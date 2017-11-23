Milletvekili Dedeoğlu, Meclis'te gilaburu ve kabak çekirdeğinin tanıttı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Meclis’te gilaburu ve kabak çekirdeğinin tanıtımını yaptı. Dedeoğlu, iki ürünün de birçok hastalığa iyi geldiğini, Avrupa’da erkeklerde yapılan prostat testlerinde en düşük oranın Türkler\'de olduğunun görüldüğünü belirterek, “Bunun nedeni kabak çekirdeğine bağlanmıştır” dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kayseri’de son yıllarda üretimlerine ağırlık verilen gilaburu ve kabak çekirdeğini TBMM gündemine taşıdı. “Gilaburu meyvesi Anadolu medeniyetinin en güzel miraslarından biri olan Kayseri\'ye özgüdür” diyen Dedeoğlu, gilaburunın birçok hastalığa da iyi geldiğini söyledi. Dedeoğlu, faydalarını sıraladığı gilaburunun hem doğal sıkma suyu, hem de sallama çay olarak içildiğini ifade etti.

Kayseri\'nin kabak çekirdeğinde de Türkiye üretiminin yüzde 40\'ını karşıladığını ifade eden Dedeoğlu, “Kabak çekirdeği magnezyum, çinko, B2 vitami, omega 3 ve omega 6 açısından zengin bir besin kaynağıdır. Beyin fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur, yaşlanmayı geciktirir. Göğüs, mide, akciğer, prostat ve kolon kanseri gibi kanser türlerine karşı da koruma sağlar. Karaciğer ve göz sağlığını güçlendirir. Günde bir bardak çiğ kabak çekirdeği kalp sağlığını korur, aynı zamanda kalp krizini engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabak çekirdeği, prostat hastalıklarına karşı çok etkili olan çinkoyu bol miktarda içermektedir. Düzenli olarak tüketen erkekler, prostata karşı önceden önlemini almış olur” diye konuştu.

\'PROSTAT TESTLERİNDE EN DÜŞÜK ORAN TÜRKLERDE\'

Sami Dedeoğlu, ayrıca Avrupa’da yaşayan erkeklerde yapılan prostat testlerinde en düşük oranın Türklerde olduğunun görüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu olumlu sonucun sebebi, kabak çekirdeği tüketimine bağlanmıştır. Yapılan deneyler sonucunda kabak çekirdeğinin insülin direncini dengelediği, diyabet hastalığının tedavisinde yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Akşamları yatmadan önce tüketilen bir miktar kabak çekirdeği vücudun yorgun ve stresli olduğu zamanlarda hormonları düzenler ve rahat bir uykuya dalmanızı sağlar.”

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