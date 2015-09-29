İşte partilerin milletvekili adaylarının tam listesi

29 Eylül 2015 12:58
1 Kasım Pazar günü yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 18 Eylül'de partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.
YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Komünist Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi 85, Hak ve Özgürlükler Partisi 78, Doğru Yol Partisi 67 ve Liberal Demokrat Parti 61 seçim çevresinde seçime katılacak.
Türkiye genelinde 21 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin adayları şöyle:
ADANA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ömer Çelik
2- Necdet Ünüvar
3- Fatma Güldemet Sarı
4- Talip Küçükcan
5- Mehmet Şükrü Erdinç
6- Tamer Dağlı
7- Mehmet Sağlam
8- Ahmet Zenbilci
9- Müberra Kara
10- Hasan Hüseyin Kuşcu
11- Hasan Berzan Toprak
12- Zekeriye Yıldızoğlu
13- Mehmet Akif Dostbil
14- İbrahim Dölek
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Elif Doğan Türkmen
2 - Zülfikar İnönü Tümer
3 - İbrahim Özdiş
4 - Aydın Uslupehlivan
5 - Burhanettin Bulut
6 - Müzeyyen Şevkin
7 - Orhan Toklu
8 - Nesrin Göçhan
9 - Kemal Derin
10 - Rukiye Çinkılıç
11 - Yüksel Karaaslan
12 - Gülcan Abalı
13 - İbrahim Demir
14 - Etem Tok
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mevlüt Karakaya
2- Muharrem Varlı
3- Seyfettin Yılmaz
4- Cahit Öztok
5- Sinan Gül
6- Adem Gündoğan
7- Mehmet Ali Arslan
8- İsa Ayanoğlu
9- İbrahim Sezer
10- Neslihan Uzun
11- Ayla Emrahoğlu
12- Hüseyin Yıldırım
13- Hatice Yüce
14- Ersen Tüzener
Halkların Demokratik Partisi
1- Meral Danış Beştaş
2- Rıdvan Turan
3- Şuhap Bolkan
4- Günay Mutluhan
5- Derya Çiçek Nar
6- Barış Karabıyık
7- Mehmet Yücel Arıkan
8- Feride Peynirci
9- Reşit Ertaş
10- Feyruze Gümüş
11- Hıdır Koluman
12- Emrah Bozan
13- Abdulkerim Aslan
14- Mehmet Zahir Karaboğa
ADIYAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Aydın
2- Adnan Boynukara
3- İbrahim Halil Fırat
4- Salih Fırat
5- Yakup Taş
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Sıddık Şahin
2 - Fatma Ulubey
3 - Deniz Çakmak
4 - Mustafa Hakkan Kılınç
5 - Zeynep Saya
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Canpolat
2- Bekir Çiçek
3- Hüseyin Tarık Arda
4- Rifat Erdem
5- Hayriye Kuştepe
Halkların Demokratik Partisi
1- Behçet Yıldırım
2- Kemal Bülbül
3- Mahmut Özdemir
4- Ayten Yılmaz
5- Birsen Tunç
AFYONKARAHİSAR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Veysel Eroğlu
2- Ali Özkaya
3- Hatice Dudu Özkal
4- Mehmet Koca
5- Cengiz Sağlam
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Burcu Köksal
2 - Hatice Gök
3 - Bekir Kasap
4 - İsmahan Nergiz
5 - Adnan Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Parsak
2- Kemalettin Yılmaz
3- Selcen Karaer
4- Uygur Temizer
5- Ertuğrul Sevim
Halkların Demokratik Partisi
1- Mehmet Bayraktar
2- Veda Çelik
3- İsmail Kaçmaz
4- Cavidan Nizamoğlu
5- Birgül İldoğan
AĞRI
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cesim Gökçe
2- İsmail Oğur
3- Erhan Tenekeci
4- Zeynel Abidin Çakır
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Kazım Güzel
2 - Erkan Sayan
3 - Mehmet Sıddık Yel
4 - Kasım Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mustafa Örü
2- Coşkun Aytekin
3- Hıdır Çalpan
4- Bekir Özmutlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Leyla Zana
2- Berdan Öztürk
3- Dirayet Taşdemir
4- Mehmet Emin İlhan
AKSARAY
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- İlknur İnceöz
2- Cengiz Aydoğdu
3- Mustafa Serdengeçti
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - İsmail Hakkı Açıkalın
2 - Meral Koşar
3 - Hasan Ali Elibol
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Turan Yaldır
2 - Nilgün Tosun
3 - Ayşe Deniz Ay
Halkların Demokratik Partisi
1- İsmail Doygun
2- Kıymet Temel
3- Mehmet Baltaş
AMASYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Haluk İpek
3- Avni Erdemir
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Mustafa Tuncer
2 - Hasan Acar
3 - Arife Serpil Saraçoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Sarı
2- Gülseren Ertopçu
3- Hüseyin Saka
Halkların Demokratik Partisi
1- Naciye Çiğdem Atalay
2- Mustafa Irmak
3- Nurettin Alkan
ANKARA 1. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - Ali Babacan
2 - Yalçın Akdoğan
3 - Ahmet Gündoğdu
4 - Ali İhsan Arslan
5 - Jülide Sarıeroğlu
6 - Murat Alparslan
7 - Ertan Aydın
8 - Fatih Şahin
9 - Tülay Selamoğlu
10 - Barış Aydın
11 - Ercan Kınacı
12 - Fahri Usta
13 - Devlet Şankazan
14 - Mehtap Toruntay
15 - Hüseyin Ulusal
16 - Hayri Çağır
17 - Emire Balkan
18 - Mehmet Ali Canlı
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Ayşe Gülsün Bilgehan
2 - Necati Yılmaz
3 - Tekin Bingöl
4 - Aylin Nazlıaka
5 - Levent Gök
6 - Ali Haydar Hakverdi
7 - Bülent Kuşoğlu
8 - Ali Balkız
9 - Gamze Taşcıer
10 - Mehmet Hadimi Yakupoğlu
11 - Selahattin Emre
12 - Sema Aksoy
13 - Faruk Özdemir
14 - Erdoğan Kılıç
15 - Turhan İçli
16 - Sezgin Kaya
17 - Ahmet Ersen Özsoy
18 - Murat Can Işıldak
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Zühal Topçu
2- Erkan Haberal
3- Mustafa Hidayet Vahapoğlu
4- Alper Çağrı Yılmaz
5- Sultan Gündüz
6- Ayşe Sibel Ersoy
7- Osman Topal
8- Aytaç Özel
9- Nuri Sertaç Güler
10- Esin Gürel
11- Hakan Doğru
12- Vahiddin Atabey Özdemir
13- Zuhal Babaözü
14- Mehmet Çağrı Tamur
15- İbrahim Kuş
16- Hediye Buket Gültekin
17- İlkay Uyar Kaba
18- Bayram Menekşe
Halkların Demokratik Partisi
1 - Sırrı Süreyya Önder
2 - Gülsen Ülker
3 - Şerif Oti
4 - Celal Demir
5 - Nursel Öztürk
6 - Berkat Kar
7 - Şilan Aydın Üzgeç
8 - Nazik Kılıç
9 - Erol Tunç
10 - Nursel Güvendir
11 - Turgut Çetin
12 - Dilek Ertürk
13 - Mehmet Mercan
14 - Ebru Demir
15 - Aziz Yavuz
16 - Gülnaz Mart
17 - Erdal Okay
18 - Turan Dara
ANKARA 2. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - Cemil Çiçek
2 - Yıldırım Tuğrul Türkeş
3 - Emrullah İşler
4 - Ahmet İyimaya
5 - Lütfiye Selva Çam
6 - Vedat Bilgin
7 - Aydın Ünal
8 - Nevzat Ceylan
9 - Ayhan Yılmaz
10 - Mahmut Sami Mallı
11 - Ahmet Baba
12 - Murat Yıldırım
13 - Neslihan Cenk
14 - Mehmet Akif Kalaycı
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Şenal Sarıhan
2 - Murat Emir
3 - Ahmet Haluk Koç
4 - Nihat Yeşil
5 - Ali Rıza Erbay
6 - Celalettin Koç
7 - Semra Dinçer
8 - Barış Ozan Vural
9 - Ali Yılmaz
10 - Selma Ergen
11 - Abidin Şahin
12 - Emre Aydın
13 - Faruk Demir
14 - Erol Bektaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Şefkat Çetin
2- Mustafa Mit
3- Yaşar Yıldırım
4- Ender Ethem Atay
5- Alparslan Sucu
6- Necmettin Karakuş
7- Tuncay Tekay
8- Rubil Gökdemir
9- İsmail Erçelebi
10- İbrahim Doğan
11- Oğuzhan Kara
12- Musa Ayan
13- Mehmet Yiğit
14- Zeki Durmaz
Halkların Demokratik Partisi
1 - Mustafa Sarısülük
2 - Songül Erol Abdil
3 - Tayland Altünay
4 - Ayfer Balıkçı
5 - Abdullah Koç
6 - İsmet Yalçınkaya
7 - Firdevs Kantar
8 - Kamber Ateş
9 - Hatice Çevik
10 - Tacire Baktaş
11 - Abdulkani Tatlısu
12 - Nursel Aras Karakaya
13 - Kubilay Akman
14 - Müşerref Geçer
ANTALYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mevlüt Çavuşoğlu
2- Mustafa Köse
3- Hüseyin Samani
4- Gökcen Özdoğan Enç
5- Sena Nur Çelik
6- İbrahim Aydın
7- Atay Uslu
8- İbrahim Türkiş
9- Işılay Işıldar Can
10- Hakkı Beşkazalı
11- Ercan Mekteplioğlu
12- İzzet Yılmaz
13- Murtaza Tamyürek
14- Mustafa Akdeniz
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Niyazi Nefi Kara
2 - Deniz Baykal
3 - Çetin Osman Budak
4 - Mustafa Akaydın
5 - Devrim Kök
6 - Figen Albuga Çalıkuşu
7 - Rafet Zeybek
8 - Nusret Bayar
9 - Deniz Filiz
10 - Sultan Yegen
11 - Sevindik Gizli
12 - Cavit Arı
13 - Barış İşbilen
14 - Meral Mengi
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Günal
2- Ahmet Selim Yurdakul
3- Tarkan Akıllı
4- Cafer Uyar
5- Güray Parlak
6- Cengizhan Gököz
7- Neşe Gül
8- Mehmet Cüneyt Güzel
9- Turgut Bucak
10- Üstün Osma
11- Servet Ersoy
12- Soner İnal
13- Hafize Nursen Aktaş
14- Özcan Kadıoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Hakkı Saruhan Oluç
2- Cevdet Çağlar
3- Deniz Yıldırım
4- Nuray Erçağan
5- İshak Kahraman
6- Songül Şarklı
7- Bayram Ardık
8- Firdevs Sema Tatlı
9- Erbakan Tağ
10- İlkin Manya
11- Kamile Yılmaz
12- Hülya Demir
13- Şeyhmus Demir
14- Yüksel Gönül
ARDAHAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Orhan Atalay
2- Yunus Baydar
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Öztürk Yılmaz
2 - Erdem Uyğur
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Osman Nuri Yıldız
2- Gökhan Ağdemir
Halkların Demokratik Partisi
1- Taşkın Aktaş
2- Pervin Tumbul
ARTVİN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- İsrafil Kışla
2- Hayrettin Gülbin
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Uğur Bayraktutan
2 - Musa Ulutaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Muhammed Altunal
2- Nedim Özer
Halkların Demokratik Partisi
1- Recep Demirci
2- Mehmet Emin İnce
AYDIN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Erdem
2- Abdurrahman Öz
3- Mustafa Savaş
4- Ersin Esenlik
5- Metin Yavuz
6- Hilmi Yıldırım
7- Hakan Çağlar Erürker
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Bülent Tezcan
2 - Metin Lütfi Baydar
3 - Hüseyin Yıldız
4 - Mehmet Fatih Atay
5 - Tayfun Talipoğlu
6 - Ferda Çağlar Erkut
7 - Fulya Üstündağ
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Deniz Depboylu
2- Mehmet Beliğ Azbazdar
3- Hilmi Bolatoğlu
4- Musa İlhan
5- Hüsniye Kozan
6- Ahmet Özkan
7- Aydemir Durmuş
Halkların Demokratik Partisi
1- Doğan Erbaş
2- Nuri Keserci
3- Mahmut Nacar
4- Sevay Akkan Açıcı
5- Abdulnasır Subaşı
6- Ayfer Demirel
7- Mehmet Göcekli
BALIKESİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mahmut Poyrazlı
2- Sema Kırcı
3- Ali Aydınlıoğlu
4- Kasım Bostan
5- Mustafa Canbey
6- Hülya Kamçı
7- Hasan Demiraslan
8- Hasan Şafak
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Mehmet Tüm
2 - Ahmet Akın
3 - Namık Havutça
4 - Ensar Aytekin
5 - Fikret Şahin
6 - Ali Kemal Deveciler
7 - Ali Er
8 - Neşe Zengin İğdır
Milliyetçi Hareket Partisi
1- İsmail Ok
2- Recep Çetin
3- Bülent Başaran
4- Kamil Gültekin Öztürk
5- Mehmet İsmail Sakaroğlu
6- Zakir Yılmaz
7- Atilla Turhan
8- Hadi Selimoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Cafer Çelik
2- Bedri Arık
3- Esengül Beşli
4- Faruz Nafiz Sayın
5- Ahmet Zeki Açıkgöz
6- Ayşe Işık
7- Hayrettin Şen
8- Gülistan Adsan
BARTIN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Yılmaz Tunç
2- Ahmet Bensiz
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Muhammet Rıza Yalçınkaya
2 - Aysu Bankoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Aynur Yıldırım
2- Tuncay Maden
Halkların Demokratik Partisi
1- Diren Cevahir Şen
2- Nur Sait Tekgül
BATMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ataullah Hamidi
2- Ziver Özdemir
3- Murat Çiçek
4- Adile Gürbüz
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Mansur Obut
2 - Orhan Cihan
3 - Hamit Keskin
4 - Kemal Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Cemil Güzel
2- Ahmet Ercan Yıldırım
3- Turan Aytek Önalp
4- Ömer Kervan
Halkların Demokratik Partisi
1- Ayşe Acar Başaran
2- Mehmet Ali Aslan
3- Saadet Becerikli
4- Kadir Tunç
BAYBURT
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Naci Ağbal
2- Şahap Kavcıoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Murat Bülbül
2 - Tahsin Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Karabey Kadri Karaoğlu
2- Hidayet Yılmaztürk
Halkların Demokratik Partisi
1- Abdulkadir Canalır
2- Sevim Devrim
BİLECİK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Halil Eldemir
2- Ramazan Kurtulmuş
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Yaşar Tüzün
2 - Hüseyin Elmas
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ahmet Murat Köftecioğlu
2- Ahmet İşlek
Halkların Demokratik Partisi
1- Perihan Karakoç
2- Ömer Ege
BİNGÖL
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cevdet Yılmaz
2- Enver Fehmioğlu
3- Yusuf Coşkun
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Kazım Alınak
2 - Kemal Satıcı
3 - Hüseyin Negüzel
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Osman Beyaztaş
2- Ragıp Tümen
3- İbrahim Baran
Halkların Demokratik Partisi
1- Hişyar Özsoy
2- Mahmut Demirel
3- Hatice Kavran
BİTLİS
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Vedat Demiröz
2- Mehmet Zeki Peker
3- Ahmet Çelik
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Veysi Uyanık
2 - Mustafa Kemal Çiçek
3 - İsmail Nacar
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Gökçe Zencir
2- Faik Er
3- Murat Açar
Halkların Demokratik Partisi
1- Mizgin Irgat
2- Mahmut Celadet Gaydalı
3- Habip Yeşiltepe
BOLU
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ali Ercoşkun
2- Fehmi Küpçü
3- Fatih Metin
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Tanju Özcan
2 - Mehmet Burak Cop
3 - Elfaz Temiz
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Şükrü Gülez
2- Mihriban Yerlikaya
3- Metin Apaydın
Halkların Demokratik Partisi
1- Güner Yavuz
2- Nevzat Sancak
3- İbrahim Yolci
BURDUR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Bayram Özçelik
2- Reşat Petek
3- Kamil Özcan
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Mehmet Göker
2 - Kadir Koç
3 - Okan Kurd
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Alparslan Ahmet Dursun
2- Yılmaz Tunç
3- Hasar Uçar
Halkların Demokratik Partisi
1- Celal Çiçek
2- Betül Taylan
3- Halil Çay
BURSA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Müezzinoğlu
2- Efkan Ala
3- Emine Yavuz Gözgeç
4- Cemalettin Kani Torun
5- Hüseyin Şahin
6- İsmail Aydın
7- Zekeriya Birkan
8- Hakan Çavuşoğlu
9- Bennur Karaburun
10- Muhammet Müfit Aydın
11- Osman Mesten
12- Mustafa Esgin
13- Ahmet Kılıç
14- Cennet Cankılıç
15- Harun Akın
16- Bülent Büke
17- Murat Çakır
18- Dinçer Akyel
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Lale Karabıyık
2 - Ceyhun İrgil
3 - Orhan Sarıbal
4 - Erkan Aydın
5 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu
6 - Mustafa Şenyurt
7 - Asüde Şenol
8 - Nuray Çohan
9 - İsmet Karaca
10 - Deniz Baykal
11 - Şadi Özdemir
12 - İnan Keser
13 - Fatma Belgin Gökçe
