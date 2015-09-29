İşte partilerin milletvekili adaylarının tam listesi

1 Kasım Pazar günü yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 18 Eylül'de partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Komünist Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi 85, Hak ve Özgürlükler Partisi 78, Doğru Yol Partisi 67 ve Liberal Demokrat Parti 61 seçim çevresinde seçime katılacak.

Türkiye genelinde 21 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin adayları şöyle:

ADANA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ömer Çelik

2- Necdet Ünüvar

3- Fatma Güldemet Sarı

4- Talip Küçükcan

5- Mehmet Şükrü Erdinç

6- Tamer Dağlı

7- Mehmet Sağlam

8- Ahmet Zenbilci

9- Müberra Kara

10- Hasan Hüseyin Kuşcu

11- Hasan Berzan Toprak

12- Zekeriye Yıldızoğlu

13- Mehmet Akif Dostbil

14- İbrahim Dölek

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Elif Doğan Türkmen

2 - Zülfikar İnönü Tümer

3 - İbrahim Özdiş

4 - Aydın Uslupehlivan

5 - Burhanettin Bulut

6 - Müzeyyen Şevkin

7 - Orhan Toklu

8 - Nesrin Göçhan

9 - Kemal Derin

10 - Rukiye Çinkılıç

11 - Yüksel Karaaslan

12 - Gülcan Abalı

13 - İbrahim Demir

14 - Etem Tok

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mevlüt Karakaya

2- Muharrem Varlı

3- Seyfettin Yılmaz

4- Cahit Öztok

5- Sinan Gül

6- Adem Gündoğan

7- Mehmet Ali Arslan

8- İsa Ayanoğlu

9- İbrahim Sezer

10- Neslihan Uzun

11- Ayla Emrahoğlu

12- Hüseyin Yıldırım

13- Hatice Yüce

14- Ersen Tüzener

Halkların Demokratik Partisi

1- Meral Danış Beştaş

2- Rıdvan Turan

3- Şuhap Bolkan

4- Günay Mutluhan

5- Derya Çiçek Nar

6- Barış Karabıyık

7- Mehmet Yücel Arıkan

8- Feride Peynirci

9- Reşit Ertaş

10- Feyruze Gümüş

11- Hıdır Koluman

12- Emrah Bozan

13- Abdulkerim Aslan

14- Mehmet Zahir Karaboğa

ADIYAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Aydın

2- Adnan Boynukara

3- İbrahim Halil Fırat

4- Salih Fırat

5- Yakup Taş

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Sıddık Şahin

2 - Fatma Ulubey

3 - Deniz Çakmak

4 - Mustafa Hakkan Kılınç

5 - Zeynep Saya

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Canpolat

2- Bekir Çiçek

3- Hüseyin Tarık Arda

4- Rifat Erdem

5- Hayriye Kuştepe

Halkların Demokratik Partisi

1- Behçet Yıldırım

2- Kemal Bülbül

3- Mahmut Özdemir

4- Ayten Yılmaz

5- Birsen Tunç

AFYONKARAHİSAR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- Hatice Dudu Özkal

4- Mehmet Koca

5- Cengiz Sağlam

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Burcu Köksal

2 - Hatice Gök

3 - Bekir Kasap

4 - İsmahan Nergiz

5 - Adnan Çelik

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Parsak

2- Kemalettin Yılmaz

3- Selcen Karaer

4- Uygur Temizer

5- Ertuğrul Sevim

Halkların Demokratik Partisi

1- Mehmet Bayraktar

2- Veda Çelik

3- İsmail Kaçmaz

4- Cavidan Nizamoğlu

5- Birgül İldoğan

AĞRI

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cesim Gökçe

2- İsmail Oğur

3- Erhan Tenekeci

4- Zeynel Abidin Çakır

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Kazım Güzel

2 - Erkan Sayan

3 - Mehmet Sıddık Yel

4 - Kasım Aslan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mustafa Örü

2- Coşkun Aytekin

3- Hıdır Çalpan

4- Bekir Özmutlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Leyla Zana

2- Berdan Öztürk

3- Dirayet Taşdemir

4- Mehmet Emin İlhan

AKSARAY

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- İlknur İnceöz

2- Cengiz Aydoğdu

3- Mustafa Serdengeçti

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - İsmail Hakkı Açıkalın

2 - Meral Koşar

3 - Hasan Ali Elibol

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Turan Yaldır

2 - Nilgün Tosun

3 - Ayşe Deniz Ay

Halkların Demokratik Partisi

1- İsmail Doygun

2- Kıymet Temel

3- Mehmet Baltaş

AMASYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Haluk İpek

3- Avni Erdemir

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Mustafa Tuncer

2 - Hasan Acar

3 - Arife Serpil Saraçoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Sarı

2- Gülseren Ertopçu

3- Hüseyin Saka

Halkların Demokratik Partisi

1- Naciye Çiğdem Atalay

2- Mustafa Irmak

3- Nurettin Alkan

ANKARA 1. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - Ali Babacan

2 - Yalçın Akdoğan

3 - Ahmet Gündoğdu

4 - Ali İhsan Arslan

5 - Jülide Sarıeroğlu

6 - Murat Alparslan

7 - Ertan Aydın

8 - Fatih Şahin

9 - Tülay Selamoğlu

10 - Barış Aydın

11 - Ercan Kınacı

12 - Fahri Usta

13 - Devlet Şankazan

14 - Mehtap Toruntay

15 - Hüseyin Ulusal

16 - Hayri Çağır

17 - Emire Balkan

18 - Mehmet Ali Canlı

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Ayşe Gülsün Bilgehan

2 - Necati Yılmaz

3 - Tekin Bingöl

4 - Aylin Nazlıaka

5 - Levent Gök

6 - Ali Haydar Hakverdi

7 - Bülent Kuşoğlu

8 - Ali Balkız

9 - Gamze Taşcıer

10 - Mehmet Hadimi Yakupoğlu

11 - Selahattin Emre

12 - Sema Aksoy

13 - Faruk Özdemir

14 - Erdoğan Kılıç

15 - Turhan İçli

16 - Sezgin Kaya

17 - Ahmet Ersen Özsoy

18 - Murat Can Işıldak

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Zühal Topçu

2- Erkan Haberal

3- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

4- Alper Çağrı Yılmaz

5- Sultan Gündüz

6- Ayşe Sibel Ersoy

7- Osman Topal

8- Aytaç Özel

9- Nuri Sertaç Güler

10- Esin Gürel

11- Hakan Doğru

12- Vahiddin Atabey Özdemir

13- Zuhal Babaözü

14- Mehmet Çağrı Tamur

15- İbrahim Kuş

16- Hediye Buket Gültekin

17- İlkay Uyar Kaba

18- Bayram Menekşe

Halkların Demokratik Partisi

1 - Sırrı Süreyya Önder

2 - Gülsen Ülker

3 - Şerif Oti

4 - Celal Demir

5 - Nursel Öztürk

6 - Berkat Kar

7 - Şilan Aydın Üzgeç

8 - Nazik Kılıç

9 - Erol Tunç

10 - Nursel Güvendir

11 - Turgut Çetin

12 - Dilek Ertürk

13 - Mehmet Mercan

14 - Ebru Demir

15 - Aziz Yavuz

16 - Gülnaz Mart

17 - Erdal Okay

18 - Turan Dara

ANKARA 2. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - Cemil Çiçek

2 - Yıldırım Tuğrul Türkeş

3 - Emrullah İşler

4 - Ahmet İyimaya

5 - Lütfiye Selva Çam

6 - Vedat Bilgin

7 - Aydın Ünal

8 - Nevzat Ceylan

9 - Ayhan Yılmaz

10 - Mahmut Sami Mallı

11 - Ahmet Baba

12 - Murat Yıldırım

13 - Neslihan Cenk

14 - Mehmet Akif Kalaycı

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Şenal Sarıhan

2 - Murat Emir

3 - Ahmet Haluk Koç

4 - Nihat Yeşil

5 - Ali Rıza Erbay

6 - Celalettin Koç

7 - Semra Dinçer

8 - Barış Ozan Vural

9 - Ali Yılmaz

10 - Selma Ergen

11 - Abidin Şahin

12 - Emre Aydın

13 - Faruk Demir

14 - Erol Bektaş

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Şefkat Çetin

2- Mustafa Mit

3- Yaşar Yıldırım

4- Ender Ethem Atay

5- Alparslan Sucu

6- Necmettin Karakuş

7- Tuncay Tekay

8- Rubil Gökdemir

9- İsmail Erçelebi

10- İbrahim Doğan

11- Oğuzhan Kara

12- Musa Ayan

13- Mehmet Yiğit

14- Zeki Durmaz

Halkların Demokratik Partisi

1 - Mustafa Sarısülük

2 - Songül Erol Abdil

3 - Tayland Altünay

4 - Ayfer Balıkçı

5 - Abdullah Koç

6 - İsmet Yalçınkaya

7 - Firdevs Kantar

8 - Kamber Ateş

9 - Hatice Çevik

10 - Tacire Baktaş

11 - Abdulkani Tatlısu

12 - Nursel Aras Karakaya

13 - Kubilay Akman

14 - Müşerref Geçer

ANTALYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Hüseyin Samani

4- Gökcen Özdoğan Enç

5- Sena Nur Çelik

6- İbrahim Aydın

7- Atay Uslu

8- İbrahim Türkiş

9- Işılay Işıldar Can

10- Hakkı Beşkazalı

11- Ercan Mekteplioğlu

12- İzzet Yılmaz

13- Murtaza Tamyürek

14- Mustafa Akdeniz

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Niyazi Nefi Kara

2 - Deniz Baykal

3 - Çetin Osman Budak

4 - Mustafa Akaydın

5 - Devrim Kök

6 - Figen Albuga Çalıkuşu

7 - Rafet Zeybek

8 - Nusret Bayar

9 - Deniz Filiz

10 - Sultan Yegen

11 - Sevindik Gizli

12 - Cavit Arı

13 - Barış İşbilen

14 - Meral Mengi

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Günal

2- Ahmet Selim Yurdakul

3- Tarkan Akıllı

4- Cafer Uyar

5- Güray Parlak

6- Cengizhan Gököz

7- Neşe Gül

8- Mehmet Cüneyt Güzel

9- Turgut Bucak

10- Üstün Osma

11- Servet Ersoy

12- Soner İnal

13- Hafize Nursen Aktaş

14- Özcan Kadıoğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Hakkı Saruhan Oluç

