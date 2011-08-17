-Milletvekili Şeker evlatlarının acısını unutamıyor KOCAELİ (A.A) - 16.08.2011 - Marmara depreminde kaybettiği iki kızının acısını unutamayan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ''Depremdeki onca kaybımızın 3 sebebi var. Birincisi gözü doymazlık, ikincisi işlerini takip etmeyen, projelerini incelemeyen mimar ve mühendisler, üçüncüsü ise siyasiler'' dedi. Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 yılındaki depremde, Başiskele ilçesindeki Aşağı Yuvacık Mahallesi'ndeki oturdukları binanın yıkılmasıyla 1990 ve 1992 doğumlu Tuba ve Merve isimli kızlarını kaybettiğini, aynı apartmanda 8 kişinin can verdiğini söyledi. Derince ilçesindeki kabristana kızlarını defnettiğini ve acısını hiç unutmadığını belirten Şeker, ''Kimi zaman programlarda tepki gösteriyorlar. Benim de büyük kaybım, acım var ama biz siyasilerin söz söyleme hakkımız yok. İcraatımıza dikkat etmek zorundayız. Depremden sonra hala yıkılmayan karara bağlanamayan onlarca dava ve hasarlı bina var. Bütün bunlar olası bir depremde yine acılar yaşatabilir'' diye konuştu. Gittiği davetlerde depremle ilgili konular geçtiğinde duygulandığını ve görüntüleri gördüğünde ise dayanamayarak o ortamdan ayrıldığını belirten Şeker, şunları söyledi: ''17 Ağustos depremi bize çok şeyi öğretti. Depremdeki onca kaybımızın 3 sebebi var. Birincisi gözü doymazlık, ikincisi işlerini takip etmeyen, projelerini incelemeyen mimar ve mühendisler, üçüncüsü ise siyasiler. Birçok kişi depreme kadar bunu hiç dikkate almadı. Ama 17 Ağustos bize çok şeyi öğretti. Bir daha o acıları yaşamamak ve yaşamamak için çok çalışmamız lazım. Kentsel dönüşümler hızla sürmeli. Şehir planlamaları ve bu planlamaların bütünlüğü dikkate alınmalı. Dar yollar. Meydansız kentler olası depremlerde hayalet şehirler ve korku alanları haline geliyor. Mecliste görev yaptığım sürece benim de canımın çok yandığı depremle ilgili çalışmalarda aktif rol alacağım. İmar konusunda tolerans tanınmamalı. İmar ile ilgili izin isteyenlere yapması gerekenler harfiyen anlatılmalı ve istenenleri yerine getirmeleri istenmeli.'' TBMM'de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görevli olan Şeker, 1999 yılından itibaren belediye meclis üyeliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde imardan sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulundu ve bu dönem Kocaeli Milletvekili seçildi.