14 - Fevzi Sayan
15 - Suna Soydaş
16 - Semih Özdemir
17 - Özkan Kayaoğlu
18 - Alpay Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
1- İsmet Büyükataman
2- Kadir Koçdemir
3- Tevfik Topçu
4- Fevzi Zırhlıoğlu
5- Hasan Toktaş
6- Ali Hayri Ozan
7- Mehmet Ali Adak
8- Gülten Kavut Sürücü
9- Hatice Deniz
10- Timur Özdemir
11- Sibel Özbudak
12- Sinan Bozkurt
13- Engin Er
14- Yusuf Güney
15- İnanç Bilgi Çakın
16- Mehmet Yılmaz
17- Muhammed Cihangir Kalkancı
18- Altan Özakın
Halkların Demokratik Partisi
1- Asiye Kolçak
2- Metin Kılıç
3- Şahin Akın
4- Fatma Özen Çerençe
5- Hüseyin Armağan
6- Mülkiye Eriş
7- Rahim Dede
8- Bertal Camkıran
9- Çiçek Çelebioğlu
10- Mehmet Deniz Büyük
11- Hadice Ateş
12- Yılmaz Adıyaman
13- Hamza Karaköse
14- Münesre Geçimli
15- Mehmet Ferit Çelik
16- Aygül Saklı
17- Muzaffer Yazıcı
18- Figen Ovat
ÇANAKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Bülent Turan
2- Ayhan Gider
3- Jülide İskenderoğlu
4- Mehmet Özkurnaz
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Muharrem Erkek
2 - Bülent Öz
3 - Metin Ümit Ural
4 - Adil Can
Milliyetçi Hareket Partisi
1- İbrahim Kürşat Tuna
2- Hatice Korkmaz
3- Mustafa Doğan
4- Mehmet Vehbi Tayyar
Halkların Demokratik Partisi
1- Özlem Ergun Açenal
2- Ömer Faruk Kırnıç
3- Adile Yalçın
4- Sinan Ekinci
ÇANKIRI
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Muhammet Emin Akbaşoğlu
2- Hüseyin Filiz
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Murat Berat Atalay
2 - Nermin Aydınlı
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Kadir Şekerci
2- Hüseyin Yakar
Halkların Demokratik Partisi
1- Selvinaz Göçmez
2- Hüseyin Karakaş
ÇORUM
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Salim Uslu
2- Ahmet Sami Ceylan
3- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
4- Bekir Horuz
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Tufan Köse
2 - Muharrem Bozdoğan
3 - Dinçer Solmaz
4 - Saim Topgül
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Vahit Doğan
2- Aybüke Topçubaşı Ekici
3- Ercan Daşdan
4- Muhsin Kocasaraç
Halkların Demokratik Partisi
1- Şeref Karataş
2- Meliha Üşüdür
3- Ümit Küçükbayatlı
4- Hasibe Beyaz
DENİZLİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nihat Zeybekci
2- Sema Ramazanoğlu
3- Şahin Tin
4- Cahit Özkan
5- Osman Yüceliş
6- Emin Okkaya
7- Muhammed Bekir Ege
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Melike Basmacı
2 - Kazım Arslan
3 - Gülizar Biçer Karaca
4 - Adil Demir
5 - Ahmet Divarcı
6 - Halis Ödel
7 - Azmi Ermiş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Emin Haluk Ayhan
2- Cafer Birtürk
3- Mehmet Uz
4- Mustafa Çırak
5- Halil Öztürk
6- Yurdahan Özhan
7- Efe Şahin
Halkların Demokratik Partisi
1- Perihan Üge
2- Ahmet Turhan
3- Emine Yalçın
4- Ayfer İnan
5- Özgür Çavuşoğlu
6- Ahmet Sarı
7- Cengiz Elbenzer
DİYARBAKIR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Galip Ensarioğlu
2- Ebubekir Bal
3- Abdullah Atik
4- Beran Çelik
5- Tahsin Arslan
6- Netice Arslan
7- Şafak Yontürk
8- Alaattin Parlak
9- Mehmet Fatih Kayhan
10- Aziz Alper Biten
11- Neşet Özden
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Naci Sapan
2 - Hüseyin Cihan Taşkıran
3 - İlhan Baran
4 - Hamit Fidan
5 - Nurdan Erdiş
6 - Serdar Kılıçoğlu
7 - Recep Leygara
8 - Emrah Anlı
9 - Aslı Açıkgöz
10 - Mehtap Uluba
11 - Engin Dayanık
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Teyar Karakoç
2- Ayşe Önen
3- Fevzi Yiğitkan
4- Ahmet Kaya
5- Recep Donat
6- Ömer Bozkaya
7- Şeyhmus Bilici
8- Mehmet İçli
9- Celalettin Yaylak
10- Kadir Yorulmaz
11- Saim Kayaalp
Halkların Demokratik Partisi
1- İdris Baluken
2- Nursel Aydoğan
3 -Nimetullah Erdoğmuş
4 -Feleknas Uca
5- Altan Tan
6- Çağlar Demirel
7- Ziya Pir
8- İmam Taşcıer
9- Sibel Yiğitalp
10- Edib Berk
11- Nesrin Hilal Şanlı
DÜZCE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Faruk Özlü
2- Fevai Arslan
3- Ayşe Keşir
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Zafer Teber
2- Zekeriya Yanmaz
3- Abdullah Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Osman Çakmak
2- Bahri Temeltaş
3- Celal Kasapoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Neriman Birgül Hakan
2- Ali Şeker
3- Abdurrahman Oğuz
EDİRNE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Rafet Sezen
2- Mustafa Mercan
3- Fahrettin Savcı
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Okan Gaytancıoğlu
2- Erdı̇n Bı̇rcan
3- Gürkan Güneser
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Gürsel Şimşek
2- Hüseyin Ülker
3- Nehir Çakar
Halkların Demokratik Partisi
1- Sedat Zımba
2- Halime Demirkapı
3- Mehmet Şerif Öner
ELAZIĞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Tahir Öztürk
2- Metin Bulut
3- Ömer Serdar
4- Ejder Açıkkapı
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Fatı̇h Gürsul
2- Fevzı̇ Şengezer
3- Yılbay Çelik
4- Lale Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Yavuz Temizer
2- Mesut Aksan
3- Mehmet Karaca
4- Bedri Bora Ertem
Halkların Demokratik Partisi
1- Orhan Demirbağ
2- Seydali Pörklü
3- Türkan Bingöl
4- İbrahim Bingöl
ERZİNCAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Sebahattin Karakelle
2- Serkan Bayram
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Erdoğan Özyalçın
2- Yalçın Tanrıverdi
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Hüseyin Seçer
2- Ahmet Kaya
Halkların Demokratik Partisi
1- Hasan Ulucan
2- Gülsüm Kaya
ERZURUM
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Recep Akdağ
2- Mustafa Ilıcalı
3- Zehra Taşkesenlioğlu
4- İbrahim Aydemir
5- Orhan Deligöz
6- Ahmet Yaptırmış
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Tuncer Aktaş
2- Yavuz Polat
3- Orhan Bozkurt
4- Haydar Bulut
5- Hakan Cebeci
6- Necip Aktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Kamil Aydın
2- Ertürk Çimen
3- Zekai Kaya
4- Cezmi Polat
5- Gökhan Arslan
6- Seyfullah Hızarcı
Halkların Demokratik Partisi
1- Seher Akçınar Bayar
2- Kamil Aydın
3- İrfan Keskin
4- Zeliha Dündar
5- Zahir Uzun
6- Zeyni Mete
ESKİŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nabi Avcı
2- Harun Karacan
3- Emine Nur Günay
4- Yetkin Tetik
5- Ali Demirel
6- Yılmaz Altın
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Gaye Usluer
2- Utku Çakırözer
3- Cemal Okan Yüksel
4- Metin Tomsuk
5- Erdal Çakıcıer
6- Erdal Caferoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ruhsar Demirel
2- Metin Nurullah Sazak
3- Şenel Altun
4- Ahmet Muhammed Hızlan
5- Kezban Akkaya
6- Timur Faruk Yatmaz
Halkların Demokratik Partisi
1- Işık Polat
2- Nurettin Aldemir
3- Fatma Curka
4- Suat Tuncer
5- Mehmet Latif Çelebi
6- Nermin Kaya
GAZİANTEP
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Şimşek
2- Abdulhamit Gül
3- Ahmet Uzer
4- Şamil Tayyar
5- Canan Candemir Çelik
6- Abdullah Nejat Koçer
7- Abdulkadir Yüksel
8- Mehmet Erdoğan
9- Ali Şahin
10- Fikret Murat Tural
11- Muhammed Hakan Tanrıöver
12- Selami Yetkinşekerci
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Akif Ekici
2- Mehmet Gökdağ
3- Ali Peri
4- Coşkun Özkaya
5- Naci Kılıç
6- Hasan Şahin
7- Adile Merve Altınbaş
8- Fatma Kılıç