2- Cevdet Çağlar

3- Deniz Yıldırım

4- Nuray Erçağan

5- İshak Kahraman

6- Songül Şarklı

7- Bayram Ardık

8- Firdevs Sema Tatlı

9- Erbakan Tağ

10- İlkin Manya

11- Kamile Yılmaz

12- Hülya Demir

13- Şeyhmus Demir

14- Yüksel Gönül

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Orhan Atalay

2- Yunus Baydar

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Öztürk Yılmaz

2 - Erdem Uyğur

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Osman Nuri Yıldız

2- Gökhan Ağdemir

Halkların Demokratik Partisi

1- Taşkın Aktaş

2- Pervin Tumbul

ARTVİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- İsrafil Kışla

2- Hayrettin Gülbin

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Uğur Bayraktutan

2 - Musa Ulutaş

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Muhammed Altunal

2- Nedim Özer

Halkların Demokratik Partisi

1- Recep Demirci

2- Mehmet Emin İnce

AYDIN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Erdem

2- Abdurrahman Öz

3- Mustafa Savaş

4- Ersin Esenlik

5- Metin Yavuz

6- Hilmi Yıldırım

7- Hakan Çağlar Erürker

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Bülent Tezcan

2 - Metin Lütfi Baydar

3 - Hüseyin Yıldız

4 - Mehmet Fatih Atay

5 - Tayfun Talipoğlu

6 - Ferda Çağlar Erkut

7 - Fulya Üstündağ

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Deniz Depboylu

2- Mehmet Beliğ Azbazdar

3- Hilmi Bolatoğlu

4- Musa İlhan

5- Hüsniye Kozan

6- Ahmet Özkan

7- Aydemir Durmuş

Halkların Demokratik Partisi

1- Doğan Erbaş

2- Nuri Keserci

3- Mahmut Nacar

4- Sevay Akkan Açıcı

5- Abdulnasır Subaşı

6- Ayfer Demirel

7- Mehmet Göcekli

BALIKESİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mahmut Poyrazlı

2- Sema Kırcı

3- Ali Aydınlıoğlu

4- Kasım Bostan

5- Mustafa Canbey

6- Hülya Kamçı

7- Hasan Demiraslan

8- Hasan Şafak

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Mehmet Tüm

2 - Ahmet Akın

3 - Namık Havutça

4 - Ensar Aytekin

5 - Fikret Şahin

6 - Ali Kemal Deveciler

7 - Ali Er

8 - Neşe Zengin İğdır

Milliyetçi Hareket Partisi

1- İsmail Ok

2- Recep Çetin

3- Bülent Başaran

4- Kamil Gültekin Öztürk

5- Mehmet İsmail Sakaroğlu

6- Zakir Yılmaz

7- Atilla Turhan

8- Hadi Selimoğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Cafer Çelik

2- Bedri Arık

3- Esengül Beşli

4- Faruz Nafiz Sayın

5- Ahmet Zeki Açıkgöz

6- Ayşe Işık

7- Hayrettin Şen

8- Gülistan Adsan

BARTIN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Yılmaz Tunç

2- Ahmet Bensiz

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Muhammet Rıza Yalçınkaya

2 - Aysu Bankoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Aynur Yıldırım

