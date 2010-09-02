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Politika

MİLLETVEKİLİ KALEMİNDEN "FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER" KONYA (A.A)

02 Eylül 2010 17:31

-MİLLETVEKİLİ KALEMİNDEN "FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER" KONYA (A.A) - 02.09.2010 - AK Parti Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, ''Faili Meçhul Cinayetler ve Ergenekon'' adlı kitabını basına tanıttı. Tuna, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, son kitabı olan ''Faili Meçhul Cinayetler ve Ergenekon''da 1960 yılından bu güne kadar Türkiye'de meydana gelen faili meçhul cinayetlerin ve olayların yer aldığını bildirdi. 1960 yılından bu yana, devletin içinde, devlet zırhını bürünerek Türkiye'nin gündemini meşgul edenlerin ve bir takım olayların yaşandığını savunan Tuna, ''Bu olaylar failleri belli olmayan olaylar olarak bugüne kadar etkilerini sürdürdü'' dedi. Türkiye'de birçok cinayet işlendiğini öne süren Tuna, şunları kaydetti: ''1990 yılındaki seri cinayetleri ve daha birçoğunu hepiniz hatırlarsınız. Bu cinayetler, devletin önleme görevi olmasına rağmen durdurulmadı. Bu cinayetlerin failleri belli. 1960 yılından bu yana, bilgi ve belgeler çerçevesinde bu kitabı hazırladık. Tezgahlayanlar ve cinayeti işleyenler arasındaki ilişkileri araştırdık. Kitabın Türkiye'deki gerçekleri ortaya çıkaracak bir yayın olduğunu düşünüyorum.''

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