9- Mehmet Turan Gündoğdu
10- Cemal Çankaya
11- Hakan Korkmaz
12- Hasan Aktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ümit Özdağ
2- Ertuğrul Tolga Orhan
3- Fevzi Koçoğlu
4- Mehmet Ejder Demir
5- Seyit Çapan
6- Mezine Sırakaya
7- Oğuzhan Şahin
8- Serdar Önel
9- Menderes Şahin
10- Halil Beyazay
11- Onur Önsel
12- Adem Kolsuz
Halkların Demokratik Partisi
1- Mahmut Toğrul
2- Yurdusev Özsökmenler
3- Osman Demirci
4- Emine Akkuş Çiçek
5- Hasan Sarı
6- Lami Çiçek
7- Sultan Bayındır
8- Emre Yücel
9- Selman Tutumlu
10- Yurdanur Mutlu
11- Mehmet Karaslan
12- Umut Baran
GİRESUN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nurettin Canikli
2- Cemal Öztürk
3- Sabri Öztürk
4- Adem Tatlı
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Bülent Yener Bektaşoğlu
2- Basri Gürsoy
3- İbrahim Akgün
4- Sevgi Utlu Güngör
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Orhan Erzurum
2- Yusuf Veziroğlu
3- Bora Kılıç
4- Yaşar İbaş
Halkların Demokratik Partisi
1- Filiz Çakır
2- Nalan Coşkun
3- Hasan Hüseyin Küçükaydın
4- Abdullah Erol
GÜMÜŞHANE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hacı Osman Akgül
2- Cihan Pektaş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Evren Murat Öztekin
2- Rüstem Akdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mustafa Canlı
2- Kamil Kılıç
Halkların Demokratik Partisi
1- Hayati Günal
2- Derya Uysal
HAKKARİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Budak
2- Mehmet Fırat
3- Abdulmecit Tarhan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Şükrü Çivi
2- Melek Çallı
3- Giyasettin Koç
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mıktat Kırmıt
2- Barış Cengizbay
3- Fatih Sökmen
Halkların Demokratik Partisi
1- Selma Irmak
2- Nihat Akdoğan
3- Abdullah Zeydan
HATAY
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Adem Yeşildal
2- Orhan Karasayar
3- Mehmet Öntürk
4- Fevzi Şanverdi
5- Hacı Bayram Türkoğlu
6- Filiz Özçörekçi
7- İbrahim Naci Yapar
8- Mehmet Hacıoğlu
9- Canan Kahraman Hattapoğlu
10- Ahmet Demirtaş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Hilmi Yarayıcı
2- Mevlüt Dudu
3- Serkan Topal
4- Birol Ertem
5- Mehmet Riyat Kırmızıoğlu
6- Servet Mullaoğlu
7- Döndü Dilan Bedir
8- Mehmet Gözel
9- Bilgen Duman
10- Nermin Yıldırım Kara
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
2- İbrahim Gül
3- Mehmet Akif Terzi
4- Adnan Akdaş
5- Adnan Açıkel
6- Mustafa Özçelik
7- Ferhat Küçükler
8- İlknur Tuna
9- Kamil Akdoğan
10- Serhat Tabanca
Halkların Demokratik Partisi
1- Servet Kavukoğlu
2- Şükran Dağ Cabir
3- Kerem Nalbant
4- Bedi Duman
5- Ercüment Kimyon
6- Muhsine Taşan
7- Mehmet Oğur
8- Semire Buz
9- Özgür Aydın
10- Çetin Sakallı
IĞDIR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nurettin Aras
2- Mustafa Buluş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Halil Duman
2- Gülay Aras
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Yakup Kumtepe
2- Muharrem Çeçen
Halkların Demokratik Partisi
1- Mehmet Emin Adıyaman
2 - Kıznaz Türkeli
ISPARTA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Süreyya Sadi Bilgiç
2- Sait Yüce
3- Haydar Kemal Kurt
4- Gülsüm Tunçbilek
Cumhuriyet Halk Partisi
1- İrfan Bakır
2- İsa Önder Dinçtürk
3- Mustafa Ceyhan
4- İzzet Beydoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Nuri Okutan
2- Ahmet Ziya Nuhoğlu
3- İbrahim Yıldırım
4- Hakan Demirtaş
Halkların Demokratik Partisi
1- Bahadır Çopur
2- Hakan Ekin
3- Ömer Kartal
4- Fatma Sibel Melike
İSTANBUL 1. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - İsmail Kahraman
2 - Mustafa Ataş
3- Mihrimah Belma Satır
4 - Erol Kaya
5 - Ahmet Berat Çonkar
6 - Berat Albayrak
7 - İsmet Uçma
8 - Metin Külünk
9 - Ravza Kavakcı Kan
10 - Azmi Ekinci
11- Osman Boyraz
12 - Hasan Turan
13 - Hasan Sert
14 - Mehmet Ali Pulcu
15 - Hurşit Yıldırım
16 - Hulusi Şentürk
17 - Orhan Birdal
18 - Şebnem Kocakelçi
19 - Hakkı Şanlı
20 - Erdal Yılmaz
21 - Ayşe Kartal
22 - Mustafa Demiral
23 - Mustafa Özmen
24 - Hacer Aktürk
25 - Alim Erdemir
26 - Coşkun Koç
27 - Hasan Ekmen
28 - Ayser Soy
29 - Muhammet Ali Kumru
30 - Mehmet Hüsrev
31 - Ramazan Bulum
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Şafak Pavey
2 - Gamze Akkuş İlgezdi
3 - Gürsel Tekin
4 - Barış Yarkadaş
5 - Mehmet Akif Hamzaçebi
6 - Mahmut Tanal
7 - İlhan Kesici
8 - Oğuz Kaan Salıcı
9 - Onursal Adıgüzel
10 - Ali Özcan
11 - Yakup Akkaya
12 - Metin Ağırman
13 - Kadir Gökmen Öğüt
14 - Cem Haydar Bektaş
15 - Birsen Tursun Demirel
16 - İrfan Karacan
17 - Berhan Şimşek
18 - Derya Şentürk
19 - Necdet Saraç
20 - Hasan Uzunyayla
21 - İlkay Orhan
22 - Erkan Başboğa
23 - Nurettin Sarıbal
24 - Hüsniye Kaya
25 - Özgen Nama
26 - Süleyman Güzel
27 - İsmail Altay
28 - Süleyman Bayraktutan
29 - Havana Başaran
30 - Umut Çakır
31 - Yelda Gargun
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter
3- Uygar Suphi Aktan
4- Ahmet Turgut
5- Sabri Şenel
6- Ekrem Düzgün
7- Umur Arıkan
8- Elif Gonca Akdeniz
9- Dursun Çolak
10- Ömer Faruk Ekşi
11- Alper Kaan Boran
12- Şevket Talha Apuhan
13- Cihan Tufan
14- Başar Ünal
15- Arif Tevetoğlu
16- Leman Süheyla Soylu
17- Aydın İşkur
18- Fatih Eryılmaz
19- Korkut Kutluata
20- Salih Balak
21- Aslı Ergün
22- Cemal Acar
23- Kamer Kemal Özşık
24- Mustafa Yalnız
25- Yaşar Kapucu
26- Hülya Azimli
27- Ünal Kaya
28- Kenan Cem Tokay
29- Emine Saadet Karlıbel
30- Banu Dağdeviren
31- Bilal Sarıyar
Halkların Demokratik Partisi
1 - Selahattin Demirtaş
2 - Hüda Kaya
3 - Turgut Öker
4 - Serpil Kemalbay Pekgözegü
5 - Abdullah Alagöz
6 - Arife Çınar
7 - Orhan Atilla
8 - Ferhat Öner
9 - Hülya Avşar
10 - Musa Piroğlu
11 - Halime Yavuz
12 - Murat Mıhçı
13 - Sevgi Örünç
14 - Sezin Uçar
15 - Mustafa Taşdelen
16 - Kübra Meltem Mollaoğlu
17 - Bayram Yaşlı
18 - Burcu Demirbaş
19 - Muhittin Aslanboğa
20 - Selda Karafazlı Kurşun
21 - Dılşad Canbaz
22 - Rıza Karaman
23 - Hürriyet Özçelik
24 - Mehmet Salih Taşdemir
25 - Ayşegül Taşçı
26 - Nurhan Yıldırım
27 - Rumet Serhat
28 - Metin Eroğlu
29 - Birgün Hizal
30 - Aytekin Demir
31 - Şadiye Koçkar
İSTANBUL 2. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - Hayati Yazıcı
2 - Volkan Bozkır
3 - Burhan Kuzu
4- Ayşe Nur Bahçekapılı
5 - Fatma Betül Sayan Kaya
6- Ekrem Erdem
7 - Aziz Babuşcu
8 - Durmuş Ali Sarıkaya
9 - Şirin Ünal
10 - Fatma Benli
11 - Hüseyin Bürge
12 - Haydar Ali Yıldız
13 - Ahmet Hamdi Çamlı
14 - Markar Eseyan
15 - Oktay Saral
16 - Cemal Vanlıoğlu
17 - Ayşegül Esra Atik
18 - Perihan Toğay
19 - Erol Adayılmaz
20 - Yavuz Değirmenci
21 - Gülver Erdem
22 - Mehmet Akif Köse
23 - Ömer Faruk Aydemir
24 - Buğra Babur
25 - Mahmut Bayat
26 - Emre Ete
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Selina Doğan
2 - Aykut Erdoğdu
3 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu
4 - Dursun Çiçek
5 - Süleyman Sencer Ayata
6 - Gülay Yedekci
7 - Kadri Enis Berberoğlu
8 - Didem Engin
9 - Mustafa Sarıgül
10 - Yüksel Mansur Kılınç
11 - Melda Onur
12- Çetin Soysal
13 - Cengiz Alp
14 - Hülya Çiğdem Anad İbrahimhakkıoğlu
15 - Gül Yüksel
16 - Zeynel Öztürk
17 - İnan Güney
18 - Özgür Koçak
