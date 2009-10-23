Milletvekili seçimi 4 yılda bir

TBMM Genel Kurulu'nda "Milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını" ve "Nüfusu yeterli olmayan illere 2 milletvekili çıkarma hakkı tanınmasını" öngören kanun teklifi kabul edildi.



Milletvekili Seçimi Kanununda değişiklik öngören teklifinin 1. maddesi kabul edildi.



Nüfusu 2 milletvekili çıkarmaya yetmeyen iller 2 milletvekili çıkarabilecek.



Madde üzerine söz alan CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, teklifin temsilde adaleti bozucu nitelikte olduğunu ve hukukun hafife alındığını öne sürdü.



Gök, AKP Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney için kanun getirildiğini savunarak, teklifin seçim sistemine hiçbir faydasının olmadığını kaydetti.

Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan Güney, teklifin adının kendisiyle bağdaştırılmasını "yakışıksız" olarak nitelendirdi ve "Hitabı yakıştıramadım. Bu, Bayburt'un meselesi değil. Arkadan Tunceli ve Yalova gelecek. Bu, normal bir çözümdür. Yakıştırmayı iade ediyorum" diye konuştu.



DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, değişikliğin "alelacele" getirildiğini ileri sürerek, seçim barajının indirilmemesini, partilerin farklı dil ve lehçelerde propaganda yapamamasını eleştirdi.



Buldan, "Yerel dil ve lehçelerde propaganda yapılması halk tarafından anlaşılmayı da beraberinde getirecektir" dedi.

MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ise meselenin sadece Bayburt'un meselesi olmadığını, birçok ilin göç nedeniyle 2 milletvekili çıkaramaz hale geleceğini kaydetti.



Korkmaz, bir ilin en az 2 Milletvekili ile temsilini istediklerini kaydetti.



Teklifi veren milletvekillerinden AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Seçim Yasasına çok önemli bir ilkeyi koymak istediklerini kaydetti.



Şu ana kadar hiçbir ilin TBMM'de tek Milletvekili ile temsil edilmediğini, göç nedeniyle bunun mümkün hale geldiğini belirten Battal, 10 ilin bu durumda bulunduğunu anlattı.



AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, düzenlemenin, temsilin demokratik olması açısından önemli olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.



Soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "İl sayısı 150'ye çıkarsa ne olur?" sorusuna karşılık, Türkiye'de il sayısının belirli bir stabiliteye geldiğini söyledi.



Ergin, "İl yapma mercilerinin bu tür sıkıntıları gözardı etmemeleri gerektiğine inanıyorum. Bir ilçenin girişine ve çıkışına ilçe tabelası yerine, il tabelası asmanın çok fazla bir faydası olmadığını geçmiş dönemde yapılan uygulamalardan gördük. Bu açıdan sıkıntı çıkabilir. Ben böyle bir ihtimalin gerçekleşmeyeceğini düşünüyor ve temenni ediyorum" dedi.



Buldan, "Yerel dil ve lehçelerde propaganda yapılması halk tarafından anlaşılmayı da beraberinde getirecektir" dedi.



MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ise meselenin sadece Bayburt'un meselesi olmadığını, birçok ilin göç nedeniyle 2 milletvekili çıkaramaz hale geleceğini kaydetti. Korkmaz, bir ilin en az 2 Milletvekili ile temsilini istediklerini kaydetti. Teklifi veren milletvekillerinden AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Seçim Yasasına çok önemli bir ilkeyi koymak istediklerini kaydetti.



Şu ana kadar hiçbir ilin TBMM'de tek Milletvekili ile temsil edilmediğini, göç nedeniyle bunun mümkün hale geldiğini belirten Battal, 10 ilin bu durumda bulunduğunu anlattı.



AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, düzenlemenin, temsilin demokratik olması açısından önemli olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.



Soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "İl sayısı 150'ye çıkarsa ne olur?" sorusuna karşılık, Türkiye'de il sayısının belirli bir stabiliteye geldiğini söyledi.



Ergin, "İl yapma mercilerinin bu tür sıkıntıları gözardı etmemeleri gerektiğine inanıyorum. Bir ilçenin girişine ve çıkışına ilçe tabelası yerine, il tabelası asmanın çok fazla bir faydası olmadığını geçmiş dönemde yapılan uygulamalardan gördük. Bu açıdan sıkıntı çıkabilir. Ben böyle bir ihtimalin gerçekleşmeyeceğini düşünüyor ve temenni ediyorum" dedi.