2- Tuncay Maden

Halkların Demokratik Partisi

1- Diren Cevahir Şen

2- Nur Sait Tekgül

BATMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ataullah Hamidi

2- Ziver Özdemir

3- Murat Çiçek

4- Adile Gürbüz

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Mansur Obut

2 - Orhan Cihan

3 - Hamit Keskin

4 - Kemal Demir

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Cemil Güzel

2- Ahmet Ercan Yıldırım

3- Turan Aytek Önalp

4- Ömer Kervan

Halkların Demokratik Partisi

1- Ayşe Acar Başaran

2- Mehmet Ali Aslan

3- Saadet Becerikli

4- Kadir Tunç

BAYBURT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Naci Ağbal

2- Şahap Kavcıoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Murat Bülbül

2 - Tahsin Demir

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Karabey Kadri Karaoğlu

2- Hidayet Yılmaztürk

Halkların Demokratik Partisi

1- Abdulkadir Canalır

2- Sevim Devrim

BİLECİK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Halil Eldemir

2- Ramazan Kurtulmuş

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Yaşar Tüzün

2 - Hüseyin Elmas

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ahmet Murat Köftecioğlu

2- Ahmet İşlek

Halkların Demokratik Partisi

1- Perihan Karakoç

2- Ömer Ege

BİNGÖL

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cevdet Yılmaz

2- Enver Fehmioğlu

3- Yusuf Coşkun

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Kazım Alınak

2 - Kemal Satıcı

3 - Hüseyin Negüzel

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Osman Beyaztaş

2- Ragıp Tümen

3- İbrahim Baran

Halkların Demokratik Partisi

1- Hişyar Özsoy

2- Mahmut Demirel

3- Hatice Kavran

BİTLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Vedat Demiröz

2- Mehmet Zeki Peker

3- Ahmet Çelik

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Veysi Uyanık

2 - Mustafa Kemal Çiçek

3 - İsmail Nacar

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Gökçe Zencir

2- Faik Er

3- Murat Açar

Halkların Demokratik Partisi

1- Mizgin Irgat

2- Mahmut Celadet Gaydalı

3- Habip Yeşiltepe

BOLU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ali Ercoşkun

2- Fehmi Küpçü

3- Fatih Metin

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Tanju Özcan

2 - Mehmet Burak Cop

3 - Elfaz Temiz

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Şükrü Gülez

2- Mihriban Yerlikaya

3- Metin Apaydın

Halkların Demokratik Partisi

1- Güner Yavuz

2- Nevzat Sancak

3- İbrahim Yolci

BURDUR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Bayram Özçelik

2- Reşat Petek

3- Kamil Özcan

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Mehmet Göker

2 - Kadir Koç

3 - Okan Kurd

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Alparslan Ahmet Dursun

2- Yılmaz Tunç

3- Hasar Uçar

Halkların Demokratik Partisi

1- Celal Çiçek

2- Betül Taylan

3- Halil Çay

BURSA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Müezzinoğlu

2- Efkan Ala

3- Emine Yavuz Gözgeç

4- Cemalettin Kani Torun

5- Hüseyin Şahin

6- İsmail Aydın

7- Zekeriya Birkan

8- Hakan Çavuşoğlu

9- Bennur Karaburun

10- Muhammet Müfit Aydın

11- Osman Mesten

12- Mustafa Esgin

13- Ahmet Kılıç

14- Cennet Cankılıç

15- Harun Akın

16- Bülent Büke

17- Murat Çakır

18- Dinçer Akyel

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Lale Karabıyık

2 - Ceyhun İrgil

3 - Orhan Sarıbal

4 - Erkan Aydın

5 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu

6 - Mustafa Şenyurt

7 - Asüde Şenol

8 - Nuray Çohan

9 - İsmet Karaca

10 - Deniz Baykal

11 - Şadi Özdemir

12 - İnan Keser

13 - Fatma Belgin Gökçe

14 - Fevzi Sayan

15 - Suna Soydaş

16 - Semih Özdemir

17 - Özkan Kayaoğlu

18 - Alpay Aydın

Milliyetçi Hareket Partisi

1- İsmet Büyükataman

2- Kadir Koçdemir

3- Tevfik Topçu

4- Fevzi Zırhlıoğlu

5- Hasan Toktaş

6- Ali Hayri Ozan

7- Mehmet Ali Adak

8- Gülten Kavut Sürücü

9- Hatice Deniz

10- Timur Özdemir

11- Sibel Özbudak

12- Sinan Bozkurt

13- Engin Er

14- Yusuf Güney

15- İnanç Bilgi Çakın

16- Mehmet Yılmaz

17- Muhammed Cihangir Kalkancı

18- Altan Özakın

Halkların Demokratik Partisi

1- Asiye Kolçak

2- Metin Kılıç

3- Şahin Akın

4- Fatma Özen Çerençe

5- Hüseyin Armağan

6- Mülkiye Eriş

7- Rahim Dede

8- Bertal Camkıran

9- Çiçek Çelebioğlu

10- Mehmet Deniz Büyük

11- Hadice Ateş

12- Yılmaz Adıyaman

13- Hamza Karaköse

14- Münesre Geçimli

15- Mehmet Ferit Çelik

16- Aygül Saklı

17- Muzaffer Yazıcı

18- Figen Ovat

ÇANAKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Bülent Turan

2- Ayhan Gider

3- Jülide İskenderoğlu

4- Mehmet Özkurnaz

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Muharrem Erkek

2 - Bülent Öz

3 - Metin Ümit Ural

4 - Adil Can

Milliyetçi Hareket Partisi

1- İbrahim Kürşat Tuna

2- Hatice Korkmaz

3- Mustafa Doğan

4- Mehmet Vehbi Tayyar

Halkların Demokratik Partisi

1- Özlem Ergun Açenal

2- Ömer Faruk Kırnıç

3- Adile Yalçın

4- Sinan Ekinci

ÇANKIRI

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Muhammet Emin Akbaşoğlu

2- Hüseyin Filiz

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Murat Berat Atalay

2 - Nermin Aydınlı

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Kadir Şekerci

2- Hüseyin Yakar

Halkların Demokratik Partisi

1- Selvinaz Göçmez

2- Hüseyin Karakaş

ÇORUM

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Salim Uslu

2- Ahmet Sami Ceylan

3- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt

4- Bekir Horuz

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Tufan Köse

2 - Muharrem Bozdoğan

3 - Dinçer Solmaz

4 - Saim Topgül

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Vahit Doğan

2- Aybüke Topçubaşı Ekici

3- Ercan Daşdan

4- Muhsin Kocasaraç

Halkların Demokratik Partisi

1- Şeref Karataş

2- Meliha Üşüdür

3- Ümit Küçükbayatlı

4- Hasibe Beyaz

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nihat Zeybekci

2- Sema Ramazanoğlu

3- Şahin Tin

4- Cahit Özkan

5- Osman Yüceliş

6- Emin Okkaya

7- Muhammed Bekir Ege

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Melike Basmacı

2 - Kazım Arslan

3 - Gülizar Biçer Karaca

4 - Adil Demir

5 - Ahmet Divarcı

6 - Halis Ödel

7 - Azmi Ermiş

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Emin Haluk Ayhan

2- Cafer Birtürk

3- Mehmet Uz

4- Mustafa Çırak

5- Halil Öztürk

6- Yurdahan Özhan

7- Efe Şahin

Halkların Demokratik Partisi

1- Perihan Üge

2- Ahmet Turhan

3- Emine Yalçın

4- Ayfer İnan

5- Özgür Çavuşoğlu

6- Ahmet Sarı

7- Cengiz Elbenzer

DİYARBAKIR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Galip Ensarioğlu

2- Ebubekir Bal

3- Abdullah Atik

4- Beran Çelik

5- Tahsin Arslan

6- Netice Arslan

7- Şafak Yontürk

8- Alaattin Parlak

9- Mehmet Fatih Kayhan

10- Aziz Alper Biten

11- Neşet Özden

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Naci Sapan

2 - Hüseyin Cihan Taşkıran

3 - İlhan Baran

4 - Hamit Fidan

5 - Nurdan Erdiş

6 - Serdar Kılıçoğlu

7 - Recep Leygara

8 - Emrah Anlı

9 - Aslı Açıkgöz

10 - Mehtap Uluba

11 - Engin Dayanık

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Teyar Karakoç

2- Ayşe Önen

3- Fevzi Yiğitkan

4- Ahmet Kaya

5- Recep Donat

6- Ömer Bozkaya

7- Şeyhmus Bilici

8- Mehmet İçli

9- Celalettin Yaylak

10- Kadir Yorulmaz

11- Saim Kayaalp

Halkların Demokratik Partisi

1- İdris Baluken

2- Nursel Aydoğan

3 -Nimetullah Erdoğmuş

4 -Feleknas Uca

5- Altan Tan

6- Çağlar Demirel

7- Ziya Pir

8- İmam Taşcıer

9- Sibel Yiğitalp

10- Edib Berk

11- Nesrin Hilal Şanlı

DÜZCE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Faruk Özlü

2- Fevai Arslan

3- Ayşe Keşir

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Zafer Teber

2- Zekeriya Yanmaz

3- Abdullah Şahin

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Osman Çakmak

2- Bahri Temeltaş

3- Celal Kasapoğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Neriman Birgül Hakan

2- Ali Şeker

3- Abdurrahman Oğuz

EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Rafet Sezen

2- Mustafa Mercan

3- Fahrettin Savcı

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdı̇n Bı̇rcan

3- Gürkan Güneser

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Gürsel Şimşek

2- Hüseyin Ülker

3- Nehir Çakar

Halkların Demokratik Partisi

1- Sedat Zımba

2- Halime Demirkapı

3- Mehmet Şerif Öner

ELAZIĞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Tahir Öztürk

2- Metin Bulut

3- Ömer Serdar

4- Ejder Açıkkapı

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Fatı̇h Gürsul

2- Fevzı̇ Şengezer

3- Yılbay Çelik

4- Lale Aydın

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Yavuz Temizer

2- Mesut Aksan

3- Mehmet Karaca

4- Bedri Bora Ertem

Halkların Demokratik Partisi

1- Orhan Demirbağ

2- Seydali Pörklü

3- Türkan Bingöl

4- İbrahim Bingöl

ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Sebahattin Karakelle

2- Serkan Bayram

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Erdoğan Özyalçın

2- Yalçın Tanrıverdi

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Hüseyin Seçer

2- Ahmet Kaya

Halkların Demokratik Partisi

1- Hasan Ulucan

2- Gülsüm Kaya

ERZURUM

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Recep Akdağ

2- Mustafa Ilıcalı

3- Zehra Taşkesenlioğlu

4- İbrahim Aydemir

5- Orhan Deligöz

6- Ahmet Yaptırmış

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Tuncer Aktaş

2- Yavuz Polat

3- Orhan Bozkurt

4- Haydar Bulut

5- Hakan Cebeci

6- Necip Aktaş

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Kamil Aydın

2- Ertürk Çimen

3- Zekai Kaya

4- Cezmi Polat

5- Gökhan Arslan

6- Seyfullah Hızarcı

Halkların Demokratik Partisi

1- Seher Akçınar Bayar

2- Kamil Aydın

3- İrfan Keskin

4- Zeliha Dündar

5- Zahir Uzun

6- Zeyni Mete

ESKİŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nabi Avcı

2- Harun Karacan

3- Emine Nur Günay

4- Yetkin Tetik

5- Ali Demirel

6- Yılmaz Altın

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Gaye Usluer

2- Utku Çakırözer

3- Cemal Okan Yüksel

4- Metin Tomsuk

5- Erdal Çakıcıer

6- Erdal Caferoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ruhsar Demirel

2- Metin Nurullah Sazak

3- Şenel Altun

4- Ahmet Muhammed Hızlan

5- Kezban Akkaya

6- Timur Faruk Yatmaz

Halkların Demokratik Partisi

1- Işık Polat

2- Nurettin Aldemir

3- Fatma Curka

4- Suat Tuncer

5- Mehmet Latif Çelebi

6- Nermin Kaya

GAZİANTEP

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Şimşek

2- Abdulhamit Gül

3- Ahmet Uzer

4- Şamil Tayyar

5- Canan Candemir Çelik

6- Abdullah Nejat Koçer

7- Abdulkadir Yüksel

8- Mehmet Erdoğan

9- Ali Şahin

10- Fikret Murat Tural

11- Muhammed Hakan Tanrıöver

12- Selami Yetkinşekerci

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Akif Ekici

2- Mehmet Gökdağ

3- Ali Peri

4- Coşkun Özkaya

5- Naci Kılıç

6- Hasan Şahin

7- Adile Merve Altınbaş

8- Fatma Kılıç

9- Mehmet Turan Gündoğdu

10- Cemal Çankaya

11- Hakan Korkmaz

12- Hasan Aktaş

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ümit Özdağ

2- Ertuğrul Tolga Orhan

3- Fevzi Koçoğlu

4- Mehmet Ejder Demir

5- Seyit Çapan

6- Mezine Sırakaya

7- Oğuzhan Şahin

8- Serdar Önel

9- Menderes Şahin

10- Halil Beyazay

11- Onur Önsel

12- Adem Kolsuz

Halkların Demokratik Partisi

1- Mahmut Toğrul

2- Yurdusev Özsökmenler

3- Osman Demirci

4- Emine Akkuş Çiçek

5- Hasan Sarı

6- Lami Çiçek

7- Sultan Bayındır

8- Emre Yücel

9- Selman Tutumlu

10- Yurdanur Mutlu

11- Mehmet Karaslan

12- Umut Baran

GİRESUN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nurettin Canikli

2- Cemal Öztürk

3- Sabri Öztürk

4- Adem Tatlı

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Bülent Yener Bektaşoğlu

2- Basri Gürsoy

3- İbrahim Akgün

4- Sevgi Utlu Güngör

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Orhan Erzurum

2- Yusuf Veziroğlu

3- Bora Kılıç

4- Yaşar İbaş

Halkların Demokratik Partisi

1- Filiz Çakır

2- Nalan Coşkun

3- Hasan Hüseyin Küçükaydın

4- Abdullah Erol

GÜMÜŞHANE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hacı Osman Akgül

2- Cihan Pektaş

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Evren Murat Öztekin

2- Rüstem Akdemir

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mustafa Canlı

2- Kamil Kılıç

Halkların Demokratik Partisi

1- Hayati Günal

2- Derya Uysal

HAKKARİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Budak

2- Mehmet Fırat

3- Abdulmecit Tarhan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Şükrü Çivi