19 - Güven Karataş
20 - Mustafa Ozan Şer
21 - Yusuf Ergüven
22 - Kemal Büyükbayrak
23 - Fatma Genç
24 - Fidan Aslan Eroğlu
25 - Kadir Demirgöz
26 - Halit Özyurt
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
2- Celal Adan
3- Mehmet Kılıç
4- Mehmet Aslan
5- Özcan Pehlivanlıoğlu
6- Feti Yıldız
7- Ali Derindağ
8- Başbuğ Pınarbaşı
9- Hakan Özbay
10- Füsun Kayan Ardamar
11- Muhammed Emin Özkurt
12- Gülru Vardar
13- Tuğba Turgan
14- Gürkan Teoman
15- Zehra Aylin Alemdar
16- Ömer Ökten
17- Ender Öztürk
18- Metin Kılıç
19- Rıza Erol
20- Sevgi Vardarlı İnal
21- Alaaddin Uludağ
22- Harun Yılmaz
23- Mahmut Mert Ersin
24- Mustafa Yılmaz
25- Uğur Aras
26- Selçuk Şişman
Halkların Demokratik Partisi
1 - Celal Doğan
2 - Filiz Kerestecioğlu
3 - Sezai Temelli
4 - Şerife Erbay
5 - Zahit Mutlu
6 - Nurten Ertuğrul
7 - Saime Oğuzhan
8 - Fırat Epözdemir
9 - Gülsüm Ağaoğlu
10 - Abdullah Baranuğurlu
11 - Hülya Osmanağaoğlu
12 - Eyüp Güneysen
13 - Beste Kaplan
14 - Mehmet Saltoğlu
15 - Selda Çelik
16 - Semra Türk
17 - Salih Şahin
18 - Musa Değirmenci
19 - Feride Elçin
20 - Hadi Boral
21 - Turhan Arslan
22 - Mehmet Erdoğan
23 - Ebru Özdemir
24 - Kurtuluş Sunal
25 - Abdullah Tayboğan
26 - Servet Güzel
İSTANBUL 3. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - Mehmet Mehdi Eker
2 - Mustafa Şentop
3 - Mehmet Doğan Kubat
4 - Serap Yaşar
5 - Feyzullah Kıyıklık
6 - Mehmet Muş
7 - Nureddin Nebati
8 - Mehmet Metiner
9 - Harun Karaca
10 - Tülay Kaynarca
11 - Mustafa Yeneroğlu
12 - Erkan Kandemir
13 - Halis Dalkılıç
14- Mürteza Zengin
15 - Yıldız Seferinoğlu
16 - Abdullah Başçı
17 - Yunus Ergüne
18 - Tülin Mazlumoğlu Kestane
19 - Ahmet Aydın
20 - Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
21 - Abdullah Sadıksoy
22- Müzemmil Hevadpal
23 - Resul Kurt
24 - Yeşil Aytulum Turut
25 - Zekiye Çapan
26 - Murat Çelik
27 - Memet Emin Ertekin
28 - Hasene Çapar
29 - Haşim Taşkıran
30 - Yasin Zülbaharoğlu
31 - Hüseyin Koyuncu
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Bihlun Tamayligil
2 - İlhan Cihaner
3 - Engin Altay
4 - Ali Şeker
5 - Erdoğan Toprak
6 - Eren Erdem
7 - Mehmet Bekaroğlu
8 - Zeynel Emre
9 - Sibel Özdemir
10 - Seyhan Erdoğdu
11 - Fevzi Gümüş
12- Emine Gülizar Emecan
13 - Ümran Köksüz
14 - Gökhan Gümüşdağ
15 - Süleyman Çelebi
16 - Çetin Çapan
17 - Efkan Bolaç
18 - Özgür Karabat
19 - Hüseyin Özkahraman
20 - Erhan Bozan
21 - Cenk Sidar
22 - Mehtap Albayrak
23 - Rza Akpolat
24 - Kemal Çebi
25 - Şahanım Meter
26 - Taşkan Uysal
27 - Selçuk Müsnat Hazinedar
28 - Özlem Durdağı Dokuyucu
29 - Türkan Kebeci
30 - Başak Merih Eriçok
31 - Seda Önder
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Atila Kaya
2- İsmail Faruk Aksu
3- Arzu Erdem
4- Fuat Çakıroğlu
5- Mehmet Müftüoğlu
6- Erdem Karakoç
7- Hayati Arkaz
8- Celal Karapınar
9- Ayşe Bıçak
10- Ahmet Savaş Çolak
11- Didem Karataş
12- Bahattin Şengül
13- Serdar Öktem
14- Halit Tuna
15- Merrin Hasipoğlu
16- Ekrem Sarısoy
17- Ali Karadeniz
18- Çetin Şamiloğlu
19- Muammer Recep Çeliktaş
20- Mesut Yıldırım
21- Fazlı Yurdabak
22- Akın Aydın
23- Metin Karayazı
24- Bünyamin Çiftçi
25- Osman Nuri Toraman
26- Serap Funda Akyıldız
27- Uygar Oran Öztürk
28- Yakup Görenç
29- Orhan Can
30- Ahmet Murat Arpacı
31- Bekir Sıtkı Karausta
Halkların Demokratik Partisi
1 - Pervin Buldan
2 - Garo Paylan
3 - Erdal Ataş
4 - Ali Kenanoğlu
5 - Emine Beyza Üstün
6 - Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu
7 - Abdulhakim Daş
8 - Şefika Gürbüz
9 - Cüneyt Caniş
10 - Ahmet Yaşlı
11 - Safiye Akdağ
12 - Erkan Metin
13 - Elif Bulut
14 - Yakup Mavzer
15 - Süleyman Turgut
16 - Zeki Korkmaz
17 - Muazzez Töre
18 - Abdulcelil Öztekin
19 - Ceylan Yılmaz
20 - Çetin Yılmaz
21 - Sidar Duman
22 - Mustafa Kızılkaya
23 - Zehra Şahin Yeşil
24 - Leyla Yıldız
25 - Nuray Çakar
26 - Kadri Görgü
27 - Dilek Sultan Nayman
28 - Gülsever Çetin
29 - Ramazan İlhan
30 - Servet Erçıktı
31 - Dicle Aytuğ
İZMİR 1. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - Binali Yıldırım
2 - Mahmut Atilla Kaya
3 - Hüseyin Kocabıyık
4 - Necip Kalkan
5 - Cemal Bekle
6 - Ayşe Engür
7 - Fevzi Bayram
8 - Maksut Karaosman
9 - Mehmet İlkbahar
10 - Gürbüz Akbulut
11 - Zerrin Kara
12 - Ahmet Eroğlu
13 - Enes Uzunlar
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Selin Sayek Böke
2 - Musa Çam
3 - Ahmet Tuncay Özkan
4 - Tacettin Bayır
5 - Özcan Purçu
6 - Ali Yiğit
7 - Murat Bakan
8 - Muhsin Kurt
9 - Ali Hıdır Uludağ
10 - Ednan Arslan
11 - Sevda Erdan Kılıç
12 - Nilay Kökkılınç
13 - Muzaffer Emir Cömert
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Oktay Vural
2- Senem Kılıç
3- Aslan Savaşan
4- Selahattin Şahin
5- Halit Dalgıç
6- Naci Düz
7- Fikri Atılbaz
8- Hüsnü Gürhan Seçkiner
9- Kutlay Önder
10- İsmail Kurt
11- Nimet Uygar
12- Suat Oğuz
13- İshak Gündüz
Halkların Demokratik Partisi
1 - Ertuğrul Kürkçü
2 - Mülkiye Birtane
3 - Recep Aydemir
4 - Semra Uzunok
5 - Bayram Ercan
6 - Derya Öz
7 - Ömer Balkaş
8 - Latife Canan Kaplan
9 - Ahmet Önerge
10 - Ayşe Erkek
11 - Abuzer Kılınç
12 - Nevzat Alkan
13 - Nihat Yıldırım
İZMİR 2. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - Fatma Seniha Nükhet Hotar
2 - İbrahim Mustafa Turhan
3 - Hamza Dağ
4 - Kerem Ali Sürekli
5 - Nesrin Ulema
6 - Tansu Kaya
7 - Bilal Kırkpınar
8 - Ali Sedat Şenbaş
9 - Meltem Ergin
10 - Veysel Güldoğan
11 - Emin Sefa Kayacan
12 - Hale Yılmaz
13 - Cemal Bahçıvan
Cumhuriyet Halk Partisi
1 - Zeynep Altıok
2 - Kemal Kılıçdaroğlu
3 - Zekeriya Temizel
4 - Mustafa Ali Balbay
5 - Aytun Çıray
6 - Atila Sertel
7 - Kamil Okyay Sındır
8 - Ali Engin
9 - Hüseyin Sezer
10 - Ülkümen Rodoplu
11 - Ali Kemal Elitaş
12 - Sibel Parmaksız
13 - Nurgül Uçar Aktuğ
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ahmet Kenan Tanrıkulu
2- Sueda Neslihan Çelik
3- Murat Koç
4- Yalçın Koçyiğit
5- Hatice Bölük
6- Ahmet Fatih Okuroğlu
7- Recep Akan
8- Taşkın Işık
9- İsmail Balkan
10- Rahime Dönmez
11- Serdar Mersin
12- Suavi Tuncay
13- Mustafa Çintaş
Halkların Demokratik Partisi
1 - Müslüm Doğan
2 - Gülistan Kılıç Koçyiğit
3 - Süleyman Gündüz
4 - Eylem Yıldız
5 - İbrahim Akın
6 - Nimet Nazlı Masatçı Ziyan
7 - Cemal Bıçak
8 - Hüseyin Az
9 - Hediye Tekin
10 - İmdat Ataş
11 - Ülkü Yalçınkaya
12 - Ayşe Özen
13 - Hamdi Öztürk
KAHRAMANMARAŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1 - Mahir Ünal
2 - Veysi Kaynak
3 - Nursel Reyhanlıoğlu
4 - Celalettin Güvenç
5 - Mehmet Uğur Dilipak
6 - Mehmet İlker Çitil
7 - İmran Kılıç
8- Oğuzkan Güzel
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Ali Öztunç
2- Alper Keten
3- Eylem Çağraş
4- İnan Kesen
5- Mehtap Koçak
6- Mustafa Gedik
7- Yunus Pınar
8- Bilge Kağan Taşkesen
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Fahrettin Oğuz Tor
2- Sefer Aycan
3- Zekeriya Öztürk
4- Şule Arıkan
5- Mustafa Bastırmacı
6- Neslihan Koca Nergiz
7- Mustafa Bölükbaşı
8- Ayşe Aras
Halkların Demokratik Partisi
1- Aziz Tunç
2- Ayşenur Vaizoğlu
3- Ali Gencer
4- Nuran İmir
5- Emre Genç
6- Meryem Yıldız
7- Kifayet Ceylan
8- Mehmet Serkan Öztürk
KARABÜK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Ali Şahin
