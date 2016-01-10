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Yemin etmeyen Leyla Zana'nın Meclis'e verdiği önerge işleme alındı

Leyla Zana'nın önergeye imza veren milletvekilleri arasında sayılması, yemin etmemesine rağmen resmen yasama faaliyetine katıldığı anlamına geliyor

10 Ocak 2016 20:33

1 Kasım seçimlerinin ardından TBMM’de 26. Dönem TBMM'de yemin ederken "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" deyince, yemini geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal tarafından geçersiz sayılan ve yeminini tekrarlamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Meclis'e verilen bir önergede imzası olduğu ortaya çıktı. Önerge, TBMM’nin resmi internet sitesinde esas numarası 10 olarak belirlenerek işleme alındı

Leyla Zana, 1 Kasım seçimlerinden sonra Meclis'teki törende yemine başlamadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dönerek, “Kalıcı ve onurlu bir barış umuduyla” anlamına gelen “Bi hevîya aşîtî kî bi rûmet u mayînde” cümlesini kullanmış, ardından da yemin metnindeki “Türk milleti” ifadesini “Türkiye milleti’ diye değiştirerek okumuştu. Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla yemin törenini yöneten Deniz Baykal, metni aynen okumadığı için Zana’nın yemininin geçersiz olduğunu duyurmuş, Zana ise “tekrar yemin etmeyeceğini” açıklamıştı.

Habertürk'ten Esra Yazdıç Demir'in haberine göre, kanunen, yemini ‘geçersiz’ sayılan Zana, milletvekillerine ait özlük haklarından yararlanabilse de, içtüzük kurallarına göre yeniden yemin etmeden yasama çalışmalarına katılamıyor. Ancak, TBMM’nin resmi internet sitesinde, yasama faaliyetlerine ilişkin belgelerde Leyla Zana’nın isminin de yer alması dikkat çekti.

HDP’nin “faili meçhul cinayet davalarının zamanaşımına uğramasını önlemek üzere yapılacak çalışmaların ve önlemlerin belirlenmesi” amacıyla 11 Aralık 2015’te TBMM’ye verdiği araştırma önergesinde, Zana’nın da imzasının bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu önerge, TBMM’nin resmi internet sitesinde esas numarası 10 olarak belirlenerek işleme alındı. Böylece Zana önergeye imza veren milletvekilleri arasında sayıldı ve resmen yasama faaliyetine katılmış oldu.

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