2- Melek Çallı

3- Giyasettin Koç

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mıktat Kırmıt

2- Barış Cengizbay

3- Fatih Sökmen

Halkların Demokratik Partisi

1- Selma Irmak

2- Nihat Akdoğan

3- Abdullah Zeydan

HATAY

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Adem Yeşildal

2- Orhan Karasayar

3- Mehmet Öntürk

4- Fevzi Şanverdi

5- Hacı Bayram Türkoğlu

6- Filiz Özçörekçi

7- İbrahim Naci Yapar

8- Mehmet Hacıoğlu

9- Canan Kahraman Hattapoğlu

10- Ahmet Demirtaş

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Hilmi Yarayıcı

2- Mevlüt Dudu

3- Serkan Topal

4- Birol Ertem

5- Mehmet Riyat Kırmızıoğlu

6- Servet Mullaoğlu

7- Döndü Dilan Bedir

8- Mehmet Gözel

9- Bilgen Duman

10- Nermin Yıldırım Kara

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Necmettin Ahrazoğlu

2- İbrahim Gül

3- Mehmet Akif Terzi

4- Adnan Akdaş

5- Adnan Açıkel

6- Mustafa Özçelik

7- Ferhat Küçükler

8- İlknur Tuna

9- Kamil Akdoğan

10- Serhat Tabanca

Halkların Demokratik Partisi

1- Servet Kavukoğlu

2- Şükran Dağ Cabir

3- Kerem Nalbant

4- Bedi Duman

5- Ercüment Kimyon

6- Muhsine Taşan

7- Mehmet Oğur

8- Semire Buz

9- Özgür Aydın

10- Çetin Sakallı

IĞDIR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nurettin Aras

2- Mustafa Buluş

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Halil Duman

2- Gülay Aras

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Yakup Kumtepe

2- Muharrem Çeçen

Halkların Demokratik Partisi

1- Mehmet Emin Adıyaman

2 - Kıznaz Türkeli

ISPARTA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Sait Yüce

3- Haydar Kemal Kurt

4- Gülsüm Tunçbilek

Cumhuriyet Halk Partisi

1- İrfan Bakır

2- İsa Önder Dinçtürk

3- Mustafa Ceyhan

4- İzzet Beydoğan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Nuri Okutan

2- Ahmet Ziya Nuhoğlu

3- İbrahim Yıldırım

4- Hakan Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi

1- Bahadır Çopur

2- Hakan Ekin

3- Ömer Kartal

4- Fatma Sibel Melike

İSTANBUL 1. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - İsmail Kahraman

