Milletvekili Jo Cox'u öldüren Mair'e ömür boyu hapis cezası

Londra'daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 53 yaşındaki Thomas Mair, iki çocuk annesi İşçi Partili Milletvekili Jo Cox'u öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mair'in ömrünün kalanını hapiste geçirmesi bekleniyor. Yargıç, kendisine verilen ceza en ağır cezalardan biri olduğunu, hükümlünün sadece bir devlet bakanı tarafından affedilirse hapisten çıkabileceğini vurguladı.

53 yaşındaki bahçıvan Mair, Brexit sürecinde İngiltere'nin AB'de kalması için kampanya yürüten milletvekili Cox'u, "Önce İngiltere" diye bağırarak öldürmüştü. Yargıç bu ifadelere atıfta bulunduğu karar açıklamasında "gerçek yurtseverin Mair değil, Cox olduğunu" söyledi.

Mahkemede dava savcıları da Mair'in işlediği 'nefret suçu'nun 'terörden daha hafif' olmadığı görüşünü dile getirdi.

Mair, 41 yaşındaki İşçi Partili milletvekilini önce tüfekle vurmuş ardından da karnından bıçaklamıştı. Mahkemede savunma yapmayan Mair, dava boyunca cinayet suçlamalarını ne reddetti ne de kabul etti.

Yargıç Alan Wilkie, jürinin 90 dakikalık toplantı sonrası verdiği kararı açıklarken, "Kendine vatansever diyorsun" dediği Mair için cinayeti işlemekteki motivasyonunun vatan sevgisi değil, Nazilere duyduğu hayranlık olduğunu söyledi.

"Ailelerimizin kuşağı o fikirleri ve değerleri İkinci Dünya Savaşı'nda yenmek için büyük fedakarlıklar yaptı." hatırlatması yapan Yargıç Wilkie, Mair'e "Senin yaptığın o kuşağın feda ettiklerine ihanettir" ifadelerini yöneltti.

Mair, İşçi Partili Jo Cox'u 16 Haziran'da seçim bölgesi Bristall'da, önce tüfekle vurup sonra da karnından bıçaklayarak öldürmüştü. Ölümünden bir hafta sonra yapılan Brexit referandumunda İngiltere'nin Birlik içinde kalması için kampanya yürüten Cox, Suriye'deki sığınmacı krizinin çözümü için de çalışmalar yapıyordu. Brexit referandumunda da AB'den 'ayrılma' kararı çıkmıştı.

ABD'li insan hakları kuruluşu Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi, Mair'in Amerika'daki en büyük neo-Nazi örgütlenmesi Ulusal İttifak'ın 'tutkulu bir destekçisi' olduğunu açıklamıştı.

Mair'in faşist Ulusal İttifak Örgütü'nün yayınlarına toplamda 620 dolar harcadığı ve bu yayınların içeriğinde 'sadece beyaz ırktan oluşan ulusların kurulması ve Yahudilerin tamamen yok edilmeleri' çağrılarının bulunduğu da ifade edilmişti.

Scott Mair ise, ağabeyi Thomas Mair'in akli dengesinin yerinde olmadığını ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü anlatırken, Bristall'da 40 yıldır aynı evde oturan Thomas Mair'in son 20 yıl öncesine kadar büyükannesi ile birlikte yaşadığı, büyükannesinin ölümünün ardından ise tek başına yaşamaya başladığı belirtilmişti.

2011'de Bristall'un yerel gazetesine konuşan Thomas Mair de, bölgedeki bir parkta gönüllü bahçıvan olarak çalışmaya başlamasından sonra akıl sağlığı sorunlarının azaldığını anlatmış ve "Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki bütün psikoterapi ve ilaç tedavilerinden daha faydalı oldu" demişti.