-MİLLETVEKİLİ SAYILARINA YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin seçim çevrelerine göre çıkaracakları milletvekili sayılarını belirledi. YSK, nüfusu iki milletvekili çıkarmak için yeterli olmayan illere iki milletvekili çıkarma hakkı tanıyan 5922 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesinin ardından, illerin milletvekili sayısını yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararında, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları belirlenirken, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığınca 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilen ve YSK'ya da gönderilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010 nüfus sayım sonuçlarının esas alındığı bildirildi. Karara göre, Ankara 31, İstanbul 85 ve İzmir 26 milletvekilini TBMM'ye gönderecek.