2 - Mustafa Ataş

3- Mihrimah Belma Satır

4 - Erol Kaya

5 - Ahmet Berat Çonkar

6 - Berat Albayrak

7 - İsmet Uçma

8 - Metin Külünk

9 - Ravza Kavakcı Kan

10 - Azmi Ekinci

11- Osman Boyraz

12 - Hasan Turan

13 - Hasan Sert

14 - Mehmet Ali Pulcu

15 - Hurşit Yıldırım

16 - Hulusi Şentürk

17 - Orhan Birdal

18 - Şebnem Kocakelçi

19 - Hakkı Şanlı

20 - Erdal Yılmaz

21 - Ayşe Kartal

22 - Mustafa Demiral

23 - Mustafa Özmen

24 - Hacer Aktürk

25 - Alim Erdemir

26 - Coşkun Koç

27 - Hasan Ekmen

28 - Ayser Soy

29 - Muhammet Ali Kumru

30 - Mehmet Hüsrev

31 - Ramazan Bulum

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Şafak Pavey

2 - Gamze Akkuş İlgezdi

3 - Gürsel Tekin

4 - Barış Yarkadaş

5 - Mehmet Akif Hamzaçebi

6 - Mahmut Tanal

7 - İlhan Kesici

8 - Oğuz Kaan Salıcı

9 - Onursal Adıgüzel

10 - Ali Özcan

11 - Yakup Akkaya

12 - Metin Ağırman

13 - Kadir Gökmen Öğüt

14 - Cem Haydar Bektaş

15 - Birsen Tursun Demirel

16 - İrfan Karacan

17 - Berhan Şimşek

18 - Derya Şentürk

19 - Necdet Saraç

20 - Hasan Uzunyayla

21 - İlkay Orhan

22 - Erkan Başboğa

23 - Nurettin Sarıbal

24 - Hüsniye Kaya

25 - Özgen Nama

26 - Süleyman Güzel

27 - İsmail Altay

28 - Süleyman Bayraktutan

29 - Havana Başaran

30 - Umut Çakır

31 - Yelda Gargun

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

3- Uygar Suphi Aktan

4- Ahmet Turgut

5- Sabri Şenel

6- Ekrem Düzgün

7- Umur Arıkan

8- Elif Gonca Akdeniz

9- Dursun Çolak

10- Ömer Faruk Ekşi

11- Alper Kaan Boran

12- Şevket Talha Apuhan

13- Cihan Tufan

14- Başar Ünal

15- Arif Tevetoğlu

16- Leman Süheyla Soylu

17- Aydın İşkur

18- Fatih Eryılmaz

19- Korkut Kutluata

20- Salih Balak

21- Aslı Ergün

22- Cemal Acar

23- Kamer Kemal Özşık

24- Mustafa Yalnız

25- Yaşar Kapucu

26- Hülya Azimli

27- Ünal Kaya

28- Kenan Cem Tokay

29- Emine Saadet Karlıbel

30- Banu Dağdeviren

31- Bilal Sarıyar

Halkların Demokratik Partisi

1 - Selahattin Demirtaş

2 - Hüda Kaya

3 - Turgut Öker

4 - Serpil Kemalbay Pekgözegü

5 - Abdullah Alagöz

6 - Arife Çınar

7 - Orhan Atilla

8 - Ferhat Öner

9 - Hülya Avşar

10 - Musa Piroğlu

11 - Halime Yavuz

12 - Murat Mıhçı

13 - Sevgi Örünç

14 - Sezin Uçar

15 - Mustafa Taşdelen

16 - Kübra Meltem Mollaoğlu

17 - Bayram Yaşlı

18 - Burcu Demirbaş

19 - Muhittin Aslanboğa

20 - Selda Karafazlı Kurşun

21 - Dılşad Canbaz

22 - Rıza Karaman

23 - Hürriyet Özçelik

24 - Mehmet Salih Taşdemir

25 - Ayşegül Taşçı

26 - Nurhan Yıldırım

27 - Rumet Serhat

28 - Metin Eroğlu

29 - Birgün Hizal

30 - Aytekin Demir

31 - Şadiye Koçkar

İSTANBUL 2. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - Hayati Yazıcı

2 - Volkan Bozkır

3 - Burhan Kuzu

4- Ayşe Nur Bahçekapılı

5 - Fatma Betül Sayan Kaya

6- Ekrem Erdem

7 - Aziz Babuşcu

8 - Durmuş Ali Sarıkaya

9 - Şirin Ünal

10 - Fatma Benli

11 - Hüseyin Bürge

12 - Haydar Ali Yıldız

13 - Ahmet Hamdi Çamlı

14 - Markar Eseyan

15 - Oktay Saral

16 - Cemal Vanlıoğlu

17 - Ayşegül Esra Atik

18 - Perihan Toğay

19 - Erol Adayılmaz

20 - Yavuz Değirmenci

21 - Gülver Erdem

22 - Mehmet Akif Köse

23 - Ömer Faruk Aydemir

24 - Buğra Babur

25 - Mahmut Bayat

26 - Emre Ete

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Selina Doğan

2 - Aykut Erdoğdu

3 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu

4 - Dursun Çiçek

5 - Süleyman Sencer Ayata

6 - Gülay Yedekci

7 - Kadri Enis Berberoğlu

8 - Didem Engin

9 - Mustafa Sarıgül

10 - Yüksel Mansur Kılınç

11 - Melda Onur

12- Çetin Soysal

13 - Cengiz Alp

14 - Hülya Çiğdem Anad İbrahimhakkıoğlu

15 - Gül Yüksel

16 - Zeynel Öztürk

17 - İnan Güney

18 - Özgür Koçak

19 - Güven Karataş

20 - Mustafa Ozan Şer

21 - Yusuf Ergüven

22 - Kemal Büyükbayrak

23 - Fatma Genç

24 - Fidan Aslan Eroğlu

25 - Kadir Demirgöz

26 - Halit Özyurt

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu

2- Celal Adan

3- Mehmet Kılıç

4- Mehmet Aslan

5- Özcan Pehlivanlıoğlu

6- Feti Yıldız

7- Ali Derindağ

8- Başbuğ Pınarbaşı

9- Hakan Özbay

10- Füsun Kayan Ardamar

11- Muhammed Emin Özkurt

12- Gülru Vardar

13- Tuğba Turgan

14- Gürkan Teoman

15- Zehra Aylin Alemdar

16- Ömer Ökten

17- Ender Öztürk

18- Metin Kılıç

19- Rıza Erol

20- Sevgi Vardarlı İnal

21- Alaaddin Uludağ

22- Harun Yılmaz

23- Mahmut Mert Ersin

24- Mustafa Yılmaz

25- Uğur Aras

26- Selçuk Şişman

Halkların Demokratik Partisi

1 - Celal Doğan

2 - Filiz Kerestecioğlu

3 - Sezai Temelli

4 - Şerife Erbay

5 - Zahit Mutlu

6 - Nurten Ertuğrul

7 - Saime Oğuzhan

8 - Fırat Epözdemir

9 - Gülsüm Ağaoğlu

10 - Abdullah Baranuğurlu

11 - Hülya Osmanağaoğlu

12 - Eyüp Güneysen

13 - Beste Kaplan

14 - Mehmet Saltoğlu

15 - Selda Çelik

16 - Semra Türk

17 - Salih Şahin

18 - Musa Değirmenci

19 - Feride Elçin

20 - Hadi Boral

21 - Turhan Arslan

22 - Mehmet Erdoğan

23 - Ebru Özdemir

24 - Kurtuluş Sunal

25 - Abdullah Tayboğan

26 - Servet Güzel

İSTANBUL 3. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - Mehmet Mehdi Eker

2 - Mustafa Şentop

3 - Mehmet Doğan Kubat

4 - Serap Yaşar

5 - Feyzullah Kıyıklık

6 - Mehmet Muş

7 - Nureddin Nebati

8 - Mehmet Metiner

9 - Harun Karaca

10 - Tülay Kaynarca

11 - Mustafa Yeneroğlu

12 - Erkan Kandemir

13 - Halis Dalkılıç

14- Mürteza Zengin

15 - Yıldız Seferinoğlu

16 - Abdullah Başçı

17 - Yunus Ergüne

18 - Tülin Mazlumoğlu Kestane

19 - Ahmet Aydın

20 - Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

21 - Abdullah Sadıksoy

22- Müzemmil Hevadpal

23 - Resul Kurt

24 - Yeşil Aytulum Turut

25 - Zekiye Çapan

26 - Murat Çelik

27 - Memet Emin Ertekin

28 - Hasene Çapar

29 - Haşim Taşkıran

30 - Yasin Zülbaharoğlu

31 - Hüseyin Koyuncu

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Bihlun Tamayligil

2 - İlhan Cihaner

3 - Engin Altay

4 - Ali Şeker

5 - Erdoğan Toprak

6 - Eren Erdem

7 - Mehmet Bekaroğlu

8 - Zeynel Emre

9 - Sibel Özdemir

10 - Seyhan Erdoğdu

11 - Fevzi Gümüş

12- Emine Gülizar Emecan

13 - Ümran Köksüz

14 - Gökhan Gümüşdağ

15 - Süleyman Çelebi

16 - Çetin Çapan

17 - Efkan Bolaç

18 - Özgür Karabat

19 - Hüseyin Özkahraman

20 - Erhan Bozan

21 - Cenk Sidar

22 - Mehtap Albayrak

23 - Rza Akpolat

24 - Kemal Çebi

25 - Şahanım Meter

26 - Taşkan Uysal

27 - Selçuk Müsnat Hazinedar

28 - Özlem Durdağı Dokuyucu

29 - Türkan Kebeci

30 - Başak Merih Eriçok

31 - Seda Önder

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Atila Kaya

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

4- Fuat Çakıroğlu

5- Mehmet Müftüoğlu

6- Erdem Karakoç

7- Hayati Arkaz

8- Celal Karapınar

9- Ayşe Bıçak

10- Ahmet Savaş Çolak

11- Didem Karataş

12- Bahattin Şengül

13- Serdar Öktem

14- Halit Tuna

15- Merrin Hasipoğlu

16- Ekrem Sarısoy

17- Ali Karadeniz

18- Çetin Şamiloğlu

19- Muammer Recep Çeliktaş

20- Mesut Yıldırım

21- Fazlı Yurdabak

22- Akın Aydın

23- Metin Karayazı

24- Bünyamin Çiftçi

25- Osman Nuri Toraman

26- Serap Funda Akyıldız

27- Uygar Oran Öztürk

28- Yakup Görenç

29- Orhan Can

30- Ahmet Murat Arpacı

31- Bekir Sıtkı Karausta

Halkların Demokratik Partisi

1 - Pervin Buldan

2 - Garo Paylan

3 - Erdal Ataş

4 - Ali Kenanoğlu

5 - Emine Beyza Üstün

6 - Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu

7 - Abdulhakim Daş

8 - Şefika Gürbüz

9 - Cüneyt Caniş

10 - Ahmet Yaşlı

11 - Safiye Akdağ

12 - Erkan Metin

13 - Elif Bulut

14 - Yakup Mavzer

15 - Süleyman Turgut

16 - Zeki Korkmaz

17 - Muazzez Töre

18 - Abdulcelil Öztekin

19 - Ceylan Yılmaz

20 - Çetin Yılmaz

21 - Sidar Duman

22 - Mustafa Kızılkaya

23 - Zehra Şahin Yeşil

24 - Leyla Yıldız

25 - Nuray Çakar

26 - Kadri Görgü

27 - Dilek Sultan Nayman

28 - Gülsever Çetin

29 - Ramazan İlhan

30 - Servet Erçıktı

31 - Dicle Aytuğ

İZMİR 1. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - Binali Yıldırım

2 - Mahmut Atilla Kaya

3 - Hüseyin Kocabıyık

4 - Necip Kalkan

5 - Cemal Bekle

6 - Ayşe Engür

7 - Fevzi Bayram

8 - Maksut Karaosman

9 - Mehmet İlkbahar

10 - Gürbüz Akbulut

11 - Zerrin Kara

12 - Ahmet Eroğlu

13 - Enes Uzunlar

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Selin Sayek Böke

2 - Musa Çam

3 - Ahmet Tuncay Özkan

4 - Tacettin Bayır

5 - Özcan Purçu

6 - Ali Yiğit

7 - Murat Bakan

8 - Muhsin Kurt

9 - Ali Hıdır Uludağ

10 - Ednan Arslan

11 - Sevda Erdan Kılıç

12 - Nilay Kökkılınç

13 - Muzaffer Emir Cömert

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Oktay Vural

2- Senem Kılıç

3- Aslan Savaşan

4- Selahattin Şahin

5- Halit Dalgıç

6- Naci Düz

7- Fikri Atılbaz

8- Hüsnü Gürhan Seçkiner

9- Kutlay Önder

10- İsmail Kurt

11- Nimet Uygar

12- Suat Oğuz

13- İshak Gündüz

Halkların Demokratik Partisi

1 - Ertuğrul Kürkçü

2 - Mülkiye Birtane

3 - Recep Aydemir

4 - Semra Uzunok

5 - Bayram Ercan

6 - Derya Öz

7 - Ömer Balkaş

8 - Latife Canan Kaplan

9 - Ahmet Önerge

10 - Ayşe Erkek

11 - Abuzer Kılınç

12 - Nevzat Alkan

13 - Nihat Yıldırım

İZMİR 2. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - Fatma Seniha Nükhet Hotar

