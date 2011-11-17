-Milletvekilinden ilginç protesto TBMM (A.A) - 17.11.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile yüksek yargı organlarının 2012 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Komisyonda Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve HSYK'nın bütçeleri görüşülüyor. Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, üzerinde ''Silivri infaz koruma memurluğu'' yazan gardiyan yeleği ve içinde Tutuklu Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın resimlerinin bulunduğu gömlekle katıldı. Aslanoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile tokalaşırken yeleğini çıkardı. Aslanoğlu, Ergin'in konuşmasına başlamadan önce söz alarak, ''Tutuklu iki milletvekilimiz Adalet Bakanlığı bütçemize katkı vermek istiyorlar. Başkanlığınız bu katkıyı almak için teknik önlemleri alsın'' dedi. İnfaz Koruma Memurlarının seslerini duyurmak için onların yeleğinden giydiğini belirten Aslanoğlu, ''Bu çalışkan insanların önünde saygıyla eğiliyorum'' diye konuştu. Daha sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bütçe ile ilgili sunumuna başladı.