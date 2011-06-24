-MİLLETVEKİLİ ODALARI KURA İLE BELİRLENDİ TBMM (A.A) - 24.06.2011 - Meclis'te milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı. TBMM Divan Salonu'ndaki kura çekimine, AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan ve diğer yetkililer katıldı. Halkla İlişkiler binasının A ve B bloklarında boş bulunan milletvekili odaları için yapılan kura çekimi, yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra 23. Dönemde milletvekili olan ve yeniden seçilen ancak odasını değiştirmek isteyen 10 milletvekili için yapıldı. TBMM yetkilileri, 334 oda için kura çekileceğini belirterek, TBMM Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin belli olmasının ardından boşalan yerler için yeniden kura çekileceğini belirtti. Kura çekiminde, ''olabilecek itirazlar'' düşünülerek kamera ve ses kaydı da yapıldığı bildirildi.