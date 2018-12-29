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Milletvekili Atay Uslu, 103 yaşındaki anneannesini kaybetti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, 103 yaşındaki anneannesi Hafize Yıldız, yaşamını yitirdi

29 Aralık 2018 16:47

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu\'nun, 103 yaşındaki anneannesi Hafize Yıldız, yaşamını yitirdi.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, sosyal medya hesabından annesi Erzane Uslu\'nun annesi Hafize Yıldız\'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Anneannesi ile bir fotoğrafını paylaşan Uslu, \"Duasını her vakit hissettiğim, 103 yaşındaki asırlık çınar Hafize Nineciğim Rahmet-i Rahman\'a kavuştu. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin\" notu düştü.
Hafize Yıldız\'ın cenazesi, doğup büyüdüğü Kaş ilçesi Gömbe Mezrası Gürsu Mahallesi\'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Anneannesi Hafize Yıldız\'ın 9 çocuğu ve 70\'ten fazla torun ve torunun torunu olduğunu belirten Atay Uslu, \"Gömbe\'de oturduğu evinde yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun\" dedi.

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