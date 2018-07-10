Milletvekili TEDAŞ misafirhanesinden çıkarılmak istendi; İyi Parti ayakta

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’nin kaldığı TEDAŞ misafirhanesinden çıkarılmak istendiğini söyledi.

“TEDAŞ Genel Müdürü misafirhane rezervasyonlarıyla ilgili midir? Eğer böyleyse vay Türkiye’nin haline” diyen Türkkan, toplumu ayrıştırma olarak nitelendirdiği bu tutumun devam etmemesi gerektiği ifade etti.

Konuya ilişkin T24'e açıklama yapan Cinisli, "TEDAŞ Genel Müdürü istedi diye misafirhaneden çıkmayacağım. Ayrımcılık misafirhaneye kadar düştüyse iyi değil" dedi.

"Akşener'e davetiye çok geç gönderildi"

Türkkan, bazı İyi Parti milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine ilişkin davetiyenin, Genel Başkan Meral Akşener'e çok geç gönderildiğini söyledi. Bir partinin genel başkanının törene birkaç saat kala davet edilmesini yadırgadıklarını ifade eden Türkkan konuşmasına şöyle devam etti:

"Davetiye, törene birkaç saat kala gönderilirse zaten fiziki imkansızlıklar dahil olmak üzere o törene katılmanız mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı makamından Sayın Genel Başkanımıza yapılan bu saygısızlığa rağmen biz Sayın Cumhurbaşkanının ant içmek için Meclis'e teşrif ettiğinde İyi Parti milletvekilleri olarak, Cumhurbaşkanlığı makamına, milli iradeye, devlete olan sadakatimizden dolayı ayağa kalktık ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşıladık. Bizim tepkimiz sadece ve sadece genel başkanımızın törene davet edilmemesi, tepkimizin görülmesi üzerine davete birkaç saat kala davet edilmesinedir."

“Türkiye’de kışlanın siyasete girdiğini tanıklık ettik”

Türkkan, kabinede değerli, konularında uzman şahsiyetlerin bulunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni kabinede bakanlar, yeni sistemle birlikte yetkisiz eleman haline getirilmişler. Dolayısıyla bakanlık görevinde bulunan şahıslar birer fotoğraftan ibaret olabilir. Altları boşaltılmış bakanlıklar var. Örneğin, Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye'de ilk defa bir genelkurmay başkanı Milli Savunma Bakanı oldu. Üstelik görevdeki bir genelkurmay başkanı. Türkiye'de kışlanın siyasete girdiğine tanıklık ettik. Genelkurmay Başkanının ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının direk Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olduğu yerde Milli Savunma Bakanlığı'na hangi kurumlar bağlı olacak ve Milli Savunma Bakanı ne yapacak? Bunu merak ediyoruz."