce Başbakan’a bildir, onay çıkarsa gidilir” diyerek gösterdiler.