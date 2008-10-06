'Milletvekili-Sivil Toplum Buluşması' gerçekleşiyor

9 Ekim tarihinde, 'Milletvekili-Sivil Toplum Buluşması: Önyargılar Giremez' adlı bir etkinlik kapsamında, STK temsilcileri ile milletvekileri biraraya geliyor.
Etkinliğin organizatörlerinden Şanar Yurdatapan, toplantının amacını sivil toplum temsilcileri ile milletvekilerinin tanışmaları, yüzyüze konuşmaları ve sorunlara karşı ortak çözüm yolları aramaları olarak sıraladı.
Ayrıca, Yurdatapan, etkinliğe katılımcı olmanın yegane koşulunun, her türlü önyargının 'girişte vestiyerde bırakılması'' olduğunu ifade etti. Toplantı yeri ve tarihi
9 Ekim 2008 Perşembe
18:00 – 20:00
Best Otel (Kavaklıdere- Ankara) Ayrıntılı bilgi için
Şanar Yurdatapan
TBMM ve Yerel Forum Ortak Çalışma Grupları Girişimi
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