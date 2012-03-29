Milletvekili ve ailesine akapunktur da bedava!

TBMM, milletvekillerine yurt dışında tedavinin yolunu açan yönetmelik taslağı hazırladı.

Organ ve doku nakli ile ilgili pek çok ülke Türkiye'yi tercih ederken TBMM, milletvekillerinin yurtdışında yaptıracakları organ ve doku nakilleri Meclis bütçesinden karşılamaya hazırlanıyor. Geçmişte, milletvekilleri yurtdışı gezisinde hastalandığı takdirde yurtdışında organ ve doku nakli yaptırabiliyordu. Ayarıca milletvekili ve ailelerinin akapunktur gibi alternatif tıp giderleri de Meclis'e fatura edilecek.

Rıfat Başaran'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre;TBMM'de yeni Teşkilat Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra sağlık hizmetleriyle ilgili köklü değişiklikler hayata geçiriliyor. Bu çevrçevede Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine ve Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı yarın toplanacak Meclis Başkanlık Divanı'nda masaya yatırılacak. Yönetmelik taslağına göre, alternatif tıp tedavisi de Meclis'in güvencesi altına girecek. Milletvekilleri ve ailelerinin akupunktur tedavileri yeni dönemde Meclis tarafından ödenecek.

Organ ve doku nakli yurtdışında

Taslakta eski ve mevcut milletvekilleri ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Sağlık Bakanlığı raporu ile yurtdışında 6 ay tedavi görmesinin yolu açılacak. Hatta tedavi süresi raporla iki yıla kadar uzatılabilecek. Vekiller ve ailelerinin, yurt içinde sağlanamayan organ ve doku nakli işlemleri için yurtdışına gönderilmesinin de yolu açılacak.

Uygun organ ve dokunun bulunmasına kadar geçen süre boyunca, yurtdışında yapılan ilk tetkiklerinin ardından tedaviye yurt içinde devam edebilecek. Ancak organ sağlanıncaya kadar geçecek sürenin yurtdışında geçirilmesinin zorunlu olduğu rapor edilirse, bu süredeki giderler Meclis tarafından karşılanacak. Bu süre 6 aylık dönemler halinde uzatılabilecek. Tüm bu işlemler için o ülkede bulunan misyon şefliği aracılığıyla avans verilecek.

Hastanın ve refakatçisinin tedavi sonrası kontrol amacıyla yapacağı seyahatlerin gideri de yine Meclisce karşılanacak. Yurt dışından alınacak tedavi hizmeti organ ve doku nakliyle sınırlı kalmayacak. Normal tedavilerdeki bazı tetkikler de yurtdışında yaptırılabilecek. Mevcut yönetmelik sadece yurtdışında bulunduğu sırada hastalanıp organ ve doku nakline gerek duyulan milletvekilleri ve ailelerinin giderlerini karşılıyordu.