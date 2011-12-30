-Milletvekili emekli aylıklarına ilişkin düzenleme -CHP Grup Başkanvekili İnce: -''Maddenin görüşülmesi sırasında TBMM Genel Kurulu'na girmeyeceğim'' TBMM (A.A) - 30.12.2011 - Yusuf Çelebi - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, milletvekili emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin görüşülmesi sırasında TBMM Genel Kurulu'na girmeyeceğini söyledi. İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, emekli milletvekillerinin aylıklarına ilişkin düzenlemeyi yeniden görüşülmesi için iade etmesini değerlendirdi. Maddenin görüşülmesi sırasında TBMM Genel Kurulu'na girmeyeceğini belirten İnce, ''Ben bu medyadan korkuyorum. Çok tersten vuruyorlar. Hiçbir talebim yok. İsterse bu devlet bana 1 lira maaş vermesin, ağzımı açmam. Yine de görevimi yaparım. Ne Genel Kurul salonuna girerim, ne konuşurum, ne de oy veririm'' dedi. -BDP'li Tan'ın sözleri- Muharrem İnce, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın ''Bırak vatandaş biraz yürüsün. Molotof atıyor, bırak atsın. Vatandaş biraz deşarj olsun'' sözlerini ''Halkın molotof atma özgürlüğü olamaz'' şeklinde değerlendirdi. Halkın slogan atabileceğini, protesto gösterileri düzenleyebileceğini ancak molotof atma özgürlüğü olmadığını ifade eden İnce, ''Halkın slogan atmasına, halkın protesto gösterileri düzenlemelerine evet. Bütün demokrasilerde bu vardır. Ama halkın molotof atma özgürlüğü olamaz. Böyle bir özgürlük olamaz. Slogan atabilirler. Bağırabilirler, pankart açabilirler, yürüyüş yapabilirler. Bütün bunlar olabilir. Olmalıdır da. Bu özgürlüktür. Ateş, barut, kan, yakıp yıkmak bir özgürlük değildir'' diye konuştu. -''İnsan yaşamı bu kadar ucuz olamaz''- İnce, Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde yaşanan olayla ilgili değerlendirmesinde de ''Kaçakçı olabilirler ama terörist değiller. İnsan yaşamı bu kadar ucuz olamaz'' dedi. İnce, hükümetin konu ile ilgili açıklama yapması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Bir istihbarat zafiyeti mi vardır? Bunlar sorgulanmalı ve ortaya çıkarılmalı. Burada yanıltılmış bir durum mu var, acaba istihbaratta mı zafiyet var? Yoksa insansız hava araçlarının yanlış bilgisi, insafsız hükümetin müdahalesi mi söz konusu. Bunların biran önce çözümlenmesi ve hükümetin bu konuda bir açıklama yapması lazım.'' (YC-SFS)