2 - İbrahim Mustafa Turhan

3 - Hamza Dağ

4 - Kerem Ali Sürekli

5 - Nesrin Ulema

6 - Tansu Kaya

7 - Bilal Kırkpınar

8 - Ali Sedat Şenbaş

9 - Meltem Ergin

10 - Veysel Güldoğan

11 - Emin Sefa Kayacan

12 - Hale Yılmaz

13 - Cemal Bahçıvan

Cumhuriyet Halk Partisi

1 - Zeynep Altıok

2 - Kemal Kılıçdaroğlu

3 - Zekeriya Temizel

4 - Mustafa Ali Balbay

5 - Aytun Çıray

6 - Atila Sertel

7 - Kamil Okyay Sındır

8 - Ali Engin

9 - Hüseyin Sezer

10 - Ülkümen Rodoplu

11 - Ali Kemal Elitaş

12 - Sibel Parmaksız

13 - Nurgül Uçar Aktuğ

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ahmet Kenan Tanrıkulu

2- Sueda Neslihan Çelik

3- Murat Koç

4- Yalçın Koçyiğit

5- Hatice Bölük

6- Ahmet Fatih Okuroğlu

7- Recep Akan

8- Taşkın Işık

9- İsmail Balkan

10- Rahime Dönmez

11- Serdar Mersin

12- Suavi Tuncay

13- Mustafa Çintaş

Halkların Demokratik Partisi

1 - Müslüm Doğan

2 - Gülistan Kılıç Koçyiğit

3 - Süleyman Gündüz

4 - Eylem Yıldız

5 - İbrahim Akın

6 - Nimet Nazlı Masatçı Ziyan

7 - Cemal Bıçak

8 - Hüseyin Az

9 - Hediye Tekin

10 - İmdat Ataş

11 - Ülkü Yalçınkaya

12 - Ayşe Özen

13 - Hamdi Öztürk

KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1 - Mahir Ünal

2 - Veysi Kaynak

3 - Nursel Reyhanlıoğlu

4 - Celalettin Güvenç

5 - Mehmet Uğur Dilipak

6 - Mehmet İlker Çitil

7 - İmran Kılıç

8- Oğuzkan Güzel

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Ali Öztunç

2- Alper Keten

3- Eylem Çağraş

4- İnan Kesen

5- Mehtap Koçak

6- Mustafa Gedik

7- Yunus Pınar

8- Bilge Kağan Taşkesen

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Fahrettin Oğuz Tor

2- Sefer Aycan

3- Zekeriya Öztürk

4- Şule Arıkan

5- Mustafa Bastırmacı

6- Neslihan Koca Nergiz

7- Mustafa Bölükbaşı

8- Ayşe Aras

Halkların Demokratik Partisi

1- Aziz Tunç

2- Ayşenur Vaizoğlu

3- Ali Gencer

4- Nuran İmir

5- Emre Genç

6- Meryem Yıldız

7- Kifayet Ceylan

8- Mehmet Serkan Öztürk

KARABÜK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Ali Şahin

2- Burhanettin Uysal

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Erdoğan Dincel

2- Gülsün Beniç

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Adem Kar

2- Osman Aydın

Halkların Demokratik Partisi

1- Sadık Uçak

2- Zekeriya Yıldırım

KARAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Recep Konuk

2- Recep Şeker

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Saim Sezen

2- Yakup Selvi

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ali Gürel

2- Mehmet Ural

Halkların Demokratik Partisi

1- Sami Acar

2- Şadiye Yurtsever

KARS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Arslan

2- Yusuf Selahattin Beyribey

3- Suat Ögel

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Selami Yiğit

2- Aysel BoyCengiz Daşdemir

3- Saffet Özdemir

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Erkan Koçali

2- Tuncay Aydın

3- Murat Sağlam

Halkların Demokratik Partisi

1- Ayhan Bilgen

2- Şafak Özanli

3- Önder Fidanboy

KASTAMONU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hakkı Köylü

2- Metin Çelik

3- Murat Demir

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Hüseyin Selami Çelebioğlu

2- Yılmaz Karakoç

3- Orhan Dana

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Emin Çınar

2- Cihan Çetin

3- Sevda Saydam İrgin

Halkların Demokratik Partisi

1- Seçkin Kır

2- Yeter Özdemir

3- Zeynel Şentürk

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Özhaseki

2- Taner Yıldız

3- Mustafa Elitaş

4- İsmail Tamer

5- Hülya Nergis

6- İsmail Emrah Karayel

7- Sami Dedeoğlu

8- Avşar Aslan

9- Kadir Can Gökalp

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Çetin Arık

2- İbrahim Bahçecioğlu

3- Aşkın Genç

4- Ziya Alpköse

5- Tülin Temel

6- Şefika Aslı Eskici

7- Mustafa Utku Sarı

8- Kıvılcım Akdağ

9- Nazlı Erdoğan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Yusuf Halaçoğlu

2- Ali Kilci

3- Süleyman Korkmaz

4- Kamil Karamete

5- Mehmet Özmen

6- Mehmet Göçmen

7- Ercan Avcı

8- Salih Güdelek

9- Ezgi Tipi

Halkların Demokratik Partisi

1- Sultan Özcan

2- Galip Güler

3- Nuran Ergen Kılıç

4- Mehmet Bayrak

5- Funda Temel

6- Güzel Özden

7- Tülay Kılınç Deniz

8- Fırat Altunoğlu

9- Tahirhan Sayyiğit

KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ramazan Can

2- Abdullah Öztürk

3- Mehmet Demir

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Hasan Biçer

2- Mustafa Demiral

3- Adem Şahin

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Seyit Ahmet Göçer

2- Tacettin Silsüpür

3- Abdullah Peköz

Halkların Demokratik Partisi

1- Şahin İşpara

2- Bendigar Cengiz

3- Gülhan Akıncı

KIRKLARELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Selahattin Minsolmaz

2- Turhan Altıntel

3- Aytaç Aksoy

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

3- Mehmet Tuna Soykan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Selçuk Yılmaz

2- Hüsnü Cumalı

3- Oktay Kahve

Halkların Demokratik Partisi

1- Emine Nilüfer Ataman

2- Mehmet Boztemir

3- Maşallah Köysü

KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Salih Çetinkaya

2- Mikail Arslan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Osman Kök

2- Mehmet Ali Ekici

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Cemil Yıldırım Türk

2- Eftal Avşar

Halkların Demokratik Partisi

1- Onur Şahin

2- Ferdane Şevval Kızıl

KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Reşit Polat

2- Mustafa Hilmi Dülger

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Ali Tuna

2- Reşit Tayfun Alan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mustafa Yün

2- Mehmet Özaytürk

Halkların Demokratik Partisi

1- Kasım Kısa

2- Hatice Sezgin

KOCAELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Fikri Işık

2- Radiye Sezer Katırcıoğlu

3- Zeki Aygün

4- İlyas Şeker

5- Mehmet Akif Yılmaz

6- Sami Çakır

7- Cemil Yaman

8- Ayşe Müge Olşen

9- Halit Çokan

10- Erkan Aksoy

11- Şener İnce

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

4- Turan Dumlu

5- Cuma Karavar

6- Mehmet Tamer Solakoğlu

7- Kemal Nişancı

8- Utkan Güneş

9- Asude Fırat Özkan

10- Yakup Törk

11- Müzeyyen Topçu Tan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Saffet Sancaklı

2- Lütfü Türkkan

3- Ahmet Yeşil

4- Arif Gülen

5- Serdar Kaman

6- Musa Coşkun

7- Dijle Akın

8- Osman Beniz

9- Kürşat Sönmez

10- Derya Çavdar

11- İsmail Okumuş

Halkların Demokratik Partisi

1- Ali Haydar Konca

2- Zakire Dündar Aydin

3- İbrahim Ergin

4- Sevda Özer

5- Hasan Sancar

6- Bedia Salhan

7- Ahmet Okuyucular

8- Ayten Yılmaz

9- Turan Yalçınkaya

10- Diba Aslan

11- Sevgil Olan

KONYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Davutoğlu

2- Mustafa Baloğlu

3- Hüsnüye Erdoğan

4- Ahmet Sorgun

5- Ziya Altunyaldız

6- Muhammet Uğur Kaleli

7- Leyla Şahin Usta

8- Mehmet Babaoğlu

9- Abdullah Ağralı

10- Halil Etyemez

11- Hacı Ahmet Özdemir

12- Ömer Ünal

13- Mustafa Efe

14- Ahmet Özdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Mustafa Hüsnü Bozkurt

