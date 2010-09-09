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Yaşam

MİLLETVEKİLİ ARITMAN HASTANEYE KALDIRILDI İZMİR (A.A)

09 Eylül 2010 22:07

-MİLLETVEKİLİ ARITMAN HASTANEYE KALDIRILDI İZMİR (A.A) - 09.09.2010 - CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, yazlığında fenalaşınca ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, yaptığı açıklamada, Arıtman'ın Çeşme'deki yazlığında fenalaştığını, kalp krizi şüphesiyle helikopter ambulansla, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildiğini belirtti. Acil Servise alınan Arıtman'ın kalp krizi geçirmediğini öğrendiklerini kaydeden Nalbantoğlu, ''Kalp krizi kanısıyla İzmir'e getirmişler ama sanırım yorgunluktan fenalaşmış. Ben az önce kendisini ziyaret ettim. Durumu gayet iyi. Bu akşam taburcu edileceği söylendi'' diye konuştu.

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