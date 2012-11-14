AKP ve MHP’den milletvekili yemininde ‘mukaddesat’ önerisi

Hülya Karabağlı

Ankara

AKP ve MHP milletvekili yeminin “mukaddesat” üzerine yapılmasını önerdi. 1924 Anayasası'nda milletvekili andında yer alan ''vallhi'' yemini 4 yıl yürürlükte kalmış, 1928'de Anayasa'dan çıkarılmıştı. AKP, milletvekili yemini önerisinde, mevcut Anayasa’da yer alan “Atatürk ilkelerine bağlılık”a yer vermedi. CHP ise Cumhurbaşkanı için milletvekillerinden ayrı bir yemin önerdi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na, AKP, CHP ve MHP, ‘Milletvekili Andı’nın da yeniden düzenlendiği, yasama ve yürütme bölümlerine ilişkin yazılı önerilerini sundu. Partilerin önerdikleri yemin metinleri şöyle:

AKP’nin önerisi:

“İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığını , bütünlüğünü, millettin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim.”

MHP’nin önerisi:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne , demokratik, laik cumhuriyeti ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti huzurunda, bütün mukaddesatım, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

CHP’nin önerisi:

“Milletvekili sıfatıyla Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve ülkenin bütünlüğünü ; milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; insan haklarına dayanana demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk devrimlerine bağlı kalacağıma ; milletvekili sıfatımdan kaynaklanan konum ve yetkilerimi kişisel çıkar ve yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağıma; vatandaşların refah ve mutluluğu için çalışacağıma Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

CHP’nin cumhurbaşkanı için önerdiği ayrı yemin de şöyle:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; insan haklarına dayanan demokratik, laik cumhuriyet ilkeleri ile Atatürk devrimlerinden tarafsızlıktan ayrılmayacağıma; cumhurbaşkanı sıfatımdan kaynaklanan konum ve yetkilerimi kişisel çıkar ve yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üstlendiğim görevi yerine getirmek için çalışacağıma Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”.

Anayasa’daki mevcut milletvekili yemini de metni şöyle:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”