2- Burhanettin Uysal
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Erdoğan Dincel
2- Gülsün Beniç
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Adem Kar
2- Osman Aydın
Halkların Demokratik Partisi
1- Sadık Uçak
2- Zekeriya Yıldırım
KARAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Recep Konuk
2- Recep Şeker
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Saim Sezen
2- Yakup Selvi
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ali Gürel
2- Mehmet Ural
Halkların Demokratik Partisi
1- Sami Acar
2- Şadiye Yurtsever
KARS
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Arslan
2- Yusuf Selahattin Beyribey
3- Suat Ögel
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Selami Yiğit
2- Aysel BoyCengiz Daşdemir
3- Saffet Özdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Erkan Koçali
2- Tuncay Aydın
3- Murat Sağlam
Halkların Demokratik Partisi
1- Ayhan Bilgen
2- Şafak Özanli
3- Önder Fidanboy
KASTAMONU
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hakkı Köylü
2- Metin Çelik
3- Murat Demir
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Hüseyin Selami Çelebioğlu
2- Yılmaz Karakoç
3- Orhan Dana
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Emin Çınar
2- Cihan Çetin
3- Sevda Saydam İrgin
Halkların Demokratik Partisi
1- Seçkin Kır
2- Yeter Özdemir
3- Zeynel Şentürk
KAYSERİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Özhaseki
2- Taner Yıldız
3- Mustafa Elitaş
4- İsmail Tamer
5- Hülya Nergis
6- İsmail Emrah Karayel
7- Sami Dedeoğlu
8- Avşar Aslan
9- Kadir Can Gökalp
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Çetin Arık
2- İbrahim Bahçecioğlu
3- Aşkın Genç
4- Ziya Alpköse
5- Tülin Temel
6- Şefika Aslı Eskici
7- Mustafa Utku Sarı
8- Kıvılcım Akdağ
9- Nazlı Erdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Yusuf Halaçoğlu
2- Ali Kilci
3- Süleyman Korkmaz
4- Kamil Karamete
5- Mehmet Özmen
6- Mehmet Göçmen
7- Ercan Avcı
8- Salih Güdelek
9- Ezgi Tipi
Halkların Demokratik Partisi
1- Sultan Özcan
2- Galip Güler
3- Nuran Ergen Kılıç
4- Mehmet Bayrak
5- Funda Temel
6- Güzel Özden
7- Tülay Kılınç Deniz
8- Fırat Altunoğlu
9- Tahirhan Sayyiğit
KIRIKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ramazan Can
2- Abdullah Öztürk
3- Mehmet Demir
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Hasan Biçer
2- Mustafa Demiral
3- Adem Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Seyit Ahmet Göçer
2- Tacettin Silsüpür
3- Abdullah Peköz
Halkların Demokratik Partisi
1- Şahin İşpara
2- Bendigar Cengiz
3- Gülhan Akıncı
KIRKLARELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Selahattin Minsolmaz
2- Turhan Altıntel
3- Aytaç Aksoy
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Türabi Kayan
2- Vecdi Gündoğdu
3- Mehmet Tuna Soykan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Selçuk Yılmaz
2- Hüsnü Cumalı
3- Oktay Kahve
Halkların Demokratik Partisi
1- Emine Nilüfer Ataman
2- Mehmet Boztemir
3- Maşallah Köysü
KIRŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Salih Çetinkaya
2- Mikail Arslan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Osman Kök
2- Mehmet Ali Ekici
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Cemil Yıldırım Türk
2- Eftal Avşar
Halkların Demokratik Partisi
1- Onur Şahin
2- Ferdane Şevval Kızıl
KİLİS
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Reşit Polat
2- Mustafa Hilmi Dülger
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Ali Tuna
2- Reşit Tayfun Alan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mustafa Yün
2- Mehmet Özaytürk
Halkların Demokratik Partisi
1- Kasım Kısa
2- Hatice Sezgin
KOCAELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Fikri Işık
2- Radiye Sezer Katırcıoğlu
3- Zeki Aygün
4- İlyas Şeker
5- Mehmet Akif Yılmaz
6- Sami Çakır
7- Cemil Yaman
8- Ayşe Müge Olşen
9- Halit Çokan
10- Erkan Aksoy
11- Şener İnce
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
4- Turan Dumlu
5- Cuma Karavar
6- Mehmet Tamer Solakoğlu
7- Kemal Nişancı
8- Utkan Güneş
9- Asude Fırat Özkan
10- Yakup Törk
11- Müzeyyen Topçu Tan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Saffet Sancaklı
2- Lütfü Türkkan
3- Ahmet Yeşil
4- Arif Gülen
5- Serdar Kaman
6- Musa Coşkun
7- Dijle Akın
8- Osman Beniz
9- Kürşat Sönmez
10- Derya Çavdar
11- İsmail Okumuş
Halkların Demokratik Partisi
1- Ali Haydar Konca
2- Zakire Dündar Aydin
3- İbrahim Ergin
4- Sevda Özer
5- Hasan Sancar
6- Bedia Salhan
7- Ahmet Okuyucular
8- Ayten Yılmaz
9- Turan Yalçınkaya
10- Diba Aslan
11- Sevgil Olan
KONYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Davutoğlu
2- Mustafa Baloğlu
3- Hüsnüye Erdoğan
4- Ahmet Sorgun
5- Ziya Altunyaldız
6- Muhammet Uğur Kaleli
7- Leyla Şahin Usta
8- Mehmet Babaoğlu
9- Abdullah Ağralı
10- Halil Etyemez
11- Hacı Ahmet Özdemir
12- Ömer Ünal
13- Mustafa Efe
14- Ahmet Özdoğan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mustafa Hüsnü Bozkurt
2- Ali Cemal Cömert
3- Gülsüm Filorinalı
4- Mehmet Turgay Bilge
5- Deniz İndibi Çelik
6- Hüseyin Yağcı
7- Musa Gökçe
8- Emine Balık
9- Mehmet Gayretli
10- Necati Sarıhan
11- Sefer İpek
12- Hakkı Dindar
13- Dursun Kaplan
14- Orhan Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mustafa Kalaycı
2- Mustafa Sait Gönen
3- Hüseyin Oprukçu
4- Sevil Sargın
5- Bulduk Özdemir
6- Faruk Sonkaya
7- Halil Ayhan
8- Pınar Gülsoy
9- Osman Nuri Atçeken
10- Temmuz Şemin
11 - Şükrü Portakal
12 - Ahmet Yücel
13 - Altan Altıok
14 - Abdullah Yıldırım
Halkların Demokratik Partisi
1- Hüseyin Özkan
2- Şaziye Şener
3- Kamuran Tekin
4- Serap Kaya
5- Adnan Seyhan
6- Hamide Kaya
7- Hüseyin Mertoğlu
8- Eylem Almaz
9- Mehmet Ulusoy
10- Nuriye Pervin Başer
11- Ahmet Erdoğan
12- Mustafa Yavaşoğlu
13- Mehmet Latif Akçin
14- Tuna Kayalar
KÜTAHYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Şükrü Nazlı
2- Vural Kavuncu
3- İshak Gazel
4- Ahmet Tan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Ali Fazıl Kasap
2- Fisun Yıldız
3- Hüseyin Dalkılıç
4- Hüsnü İnanç
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Alim Işık
2- Agah Lütfü Bilen
3- Osman Ertürk
4- Buket Güngör
Halkların Demokratik Partisi
1- Özcan Kılıç
2- İbrahim Uzen
3- Aysun Cerek
4- Fatma Beyhan Eroğluer
MALATYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Öznur Çalık
2- Taha Özhan
3- Mustafa Şahin
4- Nurettin Yaşar
5- Bülent Tüfenkci
6- Ufuk Önalan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Veli Ağbaba
2- Erdem Hüsnü Aslanoğlu
3- Berna Karadaş
4- Memba Kuşcu
5- Yusuf Sürücü
6- Etem Körükmez
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Fikret Şinasi Kazancıoğlu
2- Hakan Yılmaz
3- Güzin Koçak
4- Hakan Kalkan
5- Serdar Yıldız
6- M. Ali Özpolat
Halkların Demokratik Partisi
1- Aydın Erdoğan
2- Perihan Yücekaya
3- Şemsettin Polat
4- Ebru Ergen Korkmaz
5- İbrahim Ulutaş
6- Abuzer Yavaş
MANİSA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Selçuk Özdağ
2- Recai Berber
3- Uğur Aydemir
4- Murat Baybatur
5- İsmail Bilen
6- Güzide İçen Kasap
7- Ergün Karaoğlu
8- Ozan Erdem
9- Nevzat Büküm
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Özgür Özel
