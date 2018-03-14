Milletvekili Ilıcalı'dan sanatçıya protez kol müjdesi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Pasinler ilçesinde, elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden sanatçı Fethi Siverekli, bozulan protezleri yüzünden artık sahnede mikrofon bile tutamaz hale geldiğini belirterek, 5 parmaklı protez kol için yardım çağrısında bulundu. Siverek\'in bu çağrısını karşılıksız bırakmayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, protez kol için söz verip, \"Sanatçılarımıza değil kol, gerekirse can bile oluruz\" dedi.

Pasinler ilçesine bağlı Ağcalar köyünde 1966 yılında koyun otlatırken çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp iki kolunu kaybeden Fethi Siverekli (66), protez kolla sanat hayatını sürdürmeye devam ediyor. Erzurum\'un İbrahim Tatlıses\'i olarak anılan Fethi Siverekli, protezlerinin işlevini kaybetmesi nedeniyle sahnede mikrofon dahi tutmaz hale geldiğini söyledi. 5 parmaklı iki protez kol için için yardım çağrısında bulunan Siverekli, \"Türkiye\'nin birçok şehrinde konserler verdim. Fakat yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı artık konserlere dahi çağrılmamaya başladım. Protezlerim devlet tarafından yapılmakta. Şu an işlevini kaybetmiş durumda. Bozulan kısımlar da biraz pahalı. Sosyal Güvenlik Kurumu bunun az miktarını ödüyor, geri kalan kısmını bizden istiyor. Benim de buna gücüm yetmiyor. Halk, sanat, arabesk ve fantezi müziği söyleyebiliyorum. 10 makamda Kur\'an okuyabiliyorum. Eğer 5 parmaklı protez olursa, rahatça yemek yiyebilir, mikrofon tutabilirim. Böylece yine beni konserlere davet ederler. Sahneleri özledim\" diye konuştu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Fethi Siverekli\'ye protez kol takılması için yardım sözü verdi. Siverek\'i ziyaret eden Ilıcalı şunları söyledi:

\"Erzurum\'un yetiştirdiği güçlü seslerden biri olan sanatçımızın zor durumda olduğunu duyunca kendisini ziyaret ettim. Parmaklarını hareket ettirebilecek protez kol yaptıracağıma söz veriyorum. Kendisi, eskisi gibi yine sahnelere çıkıp sanatını icra edecek. Böyle değerli insanlar kolay kolay yetişmiyor. Gerekli girişimlerde bulunup, kısa sürede kollarını taktıracağız. İlk konserini de Erzurum\'da hazırlayacağımız muhteşem bir konser başlatacağız.\"



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