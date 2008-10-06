T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Milletvekili-Sivil Toplum Buluşması' gerçekleşiyor

9 Ekim tarihinde, 'Milletvekili-Sivil Toplum Buluşması: Önyargılar Giremez' adlı bir etkinlik kapsamında, STK temsilcileri ile milletvekileri biraraya geliyor.

06 Ekim 2008 03:00

9 Ekim tarihinde,  'Milletvekili-Sivil Toplum Buluşması: Önyargılar Giremez' adlı bir etkinlik kapsamında, STK temsilcileri ile milletvekileri biraraya geliyor.

Etkinliğin organizatörlerinden Şanar Yurdatapan, toplantının amacını sivil toplum temsilcileri ile milletvekilerinin tanışmaları, yüzyüze konuşmaları ve sorunlara karşı ortak çözüm yolları aramaları olarak sıraladı.

Ayrıca, Yurdatapan, etkinliğe katılımcı olmanın yegane koşulunun, her türlü önyargının 'girişte vestiyerde bırakılması'' olduğunu ifade etti.

Toplantı yeri ve tarihi

9 Ekim 2008 Perşembe
18:00 – 20:00
Best Otel (Kavaklıdere- Ankara)

Ayrıntılı bilgi için

Şanar Yurdatapan

TBMM ve Yerel Forum Ortak Çalışma Grupları Girişimi
Uncular Cad. 28- A/2; TR- 34672 ISTANBUL
Tel.: +90 216 492 0504, Fax.:+90 216 492 1840
Web:  www.tbmmocg.net


ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24