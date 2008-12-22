Milletvekili maaşta 30’uncu sıraya düştü

Müşteşarların yönetim kurulu üyeliklerinden ve başka ek yerlerden ek gelirler elde ettiklerini söyleyen TBMM Başkanı Köksal Toptan, bu uygulama ile musteşar maaşlarının milletvekili maaşlarının 3 katına kadar çıktığını söyledi.



TBMM Başkanı Toptan, milletvekili maaşlarının ülke şartları ve genel ücretler dikkate alındığında az olmadığını, ancak kamu ücret skalasında 30’uncu sırada olduğunu söyledi. Yasal olarak milletvekili maaşının, sözde Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşına endeksli olduğunu anımsatan Toptan, uygulamada müsteşarın milletvekilinin en az üç katı maaş aldığını bildirdi.



Toptan, Başbakanlık Müsteşarı’nın çıplak maaşı dışında, yönetim kurulu üyeliklerinden ve başka yerlerden ek gelirler elde ettiğini söyledi. Toptan, bu açıdan endekslemenin çıplak maaş üzerinden olmasını, "Hakkaniyete uygun" bulmadığını belirtti. TBMM Kulisi’nde Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Toptan, şu görüşleri dile getirdi:



Partiler uzlaşmıyor



Anayasa’nın 86. maddesine göre milletvekili maaş, ödenek ve yolluklarının yasayla düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda gecikildi. Basının konuya duyarlılığı, toplumdan gelecek tepkiler, popülist siyasi kaygılar yüzünden bugüne kadar partilerarası uzlaşma gerçekleşmedi. Bu konudaki yasal boşluk doldurulamadı.



Bilgi verilmiyor



Ben milletvekili maaşının düşüklüğünü-yüksekliğini tartışmıyorum. Ben milletvekillerinin maaşlarının, kamu çalışanları ücret sıralamasındaki yerine dikkat çekiyorum. Bu konuda onlarca kez soru önergesi verildi. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı ve ilgili birimlere resmi yazı göndererek, kamu çalışanları ücret skalasında milletvekillerinin yerini ve diğer kamu çalışanlarının yan ödemelerle, sağlanan olanaklar dahil kazançlarını sorduk. Yanıt alamadık.



Sadece sırayı biliyoruz



Elimizde sadece milletvekillerinin, kamu çalışanları maaş sıralamasında 30’uncu sırada yer aldığı bilgisi var. Milletvekillerinden üstte bulunanların maaşlarını bilemiyoruz. Çünkü rakamları vermiyorlar. Milletvekillerinin maaşlarının manşetlere çekilerek eleştirilmesi, hakkaniyetle bağdaşmıyor. Başta düzenleyici kurullar olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlardaki daire başkanları bile milletvekilinden yüksek maaş alıyorlar. Kimse onları eleştirmiyor. Milletvekillerine haksızlık yapılıyor.



Tiryaki vekiller için bahçeye sigara kabini



TBMM Başkanı Köksal Toptan’la sohbete katılan Sağlık Bakanlığı eski Müşteşarı, AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, havaların soğuk olduğuna dikkat çekerek Köksal Toptan’dan, tiryakiler için yer bulunmasını istedi. Ünüvar, "Aksi halde tiryaki arkadaşlar, soğukta hasta olacaklar ve onu bahane edip kuliste, koridorlarda sigara yasağını delecekler" dedi. Toptan da, "Yasayı çıkaran TBMM örnek olmalı. Kabin siparişleri verildi, çalışmalarda son aşamaya gelindi. Genel Kurul kulislerinden bahçeye açılan üç noktada (ikisi iktidar, biri muhalefet kulisi) işlevsel ve estetik kabinler önümüzdeki hafta yerleştirilecek. Meclisimize, yaraşır standartta olacak. Avrupa’daki gibi dışlayıcı nitelikte olmayacak" dedi.



Müsteşar maaşı ek görevle katlanıyor



Halen milletvekilleri aylık çıplak 9 bin 002 YTL maaş alıyor. Milletvekili maaşı yasaya göre en yüksek devlet memuru olan başbakanlık müsteşarı çıplak maaşına endeksli olduğu için başbakanlık müsteşarı da aynı maaşı alıyor. Ancak, müsteşarlar birden çok yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerden de gelir elde ettikleri için aldıkları aylık maaş milletvekili maaşlarının çok üzerine çıkıyor. Başbakanın maaşı milletvekili maaşının 300-500 YTL daha fazla. Cumhurbaşkanının aylık maaşı ise yaklaşık çıplak olarak aylık 16 bin YTL.