2- Mazlum Nurlu
3- Tur Yıldız Biçer
4- Mustafa Başgülşen
5- Sabri Temel
6- Abdullah Saka
7- Zerrin Mastan
8- Hayriye Hacet
9- Hakan Tatar
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Erkan Akçay
2- Osman Oktay
3- Mehmet Memiş
4- Engin Kabadağ
5- İhsan Temel
6- Cemal Murat Erim
7- Mustafa Uncu
8- Seval Başkesen
9- Erkan Öztürk
Halkların Demokratik Partisi
1- Mustafa Avci
2- Yüksel Budak
3- Abidin Başboğa
4- Sema Sünbül
5- Cumali Yıldız
6- Ömer Taşkın
7- Hamit Barutçu
8- Aytekin Karapaça
9- Dilan Onuk
MARDİN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Orhan Miroğlu
2- Ceyda Çankırı
3- Süleyman Çelik
4- Abdullah Erin
5- Veysi Kaya
6-Ahmet Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mehmet Muhittin Araç
2- Abdülvahap Ay
3- Bayram Adnan Kaya
4- Abdülaziz Sayğın
5- Abdulhalim Taş
6 - Rıdvan Duyan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Behlül Murat Maral
2- Mustafa Kürşad İşler
3 - Kadir Cifçi
4- Cengiz Çetinöz
5- Serdar Gök
6- Mehmet Salih Karaaslan
Halkların Demokratik Partisi
1- Mithat Sancar
2- Gülser Yıldırım
3- Erol Dora
4- Ali Atalan
5- Enise Güneyli
6- Erol Güler
MERSİN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Lütfi Elvan
2- Yılmaz Tezcan
3- Ali Cumhur Taşkın
4- Hacı Özkan
5- Zeynep Gül Yılmaz
6- Alpaslan Gürgenç
7- Halit Çortul
8- Taner Boz
9- Nafiz Deniz
10- Koral Parça
11- Adem Ali Keskin
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Hüseyin Çamak
2- Durmuş Fikri Sağlar
3- Aytuğ Atıcı
4- Serdal Kuyucuoğlu
5- Sibel Gazi Tabel
6- Ebru Çalışkan
7- Seyit Özananar
8- Semra Kabasakal
9- Nevin Zaimoğlu
10- Celal Çelik
11- Şerife Arıcı Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Oktay Öztürk
2- Baki Şimşek
3- Ali Öz
4- Ali Yücelen
5- Duran Kara
6- Mehmet Ali Gökmen
7- Ali Rıza Bozkurt
8- Hüseyin Ateş
9- Özgür Özcan
10- Mustafa Kunt
11- Hayal Funda Önder
Halkların Demokratik Partisi
1- Dengir Mir Mehmet Fırat
2- Çilem Küçükkeleş
3- Mehmet Alıç
4- İkram Vural
5- Aladin Ateş
6- Pelin Kahiloğulları
7- Özlem Şen
8- Haluk Çeliktaş
9- Gülhan Özlü
10- Süleyman Eroğlu
11- Hülya Doğan
MUĞLA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hasan Özyer
2- Nihat Öztürk
3- Elvan Göçer
4- Muhittin Kayabaş
5- Mehmet Tire
6- İsmail Baykal
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Akın Üstündağ
2- Ömer Süha Aldan
3- Nurettin Demir
4- Burak Erbay
5- Emrah Doğu
6- Süleyman Girgin
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Erdoğan
2- Asım Başaran
3- Hacı Çelik
4- Nuri Öztürk
5- Nazmi Eyibilir
6- Uğur Salih Eroğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Münevver Hürriyet Karadeniz
2- Mehmet Polat
3- Perihan Resuloğulları
4- Ayla Ableyla
5- Diba Yıldız
6- Mehmet Emin Gers
MUŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Emin Şimşek
2- Abdulselam Er
3- Medeni Çağlar
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mustafa Fırat
2- Yıldırım Paçal
3- Ekrem Dizdaroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Tarkan Dede
2- Adnan Subaşı
3- Önder Özdemir
Halkların Demokratik Partisi
1- Burcu Çelik Özkan
2- Ahmet Yıldırım
3- Nimet Sezgin
NEVŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Açıkgöz
2- Murat Göktürk
3- Ebubekir Gizligider
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Osman Fahri Ertik
2- Mehmet Seyhan Duru
3- Fulya Gülşen Altınsoy
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Varol
2- Sait Yüksel
3- Hüseyin Ödemiş
Halkların Demokratik Partisi
1- Kevser Yalçın
2- İrfan Turan
3- Gülfer Keskin
NİĞDE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Alpaslan Kavaklıoğlu
2- Erdoğan Özegen
3- Yaşar Ataç
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Ömer Fethi Gürer
2- Sevgi Özbek
3- Ramazan Ertan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Vedat Bayram
2- Ahmet Özbek
3- Gökhan Budak
Halkların Demokratik Partisi
1- İpek Ekrem
2- Hamza Özkan
3- Selahattin Aras
ORDU
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Numan Kurtulmuş
2- Oktay Çanak
3- Metin Gündoğdu
4- Ergün Taşcı
5- Mehmet Kara
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- İsa Maral
4- Nuray Ataoğlu
5- Zekai Sana
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Onur Şahin
2- Ahmet Fidan
3- Taner Arslan
4- Davut Şahin
5- Ömer Baş
Halkların Demokratik Partisi
1- Atilla Aytemur
2- Tülay Koçak
3- Mesut Bilgi
4- Fatma Yalçınkaya
5- Ali Osman Güngör
OSMANİYE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Suat Önal
2- Mücahit Durmuşoğlu
3- Mehmet Remzi Coşkun
4- Abdullah Belet
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Nihat Çerçi
2- Galip Kutlu Haktan
3- Serpil Düzgün
4- Zeynel Demirbüker
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Devlet Bahçeli
2- Ruhi Ersoy
3- Adnan Sarıdoğan
4- Ahmet Canlı
Halkların Demokratik Partisi
1- Hatice Betül Çelebi
2- Mehmet Atış
3- Abdulselam Kılıç
4- Latif Kaplan
RİZE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hasan Karal
2- Hikmet Ayar
3- Osman Aşkın Bak
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Kemal Köymen
2- Çetin Keçeli
3- Ali Şahinler
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Osman Cem Kazmaz
2- Güldane Pınar
3- Süheyla Selimoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Turgay Köse
2- Mustafa Yıldız
3- Mevlüde Çelebi
SAKARYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ayhan Sefer Üstün
2- Şaban Dişli
3- Mustafa İsen
4- Ali İhsan Yavuz
5- Recep Uncuoğlu
6- Nuray Sağıroğlu
7- Recep Hacıeyüpoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Engin Özkoç
2- Hüseyin Avni Şahin
3- Erdoğan Isır
4- Ayhan Bal
5- Elif Asiye Başer
6- Ayşe Kılıç
7- İlker Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Zihni Açba
2- Ali Rıza Acartürk
3- İsmail Kamil Doğancı
4- Ahmet Pehlivan
5- Melikşah Budak
6- Metin Güneş
7- Türker Ergül
Halkların Demokratik Partisi
1- Neslin Gümüş
2- Dursun Yıldız
3- Ayşegül Altıntaş
4- Cumhur Atay
5- Müşerref Serap Işık
6- Figen Karataş
7- Ali Çoprak
SAMSUN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Akif Çağatay Kılıç
2- Çiğdem Karaaslan
3- Ahmet Demircan
4- Fuat Köktaş
5- Hasan Basri Kurt
6- Orhan Kırcalı
7- Yılmaz Hocaoğlu
8- Hüseyin Avni Çatal
9- Osman Aker
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Kemal Zeybek
2- Hayati Tekin
3- Şaban Sevinç
4- Neslihan Hancıoğlu
5- Müşfik Veysel Erdoğan
6- Fatma Necile Çokay
7- Dürdane Kılıç
8- Cem Yılmaz
9- Nurcihan Tomrukçu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Erhan Usta
2- Hüseyin Edis
3- Yücel Şahin
4- İbrahim Yılmaz
5- Ayhan Cengiz
6- Suat Ortahisar
7- Dilek Kiraz Deniz
8- Yakup Akın
9- Mine Kaya
Halkların Demokratik Partisi
1- İlhan Cüre
2- Ümide Aysu
3- Sait Kocaman
4- Nuray Bedirkurum
5- Ahmet Çağın
6- Emre Sarı
7- Birsen Aydın
8- Abdurraman Karadeniz
9- Ramazan Çavdar
SİİRT
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Yasin Aktay
2- Feyzi Sevgili
3- Lokman Özcan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Cemal Silah
2- Özlem Gediz
3- Mehmet Ali Engin Koyuncu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Abdullah Bayram
