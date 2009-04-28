Milletvekili sayısı 550, dokunulmazlık dosyası 358

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, 5 milletvekiline ait 6 yeni dokunulmazlık dosyası geldi.



DTP Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk (2), Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve Mardin Milletvekili Emine Ayna ile CHP Ankara Milletvekili Önder Sav'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.



Bu dosyalarla birlikte TBMM'ye gelen toplam dokunulmazlık dosyası sayısı 358'e ulaştı.