2- Ali Cemal Cömert

3- Gülsüm Filorinalı

4- Mehmet Turgay Bilge

5- Deniz İndibi Çelik

6- Hüseyin Yağcı

7- Musa Gökçe

8- Emine Balık

9- Mehmet Gayretli

10- Necati Sarıhan

11- Sefer İpek

12- Hakkı Dindar

13- Dursun Kaplan

14- Orhan Kaya

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mustafa Kalaycı

2- Mustafa Sait Gönen

3- Hüseyin Oprukçu

4- Sevil Sargın

5- Bulduk Özdemir

6- Faruk Sonkaya

7- Halil Ayhan

8- Pınar Gülsoy

9- Osman Nuri Atçeken

10- Temmuz Şemin

11 - Şükrü Portakal

12 - Ahmet Yücel

13 - Altan Altıok

14 - Abdullah Yıldırım

Halkların Demokratik Partisi

1- Hüseyin Özkan

2- Şaziye Şener

3- Kamuran Tekin

4- Serap Kaya

5- Adnan Seyhan

6- Hamide Kaya

7- Hüseyin Mertoğlu

8- Eylem Almaz

9- Mehmet Ulusoy

10- Nuriye Pervin Başer

11- Ahmet Erdoğan

12- Mustafa Yavaşoğlu

13- Mehmet Latif Akçin

14- Tuna Kayalar

KÜTAHYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Şükrü Nazlı

2- Vural Kavuncu

3- İshak Gazel

4- Ahmet Tan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Ali Fazıl Kasap

2- Fisun Yıldız

3- Hüseyin Dalkılıç

4- Hüsnü İnanç

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Alim Işık

2- Agah Lütfü Bilen

3- Osman Ertürk

4- Buket Güngör

Halkların Demokratik Partisi

1- Özcan Kılıç

2- İbrahim Uzen

3- Aysun Cerek

4- Fatma Beyhan Eroğluer

MALATYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Öznur Çalık

2- Taha Özhan

3- Mustafa Şahin

4- Nurettin Yaşar

5- Bülent Tüfenkci

6- Ufuk Önalan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Veli Ağbaba

2- Erdem Hüsnü Aslanoğlu

3- Berna Karadaş

4- Memba Kuşcu

5- Yusuf Sürücü

6- Etem Körükmez

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Fikret Şinasi Kazancıoğlu

2- Hakan Yılmaz

3- Güzin Koçak

4- Hakan Kalkan

5- Serdar Yıldız

6- M. Ali Özpolat

Halkların Demokratik Partisi

1- Aydın Erdoğan

2- Perihan Yücekaya

3- Şemsettin Polat

4- Ebru Ergen Korkmaz

5- İbrahim Ulutaş

6- Abuzer Yavaş

MANİSA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Selçuk Özdağ

2- Recai Berber

3- Uğur Aydemir

4- Murat Baybatur

5- İsmail Bilen

6- Güzide İçen Kasap

7- Ergün Karaoğlu

8- Ozan Erdem

9- Nevzat Büküm

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Özgür Özel

2- Mazlum Nurlu

3- Tur Yıldız Biçer

4- Mustafa Başgülşen

5- Sabri Temel

6- Abdullah Saka

7- Zerrin Mastan

8- Hayriye Hacet

9- Hakan Tatar

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Erkan Akçay

2- Osman Oktay

3- Mehmet Memiş

4- Engin Kabadağ

5- İhsan Temel

6- Cemal Murat Erim

7- Mustafa Uncu

8- Seval Başkesen

9- Erkan Öztürk

Halkların Demokratik Partisi

1- Mustafa Avci

2- Yüksel Budak

3- Abidin Başboğa

4- Sema Sünbül

5- Cumali Yıldız

6- Ömer Taşkın

7- Hamit Barutçu

8- Aytekin Karapaça

9- Dilan Onuk

MARDİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Orhan Miroğlu

2- Ceyda Çankırı

3- Süleyman Çelik

4- Abdullah Erin

5- Veysi Kaya

6-Ahmet Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Mehmet Muhittin Araç

2- Abdülvahap Ay

3- Bayram Adnan Kaya

4- Abdülaziz Sayğın

5- Abdulhalim Taş

6 - Rıdvan Duyan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Behlül Murat Maral

2- Mustafa Kürşad İşler

3 - Kadir Cifçi

4- Cengiz Çetinöz

5- Serdar Gök

6- Mehmet Salih Karaaslan

Halkların Demokratik Partisi

1- Mithat Sancar

2- Gülser Yıldırım

3- Erol Dora

4- Ali Atalan

5- Enise Güneyli

6- Erol Güler

MERSİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Lütfi Elvan

2- Yılmaz Tezcan

3- Ali Cumhur Taşkın

4- Hacı Özkan

5- Zeynep Gül Yılmaz

6- Alpaslan Gürgenç

7- Halit Çortul

8- Taner Boz

9- Nafiz Deniz

10- Koral Parça

11- Adem Ali Keskin

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Hüseyin Çamak

2- Durmuş Fikri Sağlar

3- Aytuğ Atıcı

4- Serdal Kuyucuoğlu

5- Sibel Gazi Tabel

6- Ebru Çalışkan

7- Seyit Özananar

8- Semra Kabasakal

9- Nevin Zaimoğlu

10- Celal Çelik

11- Şerife Arıcı Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Oktay Öztürk

2- Baki Şimşek

3- Ali Öz

4- Ali Yücelen

5- Duran Kara

6- Mehmet Ali Gökmen

7- Ali Rıza Bozkurt

8- Hüseyin Ateş

9- Özgür Özcan

10- Mustafa Kunt

11- Hayal Funda Önder

Halkların Demokratik Partisi

1- Dengir Mir Mehmet Fırat

2- Çilem Küçükkeleş

3- Mehmet Alıç

4- İkram Vural

5- Aladin Ateş

6- Pelin Kahiloğulları

7- Özlem Şen

8- Haluk Çeliktaş

9- Gülhan Özlü

10- Süleyman Eroğlu

11- Hülya Doğan

MUĞLA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hasan Özyer

2- Nihat Öztürk

3- Elvan Göçer

4- Muhittin Kayabaş

5- Mehmet Tire

6- İsmail Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Akın Üstündağ

2- Ömer Süha Aldan

3- Nurettin Demir

4- Burak Erbay

5- Emrah Doğu

6- Süleyman Girgin

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Erdoğan

2- Asım Başaran

3- Hacı Çelik

4- Nuri Öztürk

5- Nazmi Eyibilir

6- Uğur Salih Eroğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Münevver Hürriyet Karadeniz

2- Mehmet Polat

3- Perihan Resuloğulları

4- Ayla Ableyla

5- Diba Yıldız

6- Mehmet Emin Gers

MUŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Emin Şimşek

2- Abdulselam Er

3- Medeni Çağlar

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Mustafa Fırat

2- Yıldırım Paçal

3- Ekrem Dizdaroğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Tarkan Dede

2- Adnan Subaşı

3- Önder Özdemir

Halkların Demokratik Partisi

1- Burcu Çelik Özkan

2- Ahmet Yıldırım

3- Nimet Sezgin

NEVŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Açıkgöz

2- Murat Göktürk

3- Ebubekir Gizligider

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Osman Fahri Ertik

2- Mehmet Seyhan Duru

3- Fulya Gülşen Altınsoy

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Varol

2- Sait Yüksel

3- Hüseyin Ödemiş

Halkların Demokratik Partisi

1- Kevser Yalçın

2- İrfan Turan

3- Gülfer Keskin

NİĞDE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Alpaslan Kavaklıoğlu

2- Erdoğan Özegen

3- Yaşar Ataç

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Ömer Fethi Gürer

2- Sevgi Özbek

3- Ramazan Ertan

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Vedat Bayram

2- Ahmet Özbek

3- Gökhan Budak

Halkların Demokratik Partisi

1- İpek Ekrem

2- Hamza Özkan

3- Selahattin Aras

ORDU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Numan Kurtulmuş

2- Oktay Çanak

3- Metin Gündoğdu

4- Ergün Taşcı

5- Mehmet Kara

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

3- İsa Maral

4- Nuray Ataoğlu

5- Zekai Sana

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Onur Şahin

2- Ahmet Fidan

3- Taner Arslan

4- Davut Şahin

5- Ömer Baş

Halkların Demokratik Partisi

1- Atilla Aytemur

2- Tülay Koçak

3- Mesut Bilgi

4- Fatma Yalçınkaya

5- Ali Osman Güngör

OSMANİYE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Suat Önal

2- Mücahit Durmuşoğlu

3- Mehmet Remzi Coşkun

4- Abdullah Belet

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Nihat Çerçi

2- Galip Kutlu Haktan

3- Serpil Düzgün

4- Zeynel Demirbüker

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Devlet Bahçeli

2- Ruhi Ersoy

3- Adnan Sarıdoğan

4- Ahmet Canlı

Halkların Demokratik Partisi

1- Hatice Betül Çelebi

2- Mehmet Atış

3- Abdulselam Kılıç

4- Latif Kaplan

RİZE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hasan Karal

2- Hikmet Ayar

3- Osman Aşkın Bak

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Kemal Köymen

2- Çetin Keçeli

3- Ali Şahinler

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Osman Cem Kazmaz

2- Güldane Pınar

3- Süheyla Selimoğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Turgay Köse

2- Mustafa Yıldız

3- Mevlüde Çelebi

SAKARYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ayhan Sefer Üstün

2- Şaban Dişli

3- Mustafa İsen

4- Ali İhsan Yavuz

5- Recep Uncuoğlu

6- Nuray Sağıroğlu

7- Recep Hacıeyüpoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Engin Özkoç

2- Hüseyin Avni Şahin

3- Erdoğan Isır

4- Ayhan Bal

5- Elif Asiye Başer

6- Ayşe Kılıç

7- İlker Yılmaz

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Zihni Açba

2- Ali Rıza Acartürk

3- İsmail Kamil Doğancı

4- Ahmet Pehlivan

5- Melikşah Budak

6- Metin Güneş

7- Türker Ergül

Halkların Demokratik Partisi

1- Neslin Gümüş

2- Dursun Yıldız

3- Ayşegül Altıntaş

4- Cumhur Atay

5- Müşerref Serap Işık

6- Figen Karataş

7- Ali Çoprak

SAMSUN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Akif Çağatay Kılıç

2- Çiğdem Karaaslan

3- Ahmet Demircan

4- Fuat Köktaş

5- Hasan Basri Kurt

6- Orhan Kırcalı

7- Yılmaz Hocaoğlu

8- Hüseyin Avni Çatal

9- Osman Aker

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Kemal Zeybek

2- Hayati Tekin

3- Şaban Sevinç

4- Neslihan Hancıoğlu

5- Müşfik Veysel Erdoğan

6- Fatma Necile Çokay

7- Dürdane Kılıç

8- Cem Yılmaz

9- Nurcihan Tomrukçu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Erhan Usta

2- Hüseyin Edis

3- Yücel Şahin

4- İbrahim Yılmaz

5- Ayhan Cengiz

6- Suat Ortahisar

7- Dilek Kiraz Deniz

8- Yakup Akın

9- Mine Kaya

Halkların Demokratik Partisi

1- İlhan Cüre

2- Ümide Aysu

3- Sait Kocaman

4- Nuray Bedirkurum

5- Ahmet Çağın

6- Emre Sarı

7- Birsen Aydın

8- Abdurraman Karadeniz

9- Ramazan Çavdar

SİİRT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Yasin Aktay

2- Feyzi Sevgili

3- Lokman Özcan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Cemal Silah

2- Özlem Gediz

3- Mehmet Ali Engin Koyuncu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Abdullah Bayram