2- Erhan Özgen
3- Hakan Yakışan
Halkların Demokratik Partisi
1- Kadri Yıldırım
2- Besime Konca
3- Fatih Dalğalı
SİNOP
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nazım Maviş
2- Cengiz Tokmak
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Barış Karadeniz
2- Tugay Dincel
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Adem Çilek
2- Leyla Bilgili
Halkların Demokratik Partisi
1- Ayşegül Kafkas
2- Ayla Tokmak
SİVAS
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- İsmet Yılmaz
2- Hilmi Bilgin
3- Selim Dursun
4- Mehmet Habib Soluk
5- Hakan Akkaş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Ali Akyıldız
2- Haydar Gölbaşı
3- Ulaş Karasu
4- Filiz Gür
5- Mehmet Kavas
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Celal Dağgez
2- Oğuz Özdemir
3- Ahmet Üstündağ
4- Uğur Kurugöllü
5- Ozan Ercan
Halkların Demokratik Partisi
1- Nazan Ökmen
2- Aydın Murat Keklik
3- Veli Yangın
4- Cevat Aktaş
5- Çiğdem Orhan
ŞANLIURFA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Faruk Çelik
2- Mehmet Kasım Gülpınar
3- Halil Özcan
4- Ahmet Eşref Fakıbaba
5- Mehmet Ali Cevheri
6- Mehmet Akyürek
7- İbrahim Halil Yıldız
8- Mahmut Kaçar
9- Kemalettin Yılmaztekin
10- Abdurrahman Nüvit Yetkin
11- Mehmet Fatih Aksoy
12- Mehmet Arkan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mehmet Vedat Melik
2- Ali Ersöz
3- Sedat Sağır
4- Hale Soran
5- Akile Yektaş
6- Mehmet Recai Üstündağ
7- Murat Yazar
8- Ferit Öncel
9- Mehmet Faruk Gökkan
10- Mahmut Han Şahin
11- Ali Kurt
12- Kemal Eşsiz
Milliyetçi Hareket Partisi
1- İbrahim Özyavuz
2- Hasan Oğul
3- Mehmet Emin Dindaroğlu
4- Muhammet Emin Mısır
5- İbrahim Mel
6- Yalçın Yalçınkaya
7- Meryem Bağmancı
8- Mehmet Barutçu
9- Can Halil Çizmecioğlu
10- Hasan Topal
11- Güngör Ödemiş Çarkcı
12- Aydın Akalın
Halkların Demokratik Partisi
1- Osman Baydemir
2- Dilek Öcalan
3- İbrahim Ayhan
4- Leyla Güven
5- Ziya Çalışkan
6- Feridun Yazar
7- Yusuf Geçgel
8- İbrahim Ovabeyli
9- Hedle Oğur
10- Hacire Aksoy
11- Yusuf Yetim
12- Gülcan Avcı
ŞIRNAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Arslan Tatar
2- Ömer Demir
3- Cihan Güven
4- Seyhan Akı
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mehmet Bilir
2- Selahattin Uğur
3- Muzaffer Cingü
4- Salih Uğur
Milliyetçi Hareket Partisi
1 - Hakim Zeyrek
2- Yasin Benek
3- Şahin Sazak
4- Bülent Bora Baltacı
Halkların Demokratik Partisi
1- Faysal Sarıyıldız
2- Leyla Birlik
3- Ferhat Encü
4- Aycan İrmez
TEKİRDAĞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Yel
2- Ayşe Doğan
3- Metin Akgün
4- Ali Gümüş
5- Ömer Karadeniz
6- Adnan Argan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Faik Öztrak
2- Candan Yüceer
3- Emre Köprülü
4- İlhami Özcan Aygun
5- Arzu Mandalı Sucu
6- Şerafetdin Terzi
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Bülent Belen
2- Hakan Özgül
3- Muhammer Varol
4- İsmet Fıçıcı
5- Ergün Vardar
6- Yunus Tuğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Umut Işık
2- Şahnaz Kaya
3- Sadi Özdemir
4- Muhsin Koçak
5- Hevin Kınay
6- Tufan Çavaş
TOKAT
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Coşkun Çakır
2- Zeyid Aslan
3- Celil Göçer
4- Yusuf Beyazıt
5- Mustafa Arslan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Kadim Durmaz
2- Melih Yardımcı
3- Hüseyin Tunç
4- Şafak Bayındır
5- Tahir Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Abdurrahman Başkan
2- Murat Polat
3- Mustafa Afşin Ünverdi
4- Ayhan Özçelik
5- Ömer Semih Saraçoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Murat Toprak
2- İhsan Bayrı
3- Satılmış Avşar
4- Gülcan Gümüş
5- Kadir Akkaya
TRABZON
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Süleyman Soylu
2- Muhammet Balta
3- Ayşe Sula Köseoğlu
4- Adnan Günnar
5- Salih Cora
6- Ergin Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Haluk Pekşen
2- Yavuz Karan
3- Ahmet Kaya
4- Murat Özçilingir
5- İlker Bakıoğlu
6- Cemil Bozbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Koray Aydın
2- Yavuz Aydın
3- Hüseyin Örs
4- Hasan Suiçmez
5- İlyas Eroğlu
6- Gülen Demir
Halkların Demokratik Partisi
1- Hüseyin Taka
2- Turan Çavuşoğlu
3- Tursun Baydar
4- Mehmet Mustafa Olcayto
5- Müge Yamanyılmaz
6- Bülent Güngör
TUNCELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Metin Levent Yıldız
2- Ali Ulvi Seyrek
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Gürsel Erol
2- Polat Şaroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Hıdır Budak
2- Emre Denizbilgini
Halkların Demokratik Partisi
1- Alican Önlü
2- Edibe Şahin
UŞAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Altay
2- Alim Tunç
3- Hüseyin Keskin
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Özkan Yalım
2- Ali Erdoğan
3 - Halim Uçar
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Durmuş Yılmaz
2- Gökhan Özoğul
3- Oğuz Çakmak
Halkların Demokratik Partisi
1- Cengiz Güven
2- Mehmet Acebek
3- Elif Şahsın Sırlıoğlu
VAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Beşir Atalay
2- Burhan Kayatürk
3- Vahdettin İnce
4- Fatih Çiftci
5- Kayhan Türkmenoğlu
6- Ebubekir Kaçmaz
7- Faruk Alpaslan
8- Ferman Yıldırım
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Cemal Şen
2- Mehmet Kurukcu
3- Serap Alkan
4- Kasım Beyaz
5- Şanel Güloğlu
6- Fırat Kuvetli
7- Sıraceddin İldeş
8- Nevzat Koç
Milliyetçi Hareket Partisi
1 - Gültekin Çavuşoğlu
2 - Yavuz Selim Camuşcu
3 - Hurşit Canlı
4 - Leyla Göçgen
5 - Narin Arıöz
6 - Şuayip Ata
7 - Gültekin Gül
8 - Savaş Yıldırım
Halkların Demokratik Partisi
1- Figen Yüksekdağ Şenoğlu
2- Lezgin Botan
3- Nadir Yıldırım
4- Tuğba Hezer Öztürk
5- Adem Geveri
6- Bedia Özgökçe Ertan
7- Lokman Ergün
8- Yeliz Yıldırım
YALOVA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Fikri Demirel
2- İlker Karbuz
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Muharrem İnce
2- Murat Ocak
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Hatice Beştaş
2- Ali Oğuz Berberoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Cemil Elden
2- Songül Hacıoğlu Dağ
YOZGAT
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Bekir Bozdağ
2- Abdulkadir Akgül
3- Ertuğrul Soysal
4- Yusuf Başer
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Onur Kaytan
2- Ahmet Peker
3- Ahmet Karahan
4- Kemal Bayramoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1 - Sadir Durmaz
2 - Mehmet Ali Çakır
3 - Yunus Yılmaz
4 - Orhan Yüksel
Halkların Demokratik Partisi
1- Kerem İşler
2- Hatice Ücar
3- Şükrü Almaz
4- Halil Kesmez
ZONGULDAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hüseyin Özbakır
2- Faruk Çaturoğlu
3- Özcan Ulupınar
4- Akın Kaymak
5- Aytekin Kazancı
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Şerafettin Turpcu
2- Ünal Demirtaş
3- Harun Akın
4- Deniz Yavuzyılmaz
5- Buket Müftüoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Zeki Çakan
2 - Yavuz Erkmen
3 - Ahmet Emre Bayramoğlu
4 - İlyas Altun
5 - Burhan Temel Çınar
Halkların Demokratik Partisi
1- Filiz Ada Stephenson
2- Metin Kılıç
3- Şayeste Salmanoğlu
4- Fahri Bozbaş
5- Bedirhan Güneş
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