2- Erhan Özgen

3- Hakan Yakışan

Halkların Demokratik Partisi

1- Kadri Yıldırım

2- Besime Konca

3- Fatih Dalğalı

SİNOP

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nazım Maviş

2- Cengiz Tokmak

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Barış Karadeniz

2- Tugay Dincel

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Adem Çilek

2- Leyla Bilgili

Halkların Demokratik Partisi

1- Ayşegül Kafkas

2- Ayla Tokmak

SİVAS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- İsmet Yılmaz

2- Hilmi Bilgin

3- Selim Dursun

4- Mehmet Habib Soluk

5- Hakan Akkaş

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Ali Akyıldız

2- Haydar Gölbaşı

3- Ulaş Karasu

4- Filiz Gür

5- Mehmet Kavas

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Celal Dağgez

2- Oğuz Özdemir

3- Ahmet Üstündağ

4- Uğur Kurugöllü

5- Ozan Ercan

Halkların Demokratik Partisi

1- Nazan Ökmen

2- Aydın Murat Keklik

3- Veli Yangın

4- Cevat Aktaş

5- Çiğdem Orhan

ŞANLIURFA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Faruk Çelik

2- Mehmet Kasım Gülpınar

3- Halil Özcan

4- Ahmet Eşref Fakıbaba

5- Mehmet Ali Cevheri

6- Mehmet Akyürek

7- İbrahim Halil Yıldız

8- Mahmut Kaçar

9- Kemalettin Yılmaztekin

10- Abdurrahman Nüvit Yetkin

11- Mehmet Fatih Aksoy

12- Mehmet Arkan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Mehmet Vedat Melik

2- Ali Ersöz

3- Sedat Sağır

4- Hale Soran

5- Akile Yektaş

6- Mehmet Recai Üstündağ

7- Murat Yazar

8- Ferit Öncel

9- Mehmet Faruk Gökkan

10- Mahmut Han Şahin

11- Ali Kurt

12- Kemal Eşsiz

Milliyetçi Hareket Partisi

1- İbrahim Özyavuz

2- Hasan Oğul

3- Mehmet Emin Dindaroğlu

4- Muhammet Emin Mısır

5- İbrahim Mel

6- Yalçın Yalçınkaya

7- Meryem Bağmancı

8- Mehmet Barutçu

9- Can Halil Çizmecioğlu

10- Hasan Topal

11- Güngör Ödemiş Çarkcı

12- Aydın Akalın

Halkların Demokratik Partisi

1- Osman Baydemir

2- Dilek Öcalan

3- İbrahim Ayhan

4- Leyla Güven

5- Ziya Çalışkan

6- Feridun Yazar

7- Yusuf Geçgel

8- İbrahim Ovabeyli

9- Hedle Oğur

10- Hacire Aksoy

11- Yusuf Yetim

12- Gülcan Avcı

ŞIRNAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Arslan Tatar

2- Ömer Demir

3- Cihan Güven

4- Seyhan Akı

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Mehmet Bilir

2- Selahattin Uğur

3- Muzaffer Cingü

4- Salih Uğur

Milliyetçi Hareket Partisi

1 - Hakim Zeyrek

2- Yasin Benek

3- Şahin Sazak

4- Bülent Bora Baltacı

Halkların Demokratik Partisi

1- Faysal Sarıyıldız

2- Leyla Birlik

3- Ferhat Encü

4- Aycan İrmez

TEKİRDAĞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Yel

2- Ayşe Doğan

3- Metin Akgün

4- Ali Gümüş

5- Ömer Karadeniz

6- Adnan Argan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Faik Öztrak

2- Candan Yüceer

3- Emre Köprülü

4- İlhami Özcan Aygun

5- Arzu Mandalı Sucu

6- Şerafetdin Terzi

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Bülent Belen

2- Hakan Özgül

3- Muhammer Varol

4- İsmet Fıçıcı

5- Ergün Vardar

6- Yunus Tuğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Umut Işık

2- Şahnaz Kaya

3- Sadi Özdemir

4- Muhsin Koçak

5- Hevin Kınay

6- Tufan Çavaş

TOKAT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Coşkun Çakır

2- Zeyid Aslan

3- Celil Göçer

4- Yusuf Beyazıt

5- Mustafa Arslan

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Kadim Durmaz

2- Melih Yardımcı

3- Hüseyin Tunç

4- Şafak Bayındır

5- Tahir Yıldırım

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Abdurrahman Başkan

2- Murat Polat

3- Mustafa Afşin Ünverdi

4- Ayhan Özçelik

5- Ömer Semih Saraçoğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Murat Toprak

2- İhsan Bayrı

3- Satılmış Avşar

4- Gülcan Gümüş

5- Kadir Akkaya

TRABZON

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Süleyman Soylu

2- Muhammet Balta

3- Ayşe Sula Köseoğlu

4- Adnan Günnar

5- Salih Cora

6- Ergin Aydın

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Haluk Pekşen

2- Yavuz Karan

3- Ahmet Kaya

4- Murat Özçilingir

5- İlker Bakıoğlu

6- Cemil Bozbaş

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Koray Aydın

2- Yavuz Aydın

3- Hüseyin Örs

4- Hasan Suiçmez

5- İlyas Eroğlu

6- Gülen Demir

Halkların Demokratik Partisi

1- Hüseyin Taka

2- Turan Çavuşoğlu

3- Tursun Baydar

4- Mehmet Mustafa Olcayto

5- Müge Yamanyılmaz

6- Bülent Güngör

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Metin Levent Yıldız

2- Ali Ulvi Seyrek

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Gürsel Erol

2- Polat Şaroğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Hıdır Budak

2- Emre Denizbilgini

Halkların Demokratik Partisi

1- Alican Önlü

2- Edibe Şahin

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Altay

2- Alim Tunç

3- Hüseyin Keskin

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Özkan Yalım

2- Ali Erdoğan

3 - Halim Uçar

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Durmuş Yılmaz

2- Gökhan Özoğul

3- Oğuz Çakmak

Halkların Demokratik Partisi

1- Cengiz Güven

2- Mehmet Acebek

3- Elif Şahsın Sırlıoğlu

VAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Beşir Atalay

2- Burhan Kayatürk

3- Vahdettin İnce

4- Fatih Çiftci

5- Kayhan Türkmenoğlu

6- Ebubekir Kaçmaz

7- Faruk Alpaslan

8- Ferman Yıldırım

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Cemal Şen

2- Mehmet Kurukcu

3- Serap Alkan

4- Kasım Beyaz

5- Şanel Güloğlu

6- Fırat Kuvetli

7- Sıraceddin İldeş

8- Nevzat Koç

Milliyetçi Hareket Partisi

1 - Gültekin Çavuşoğlu

2 - Yavuz Selim Camuşcu

3 - Hurşit Canlı

4 - Leyla Göçgen

5 - Narin Arıöz

6 - Şuayip Ata

7 - Gültekin Gül

8 - Savaş Yıldırım

Halkların Demokratik Partisi

1- Figen Yüksekdağ Şenoğlu

2- Lezgin Botan

3- Nadir Yıldırım

4- Tuğba Hezer Öztürk

5- Adem Geveri

6- Bedia Özgökçe Ertan

7- Lokman Ergün

8- Yeliz Yıldırım

YALOVA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Fikri Demirel

2- İlker Karbuz

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Muharrem İnce

2- Murat Ocak

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Hatice Beştaş

2- Ali Oğuz Berberoğlu

Halkların Demokratik Partisi

1- Cemil Elden

2- Songül Hacıoğlu Dağ

YOZGAT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Bekir Bozdağ

2- Abdulkadir Akgül

3- Ertuğrul Soysal

4- Yusuf Başer

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Onur Kaytan

2- Ahmet Peker

3- Ahmet Karahan

4- Kemal Bayramoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

1 - Sadir Durmaz

2 - Mehmet Ali Çakır

3 - Yunus Yılmaz

4 - Orhan Yüksel

Halkların Demokratik Partisi

1- Kerem İşler

2- Hatice Ücar

3- Şükrü Almaz

4- Halil Kesmez

ZONGULDAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hüseyin Özbakır

2- Faruk Çaturoğlu

3- Özcan Ulupınar

4- Akın Kaymak

5- Aytekin Kazancı

Cumhuriyet Halk Partisi

1- Şerafettin Turpcu

2- Ünal Demirtaş

3- Harun Akın

4- Deniz Yavuzyılmaz

5- Buket Müftüoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

1- Zeki Çakan

2 - Yavuz Erkmen

3 - Ahmet Emre Bayramoğlu

4 - İlyas Altun

5 - Burhan Temel Çınar

Halkların Demokratik Partisi

1- Filiz Ada Stephenson

2- Metin Kılıç

3- Şayeste Salmanoğlu

4- Fahri Bozbaş

5- Bedirhan Güneş